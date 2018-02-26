الخميس إنطلاق جولة الممتاز الـ17

النجف تنتقل إلى المركز السادس والجوية تقترب من الصدارة

الناصرية – باسم ألركابي

شهد الدور السادس عشر من مسابقة الدوري الممتاز بكرة القدم، استقرار المتصدر الزوراء 40 نقطة في الصدارة رغم تعادله مع السماوة بدون أهداف وهو الثاني تواليا بعد الطلاب بهدف لينزف أربع نقاط وتراجع فنيا وتهديفا وخلق لنفسه ولجمهوره المتاعب الى ما قبل ثلاث جولات على نهاية المرحلة الأولى، بعد انطلاقة قوية منذ البداية قبل ان تشهد الجولات الخمس الأخيرة ثلاث تعادلات أثرت على تقدمه والعلاقة مع الأنصار الذين ينتابهم الخوف في ان يفقد اللاعبين التركيز فيما تبقى من مباريات تتطلب التركيز على الأداء والتهديف بعدما بدا يشعر بالملاحقة الحقيقية من الوصيف الشرطة 38 نقطة وإطماعه في الصدارة التي تحتاج الى عثرة ربما تنهي علاقة الزوراء بالموقع الأول، وكاد هذا ان يحدث في الدورين الأخيرين لكن الشرطة لم يستغل الفرصة وانحسرت نتائجه بعد تعادلين مع ميسان والنفط وعندما فلت من كمين النفط بسبب تراجع الأداء في وضع اثأر تفسيرات الأنصار الذين تصرفوا خلافا لضوابط التشجيع ومن دون معنى ما سيزيد من الضغوط على اللاعبين وقد تسير الامور بالاتجاه المعاكس بعد التحول الواضح الذي يمر به الفريق في اخر الجولات الخمس الأخيرة التي كادت ان تشوه سجله عندما وجد اللاعبين صعوبة في الخروج من مواقع النفط قبل ان يشعروا بالحرج من تقدم الجوية والانفراد بالموقع الثالث 31 وربما يتقلص الفارق إلى 4 عندما يلتقيان في الدور ما قبل الأخير لان الجوية يقدم المستوى العالي في ظل أجواء المنافسة عندما تمكن من تسجيل خمسة انتصارات متتالية.

أفضل معدل

وحقق الجوية أفضل معدل فني في هذه الفترة ويطمح اللحاق بالشرطة بعدما نجح في قطع مسافة طويلة ومنح لنفسه التقدم وزيادة غلة الأهداف 25 بعد النتائج الكبيرة وهز شباك اقرأنه في ظل تحرك من يعول عليهم من اللاعبين المهارين الذين ظهروا في الأوقات المطلوبة ودعم المشاركة باعتماد المدرب عليهم في مساعدة الفريق الذي حقق أكثر من خطوة وكان على الموعد وينتظر الأنصار المزيد بعد التحول الواضح والسيطرة والتفوق في المباريات وارتفاع الخط البياني للفريق الذي يحث الخطى لمواصلة تحقيق النتائج بعد الظهور المختلف واللعب المتميز وعكس صورته عبر عطاء اللاعبين للدفاع عن اللقب وان المدرب راضي شنيشل يبحث عن الصدارة التي يقف منها البطل على بعد8 نقاط من المتصدر والعمل على اختزال الفارق مع الوصيف في الدور ماقبل وكلاهما سيلعبان مباراتين سهلتين الجوية مع فريق الحسين بعد غد والشرطة مع الصناعات السبت المقبل.

أسلوب النفط

وواصل النفط عكس أسلوبه المهاري من خلال مجموعة لاعبين واعدين وظهور العامل البدني عندما يلعب الفريق طيلة الوقت بنفس طويل وانتظام وما يميز النفط الظهور إمام الفرق القوية والجماهيرية وأهمية ان يترك المدرب حسن احمد التصريحات الحادة ضد اقرأنه في إعقاب المباريات وهو الذي يقدم نفسه بامتياز عبر تقديم الوجوه الواعدة من موسم لاخر، ولازال الكهرباء خامس الموقف 27 يقدم مباريات متوازنة من خلال إمكاناته الفنية التي يديرها باهتمام المدرب عباس عطية في تقديم الفريق على أفضل ما مطلوب منه.

تقدم النجف

وأكثر المستفيدين في الدور المذكور كان النجف حيث الفوز على احد الفرق الجماهيرية الطلاب من حيث الأداء والأهداف كما حسن موقعه منتقلا من الموقع العاشر الى السادس 23 نقطة في تغير واضح لم يبلغ موقعه الحالي منذ بداية الدوري ومصالحة جمهوره بعد خسارة الأمانة بملعبه والزوراء في العاصمة واستعادة توازنه ورفع الحالة المعنوية للاعبين واستغلالها عندما سيخرج الى جيرانه السماوة السبت المقبل ويسعى لتحقيق الفوز الأول ذهابا بالمقابل تراجع الطلاب موقعا للوراء ولازال يتارجح في المواقع في غياب الاستقرار.

