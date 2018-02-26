جاثوم الدستور وجاثوم المسؤول – محمدعلي شاحوذ

كانت الساعة قاربت من منتصف الليل حينما فتحت صفحة البرلمان العراقي بالفيس بوك من جهاز الايباد الذي بين يديّ، لأطالع نصوصا في الدستور العراقي أحتاجها في بحثي ألاخير، والحقيقة شدتني فقرات كثيرة وردت فيه، ورغم النعاس الذي أعتراني إلا أنني قاومته بشدة وواصلت القراءة، وأندهشت لوجود فقرات مهمة فيه مثل :

لكل فرد حق العيش في ظروفٍ بيئية سليــــــــــمة، ولأني من أبطال أطفال القطر سابقا بأكثر من لــــــــعبة فرحـــــــــــــت لما قرأت فقرة رائعة : ممارسة الرياضة حق لكل فرد، فعلا نحتاج تعميم الرياضة كون الشعب يعاني من التخمة في النعم الكثيرة ونسبة عالية من التضخم في الكروش.

عندها غاب وعيي وغلبني النعاس، ثم حلمت وكأني في بستان جميل بجانبه نهر عذب على ضفافه فواكه متدلية، وفرحت أكثر لما رأيت عربة لبلبي حارمع شرائح الليـــــــــمون الحامض والفلفل الاسود، وفي نهاية البستان توجد صبايا غاية في الحسن والجمال كأنهن حوار مهــــــــــمتهن تشغيل مولدة الـــــــــكهرباء كون الكهرباء الوطنية تخضع للخصـــــخصة، وفي وسط المزرعة توجد شاشة عملاقة تنقل مجريات مباراة برشلونة وهو يتقدم على الريال بستة أهداف.

وأنا وسط كل هذه النعم متمددا على سرير أخضروفوق رأسي صبيتان جميلتان واحدة تطعمني الفاكهة بيدها الغضتين والاخرى تسقيني العصير الطبيعي، وبجانب السرير ماكنة أيس كريم باربع خطوط إنتاجية وبقربها ماكنة تحميص حبوب الذرة، وفجأة ظهرفارس ضخم طويل ذو سحنة بيضاء وعينان مكحلتان، يرتدي ثوبا ابيض ويضع ربطة عنق حمراء ويمتطي فرسا بيضاء محجـــــــــــلة، توقفت بجانب سريري وترجل منـــــــــها بســــــــرعة ولما راني مشغولا عنه بالنظر الى الايباد أوحى ألى فرسه التي رفست سريري بأطرافها، ثم صرخ بي : أنت كيف تجـــــــــرؤ على تجاهلي ولم تقف احتراما بمقدمي؟

أجبته وأنا مرعوب: أعتقدت أنك مسؤول الصبايا الجميلات أوأنك مسؤول شعبة المقبلات،… هنا ظهرت عليه إمارات الغضب وقال بعد أن جثم على صدري وخنقني :

أن مهمتي تتلخص بأني أحذرك أن تكتب بعد اليوم مقالة واحدة وهددني بإلانتقام إن واصلت الكتابة ولم أرتدع !

وأستمر مزمجرا متوعدا: إن كان لابد أن تكـــــــــتب، فأكتب عن مواضيع مهمة أخرى غير التي تتناولها، إكتب عن أنواع الحفاضات في ألاسواق أوعن سلـــــــــــوك القطط في موسم تناسلـــــــــــها،هنا تمالكت نفسي وتشجعت رغم إحتباس صــــــــــوتي عنوة قرأت عليه فقـــــــــرات من الدســـــــــتور الذي مازال بيدي قبل أن أنام تقول :

حرية الإنسان وكرامته مصونةٌ، وتكفل الدولة حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل وحرية الصحافة والطباعة والنشر…هنا تغير شكله فجأة وتحول رأسه من مدور الى مستطيل وظهر له ذيل من مؤخرته وخرج الدخان من أنفه وخرجت عيناه الى خارج محجرهما وزفر بوجهي زفرة كلها ثعابين مخيفة وتحولت الصبيتان الجميلتان الى تمساحين مخيفين، وصـــــــرخ: أتهددني بالدستور إيها الأبله الوقح ؟

فأكملت قراءة فقرة أخرى من الدستور: لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة…، وهمست : وأنا حر بما أكتب وأقول، فما كان منه إلا أن بادرني بصفعة على خدي الأيسر أدارت وجهي لشدتها، وجعلتني انشد:

تكفل الدولة حماية الفرد من الإكراه الفكري والسياسي والديني، فصفعني صفعة أخرى أسقطتني أرضا أسفل السريروأنا أصرخ الدستور.. الدستور.. حينها إستيقظت من نومتي، كنت ما زلت أصرخ بالدستور، وأمي فوق رأسي تقرأ المعوذات وتبكي وتقول: ولدي أصيب بالحمى ويهذي !!

وبعد أن غسلوا وجهي بماء بارد وأستعدت كامل وعيي، حمدت الله كثيرا أنه كان جاثوما مرعبا ولعله أنتهى ، وأن الواقع لونه وردي، لا يمت للكابوس بأي صلة أبدا أبدا أبدا !!!.