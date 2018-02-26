في المرمى

بشائر الفرح من البصرة – قصي حسن

بالتاكيد سوف لن يكون اليوم الاخير الثامن والعشرين من شهر شباط الحالي يوما اعتياديا بكل ماتعني الكلمة ليس لجمهورنا الرياضي والاسرة الرياضية بصورة عامة، ولكن لاطراف اخرى شقيقة وصديقة ستشاركنا الامل والشعور بالفرع مع اعلان صفارة انطلاق مباراة العراق والسعودية بطابعها الاخوي العريق الذي سيوقع رسميا بداية العد التنازلي لانهاء الحظر المفروض على ملاعبنا وعودة العراق بقوة الى محيطه العربي الكبير من ميدان الرياضة الرحب.

ومع دخول المباراة التي يضيفها ملعب البصرة الدولي في سجلات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) كونها اول مواجهة تقام في العراق بعد اكثر من 38 عاما، فان الثقة ترتسم بعيون جماهيرنا الرائعة التي ترنو ببصرها نحو يوم الفرح الرياضي والاحتفاء بوجود رئيس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم والاشقاء في العربية السعودية من مسؤولين ولاعبين واداريين وصحافة واعلام رياضي لنهتف معا للاخضر السعودي ممثلنا في مونديال روسيا 2018 ونصفق من القلب للموقف الجميل المعهود من الاشقاء وما بذلوه من اجل انهاء ملف الحظر المفروض على الملاعب العراقية.

ففي قراءة بسيطة في الإعلام الرياضي العربي، والخليجي بصورة خاصة تجعلنا نستشفّ العديد من المواقف المفرحة المزدانة بالأمل في تاكيد انهاء هذه الصفحة ونقل القناعات الى جميع دول العالم ومنهم (فيفا) الذي سيجتمع منتصف الشهر المقبل في العاصمة الكولومبية لمناقشة امور عديدة ومنها رفع الحظر نهائيا، لعدم وجود موجبات لاستمراره بعد استتباب الامن وولادة منشات رياضية كبيرة بمواصفات عالمية توازي افضل ملاعب العالم، وجماهير رائعة تجسد عمق العراق الحضاري وكرم اهله وروح المحبة والتسامح التي تحفل بها الرياضة ولاجلها اقيمت البطولات، ومن المؤكد أن المباريات التي شهدتها ملاعب أربيل والبصرة وكربلاء سواء الرسمية أو الودية سيكون لها بالغ الأثر في تعزيز مطالبنا بإنهاء الحظر تماماً مع السيناريو الرائع بلقاء المنتخبين العراقي والسعودي والذي نعتقد بحزم اننا كمؤسسات رياضية متكاتفة نجحنا بجهود جبارة واستثمار افضل للعلاقات مع الاشقاء والاصدقاء في رسم ملامح دبلوماسية فعالة ومؤثرة معا تكفلت تامين المطالب وتذليل الصعاب، كما يحدونا الامل ان تكون جماهيرنا التي عهدناها ابدا سلاحنا الفعال في تامين الانجاز.

من ذلك كله نستطيع أن نستنشق عبق الحرية والتحرّر من قيود الماضي قريباً، ولكن لابد لنا أن نضع الأسئلة المحتومة لمستقبلنا، هل إنهاء الحظر بقرار إداري هو كل غايتنا؟ وهل تمكّنا فعلاً من خلق أجواء مثالية لن تجعل أحدهم يفكّر مرة بإعادة المطالبة بالتجديد؟ هذه الأسئلة وغيرها تجعلنا أمام أحد أكبر التحديات الصعبة التي ستجعل التاريخ يفتخر بجيلنا الحالي، إذا توافرت النيات السليمة والعمل الجاد من أجل رياضة عراقية مزدهرة وجمهور متألق لاننا ببساطة بذلنا جهودا مضنية وعمل شاق لانريد ان نخسره في لحظة عابرة، ومن غير المعقول ان نفرط بهذه الفرصة لتصحيح المسار ورسم ملامح المستقبل المبهر.

نعم قد نجحت دبلوماسيتنا وتحضيراتنا في الإقناع الخارجي وتضامن معنا الأصدقاء والاشقاء وشقّ إعلامنا الرياضي الرائع طريقه الى قلب العواصم الخارجية بنجاح وتأثير، كل هذه الأمور مسجلة ومعروفة ويقينا ان الحفاظ على كل ذلك هو الاصعب والاشد لقادم الايام وعملنا لايمكن ان يتوقف ابدا في الاقناع نحو الافضل حتى وان تحقق الامل في رفع الحظر حيث تنتظرنا المطالبات المقبلة بتضييف البطولات القارية والاقليمية وان نهيء ملاعبنا الجديدة في الكوت والنجف وبغداد للاحداث المقبلة وتكون مدعومة من دول العالم وليس مجرد عروض واقتراحات نقدمها لهم، وموعدنا في البصرة.