تراجع الأمانة

وتراجع الأمانة موقعين الثامن 23 نقطة متأثرا بالنتيجة ويواجه المدرب احمد خلف صعوبات عندما يقود الفريق إمام الزوراء في الدور القادم في أصعب مهمة، وتقدم الجنوب 23 نقطة الى موقع الأمانة السابع مستفيدا من تعادله مع البحري وانعكست نتائج الفريق في الجولات الأخيرة على مشاركة الفريق الذي بقي يتواجد في مواقع النصف الأول قبل ان يعود للعاصمة لمواجهة الطلاب والأمل في ان يحقق الخطوة المطلوبة في ملعب الشعب بعد البقاء بحسرة النتيجة الايجابية واخرها خسارة الزوراء بهدف لهدفين في وقت بقي البحري بنفس مكانه بعدما رفع رصيده الى 11 نقطة.

خسارة ميسان

وتراجع ميسان موقعين بعد خسارته من الوسط بهدف امام تقدم الأخر خطوة للإمام محققا الفوز الأول بقيادة عماد محمد بعد أخفاقتي السماوة والأمانة قبل ان يعود لعزف نغمة الفوز في الوقت المطلوب لأنه سيكون في مهمة صعبة عندما يحل ضيفا على النفط رابع الترتيب متأثرا بتعادله مع الشرطة بعدما قدم عرضا فنيا مهما وكان قريبا من تحقيق الفوز لو لا براعة الحارس محمد حميد وتصديه لأكثر من كرة منح فريقه نقطة مهمة.

نتيجة معنوية

وحصل السماوة على نتيجة مهمة بعد تعادله المهم مع مضيفه الزوراء لكنه تراجع مركزا للوراء 12 ب19 نقطة والاهم الحفاظ على سجل نتائج مباريات الأرض في أجواء جماهيرية شكلت دعما متواصلا للفريق الذي يعيش اوقاتا جيدة مع الأنصار والنتائج التي للان تظهر أفضل من الموسم الماضي وقادر على تحسين مكانه الحالي في ظل عطاء عناصره ودور المدرب حازم صالح.

عودة لميناء

وعاد الميناء بفضل نتيجة له رغم البقاء بنفس مركزه الثالث عشر لكن الأهم نسيان النتائج المخيبة الأخيرة قبل إضافة النتيجة الايجابية الثانية تواليا وسيكون لها تاثير على موقفه قبل نهاية المرحلة الحالية عندما يستقبل جيرانه نفط ميسان بعد غد الخميس وقد يخفف الفوز التالي من الصعوبات التي واجهت المدرب ناظم شاكر مع جمهور يشعر بمعاناة كبيرة في ظل النتائج المخيبة والعلاقة المتشنجة مع الإدارة.

فترة حرجة

ويمر الحدود في فترة حرجة حقيقية بعد خسارة الجوية والتراجع موقعا الرابع عشر وفي حاصل 17 نقطة بعد ثلاث خسارات من اربع مباريات اثقلها من الصناعات بخمسة أهداف وفرط بضربتي جزاء وسيكون امام مهمة صعبة قد تعقد الامور عندما يحل ضيفا على الكهرباء.

اكبر نتيجة

وخرج الصناعات في اكبر نتيجة للمرة الثانية تواليا عندما تغلب على فريق الحسين بأربعة أهداف نظيفة سرعت بتقديم هادي مطنش الاستقالة ما زاد من مشاكل الفريق الذي تراجع للموقع ما قبل الأخير متلقيا الخسارة السابعة وبفوز وحيد في الوقت الذي استفاد الصناعات من الفوز في البقاء بمأمن عن مواقع الخطر وزيادة غلة الأهداف وتحقيق ثاني نتيجة ايجابية تواليا وتقديم الهداف منار طه الذي رفع رصيده الى تسعة في المركز الثاني بعد هداف الكهرباء ابو كونيه وبات يشكل خطورة على اقرانه في تحول مهم وسيكون إمام الاختبار الحقيقي امام الشرطة السبت.

البحري وزاخو

واستمر فريقا البحري وزاخو في موقعيهما 16 و17 بعد تعادل الأول مع جيرانه الجنوب بهدف والثاني مع الكهرباء في عقر داره وكلاهما يشعران بالخطر في إعقاب تراجع نتائجهما امام تقدم الديوانية للموقع التاسع عشر بعد تعادله مع كربلاء بهدف كما بقى الأخر متذيلا للترتيب رغم حصوله على سبع نقاط في الجولات الثلاث الأخيرة لكنه لازال يعاني من البداية إمام الهروب من مكانه الذي قد يحرمه من البقاء في الممتازة إذا لم يعالج الموقف من هذه الأوقات في زيادة فاعلية اللاعبين وتحسين وضعهم النفسي.

الدور 17

وحددت المسابقات مباريات الدور 17 الذي ينطلق بعد غد الخميس عندما يلعب الديوانية والبحري وفريقا الحسين والجوية والطلاب والجنوب وفي اليوم التالي يلتقي النفط ونفط الجنوب وكربلاء وزاخو والكهرباء والحدود والزوراء والأمانة والميناء وميسان وتختتم بلقائي السماوة والوسط والصناعات والشرطة السبت.