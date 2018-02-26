بن طالب يقود شالكه لإسقاط ليفركوزن

سيتي يحصد كأس الرابطة ويونايتد يسترد الوصافة

{ مدن وكالات

حصد مانشستر سيتي، أول ألقابه تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، بتغلّبه على آرسنال 3-0 مساء اول امس الأحد على ملعب “ويمبلي”، في المباراة النهائية لمسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم.

وأحرز أهداف السيتي، الأرجنتيني سيرجيو أجويرو (18)، والبلجيكي فينسنت كومباني (58) والإسباني دافيد سيلفا (65).

وهذا هو أول لقب يظفر به جوارديولا منذ انتقاله لتدريب مانشستر سيتي صيف عام 2016، فيما بقي لقب “الرابطة” عصيا على مدرب آرسنال آرسين فينجر الذي فشل في تحقيق الفوز بالمباراة النهائية للمرة الثالثة بعد عامين 2007 و2011.

وغاب عن صفوف مانشستر سيتي جناحه الإنجليزي الدولي رحيم سترلينج بسبب الإصابة، فلعب في الخط الهجومي كل من دافيد سيلفا وليروي ساني وأجويرو، ومن ورائهم الثنائي إلكاي جوندوجان وكيفن دي بروين، وتكوّن ثنائي عمق الدفاع من نيكولاس أوتامندي وفنسنت كومباني، على حساب الفرنسي إيميريك لابورت والإنجليزي جون ستونز، وخاض الحارس التشيلي كلاوديو برافو، المباراة أساسيا بدلا من البرازيلي إيديرسون.

في الناحية المقابلة، لم يكن ممكنا إشراك الأرميني هنريك مخيتريان في تشكيلة آرسنال نظرا لأنه شارك في أدوار سابقة لبطولة الموسم الحالي مع فريقه السابق مانشستر يونايتد، لكن الويلزي أرون رامسي عاد إلى صفوف الفريق بعد شفائه من الإصابة، والأمر نفسه ينطبق على قائد الفريق وقلب دفاعه لوران كوسيلني، فيما لعب الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا كأساسي.

وبدأ مانشستر سيتي مسيطرا في الدقائق الأولى، لكن آرسنال شكّل التهديد الحقيقي الأول عندما انطلق جاك ويلشير بهجمة مرتدة ومرّر الكرة إلى الألماني مسعود أوزيل الذي بدوره أرسلها قصيرة أمام المرمى إلى الجابوني بيير إيميريك أوباميانج الذي تابعها بلمسة واحدة خفيفة سيطر عليها برافو في الدقيقة الثامنة، ورد سيتي بعدها بدقيقة عبر انطلاقة من أجويرو في الناحية اليسرى قبل أن يهز الشباك من الخارج.

وافتتح سيتي التسجيل في الدقيقة 18، عندما تلقى أجويرو تمريرة طويلة من الحارس برافو، قبل أن يسقط الكرة من فوق الحارس أوسبينا، وسط اعتراض من لاعبي آرسنال الذين اعتبروا أن المهاجم الأرجتنيني دفع المدافع الألماني شكودران قبل استلام الكرة.واضطر آرسنال لإجراء تبديل مبكر بإخراج الظهير الأيسر المصاب ناتشو مونريال، وإشراك البوسني سياد كولاسيناك، لكن شيئا لم يتغيّر شيئا فيما تبقى من الشوط الأوّل.وكاد مانشستر سيتي أن يضيف هدفا ثانيا في الدقيقة 48 بتسديدة من كومباني ارتدت من قدم كوسيلني إلى ركلة ركنية لم تثمر عن شيء، وخرج المصاب فيرناندينيو من تشكيلة مانشستر سيتي، فشارك مكانه برناردو سيلفا، ووضع برافو فريقه في موقف صعب عندما حاول الخرج من مرماه لإبعاد الكرة، لكن أوباميانج لم يستغل الموقف، قبل أن يعزّز سيتي تقدّمه في الدقيقة 55 عبر كومباني الذي وضع قدمه أمام تسديدة جوندوجان لتخدع الحارس أوسبينا.

وجاء الهدف الثالث في الدقيقة 65، عن طريق دافيد سيلفا الذي تخلّص من الرقابة قبل أن يسدد بيسراه نحو القائم البعيد، ليرفع آرسنال الراية البيضاء مبكّرا رغم دخول داني ويلبيك، فيما نزل مهاجم سيتي جابرييل خيسوس أرض الملعب للمرة الأولى منذ إصابته في اليوم الأخير من العام الماضي، بعدما حل مكان ساني.

