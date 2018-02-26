الثلوج ترجيء مباراة يوفنتوس وأتالانتا

{ روما – وكالات

قرر ليفيو مارينلي، حكم مباراة يوفنتوس وأتالانتا، تأجيل المباراة التي كانت مقررةً، اول امس الأحد، في الدوري الإيطالي، بسبب سوء الأحوال الجوية، نظرا لامتلاء ملعب “أليانز ستاديوم” بالثلوج.

وجاء قرار الحكم، بعدما اجتمع مع جيانلويجي بوفون، قائد يوفنتوس، ورافائيل تولوي، قائد أتالانتا، وتشاوروا حول إمكانية اللعب على هذه الأرضية، ليخرج القرار بتأجيل المباراة، التي سيحدد لها الاتحاد الإيطالي، موعدًا آخر.

ويأتي يوفنتوس في المركز الثاني، بجدول ترتيب الكالتشيو، برصيد 65 نقطة، متخلفًا بنقطة واحدة عن نابولي، صاحب الصدارة.