وصافة البريمييرليغ

قلًب مانشستر يونايتد الطاولة على ضيفه تشيلسي وحول تأخره بهدف لفوز بنتيجة (2-1)، اول امس الأحد، على ملعب “أولد ترافورد” في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.فشل تشيلسي في الحفاظ على تقدمه بهدف البرازيلي ويليان في الدقيقة 32، ليتعادل مانشستر يونايتد في الدقيقة 38 بهدف البلجيكي روميلو لوكاكو قبل أن يسجل البديل جيسي لينجارد هدف الفوز في الدقيقة 75.

واسترد مانشستر يونايتد وصافة البريمييرليج بعدما رفع رصيده مع مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو إلى 59 نقطة بفارق نقطتين عن ليفربول صاحب المركز الثالث وتراجع تشيلسي للمركز الخامس برصيد 53 نقطة مع مدربه الإيطالي أنطونيو كونتي.90 دقيقة من الإثارة والندية كانت عنوان موقعة أولد ترافورد في ظل صراع تكتيكي ساخن ومثير حتى اللحظات الأخيرة تفوق خلاله مانشستر يونايتد بدنيًا وفنيًا وحصد الفوز.باغت لاعبي البلوز مانشستر يونايتد بتبادل ممتاز للكرة وسيمفونية كروية في الدقيقة 3 حولها هازارد بكرة رائعة للجبهة اليسرى إلى ماركوس ألونسو الذي أرسلها عرضية خطيرة إلى موراتا الذي سددها في العارضة ليوجه إنذارًا مبكرًا للشياطين الحمر.حاول مانشستر يونايتد رد الهجوم والإعلان عن نفسه مبكرًا في المباراة بكرة عرضية خطيرة من أليكسيس سانشيز ثم انطلق فيكتور موسيس جناح تشيلسي في الجبهة اليمنى وأرسل كرة عرضية لم يستغلها موراتا، ولجأ البلوز بشكل واضح للدفاع وغلق المساحات عن طريق ثنائي الوسط درينكوتر وكانتي.وبعد مرور 25 دقيقة، أصبح مانشستر الأكثر هيمنة على الكرة وسط الملعب مع حصول كانتي على البطاقة الصفراء للخشونة.ومن هجمة معاكسة سريعة قادها ويليان ومررها إلى هازارد الذي أبدع بتمريرة بينية سحرية وصلت للنجم البرازيلي الذي أودعها مرمى دي خيا ببراعة في الدقيقة 32.ونجح مانشستر يونايتد في تسجيل هدف التعادل سريعًا من اختراق في العمق وتمريرة في منطقة الجزاء من جانب مارسيال وسط ارتباك دفاع تشيلسي لتصل الكرة إلى لوكاكو الذي حولها للمرمى ببراعة ليتعادل أصحاب الأرض في الدقيقة 38.موراتا حاول هز الشباك وإعادة تشيلسي للتقدم ولكن دي خيا أنقذ الموقف لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي (1-1).نجح مانشستر يونايتد في إدراك هدف التقدم من خلال البديل لينجارد في الدقيقة 75 من كرة سريعة في دفاع البلوز، مستغلا عرضية متقنة من لوكاكو.وحصل ماتيتيش وموراتا على الإنذار واشتعلت الدقائق الأخيرة بمحاولات من تشيلسي ورد لوكاكو بانطلاقة سريعة لكنه لم يحسن التعامل معها لينتهي اللقاء بفوز مان يونايتد.

سقوط ليفركوزن

وفاز شالكه، اول امس الأحد، على مضيفه باير ليفركوزن، بهدفين نظيفين، في ملعب (باي أرينا)، ضمن منافسات الجولة الـ24، من الدوري الألماني (البوندسليجا).وافتتح الضيوف التسجيل، عن طريق المهاجم النمساوي، جويدو برجشتالر، مبكرا (ق11).وشهدت الدقيقة 38، حالة طرد للاعب باير ليفركوزن، دومينيك كور، بعد حصوله على الإنذار الثاني.وتمكن لاعب الوسط الجزائري، نبيل بن طالب، من تأكيد فوز فريقه، بعدما أحرز الهدف الثاني، عن طريق ركلة جزاء (ق89).وبذلك الفوز، رفع شالكه رصيده إلى 40 نقطة، في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد ليفركوزن، عند 38 نقطة، في المركز الخامس مؤقتا.