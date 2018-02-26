المضامين السياحية التاريخية (المتاحف) في سلطنة عمان (8)

حمدي العطار

تؤدي المتاحف بكافة انواعها دورا في تقديم التاريخ وتطورات حياة الشعوب والحكام والحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية عبر الزمن،وليس بأمكان السائح إن يصل الى كل مناطق الاثار والاحداث التاريخية ،والمعروضات في المتاحف تؤدي هذه الوظيفة بأيصال (المضامين السياحية التاريخية) للزائرين،بما تملكه الان المتاحف من تقتبيات متطورة والافلام الوثائقية والسلايدات في عرض سريع للمواقع والاحداث المهمة.

كما إن من خلال المتاحف يمكن التوقف على الرموز التي تستخدم في علم البلاد وكذلك اسرار الازياء الشعبية والملابس التي يرتديها سكان البلد،ولفت نظري الرموز الموجودة في علم السلطنة وفيه (سيفين متقاطعين يتوسطهما خنجر) سألت احد العماننين : انتم بلد مسالم ومحايد ولا تدخلون في الحروب المعاصرة، لماذا يكون شعاركم فيه ادوات حربية مثل السيف والخنجر؟ إجابني مبتسما” السيف والخنجر كام قديما العماني يستخدمهما لأصطياد الحيوانات في الجبال والوديان والصحاري،كما هي للدفاع عن النفس ضد الحيوانات المفترسة وبذلك اصبح هذا السلاح ملازما للعماني، فهو لا يمثل عندنا تهديد للاخرين! قلت له: السيوف لا تحمل الان لكن الخناجر تتدلى من الاحزمة وهي تتشابه مع الخنجر في الزي اليمني؟ رد قائلا:-في السلطنة الخناجر معقوفة ،وهي نوعان الأول الخنجر السعيدي،ويرمز للعائلة السعيدية، ويزخرف بنقوش كاملة، وهو غال جدا، اما النوع الثاني فهو الخنجر العادي ولا يحمل اي نقوش. وسألته ايضا على ربطة من القماش يلبسها الرجال مع الزي الخليجي تتدلى من العنق؟ اجابني:- هذه الربطة المتدلية يستخدمها صاحبها للتغلب على ما يصادفه من روائح كريهة وهي متوارثة من التقاليد القديمة حيث تحتوي هذه الربطة على العطور ورائحة البخور!! جميع هذه الموز والاشارات والتقاليد يمكن التعرف عليها في المقتنيات والصور واللوحات والمجمسمات الموجودة في المتحف الوطني!

التاريخ الطبيعي

توجهنا الى وزارة التراث والثقافة لأن هناك موقع المتحف الطبيعي الذي يختص بعرض جوانب الحياة في عمان منذ ظهورها حتى الان،ومن المعروضات النادرة بقايا لشجرة متحجرة عثر عليها في منطقة الحقف يعود تاريخها إلى ما قبل 260 مليون سنة!فضلا عن بقايا مرجان يعود تاريخه إلى حوالي 270 مليون سنة عثر عليه في وادي السحتن بولاية الرستاق،وفي قاعة الحوت هناك هيكل عظمي لحوت العنبر بطول 14 متراً، كما يمكن التعرف على أنواع الحيتان الموجودة في البحر،وفي المتحف انواع الزواحف والفراشات .

العماني – الفرنسي

يقع هذا المتحف في مدينة مسقط بالمجمع قصر العلم غير بعيد عن قصر السلطان قابوس،وهو عبارة عن بيت لأحد الاثرياء يبلغ عمره 170 سنة وقد شيدته غالية بنت سالم وهي أبنت أخت السلطان سعيد بن سلطان،وعند زيارة السلطان قابوس الى فرنسا سنة 1989 ولتعزيز العلاقات العمانية والفرنسية وبما ان البيت كان مقرا للقنصلية الفرنسية وعرف باسم البيت الفرنسي امر السلطان بتحويل هذا البيت ليكون متحفا يقوم بعرض جوانب من الحياة العمانية الفرنسية ، ويتكون من 7 قاعات ،تضم معروضات مختلفة من الوثائق التاريخية ومجموعة قيمة من الطوابع البريدية وقاعة للأزياء والمجوهرات التقليدية الى جانب أزياء فرنسية من مدينتي مرسيليا ولوريان اللتين كانت لهما مع مسقط مبادلات تجارية عديدة.

دخول مجاني

يقع المتحف الوطني مقابل قصر العلم ،حينما دخلت الى مبنى المتحف كان واسعا وجميلا تم الترحيب بي من قبل المرشدات العمانيات وازداد الترحيب حينما عرفوا انني من بغداد واصبح الترحيب حافلا حينما عرفوا بأنني صحفي، وسمحوا لي بدخول المتحف (مجانا) !

شرحت لنا المرشدة السياحية قاعات المتحف وهي (قاعة الارض والانسان) و(قاعة التاريخ البحري) و(قاعة السلاح) و(قاعة المنجز الحضاري) و(قاعة الافلاج) و(قاعة العملات) و(قاعة الحقب الزمنية)

اما في الدور الاول :- توجد (قاعة ما قبل التاريخ والعصور القديمة) و(قاعة عظمة الاسلام) و(قاعة عمان والعالم) و(قاعة عصر النهضة) و(قاعة التراث غير المادي)و ( قاعة المقتنيات) ،وتعرفنا على الاسلحة ونماذج مجسدة لطبيعة الارض والإنسان،وعلى الصخور والمدافن الحجرية التي تم اكتشافها في مدينة (بات) القديمة- تقول المرشدة مدافن وليست قبوراً لأننا لم نعثر على بقايا بشرية – وأطلعنا على نقوش حجرية عثر عليها في جبال (فنجة) ووادي (سمائل) تعود الى 2000 سنة قبل الميلاد،وهناك استعراض لرحلة اللبان والبخور في العصور القديمة التي اشتهرت بها منطقة ظفار،وتم التعرف على (الأفلاج) التي تنظم الري ومن اشهرها فلج (دارس) بنزوى،وصور للقلاع في عمان حيث يوجد في السلطنة 500 قلعة .

هناك معروضات ايضا للفخار التي تشتهر به (بهلا) ونماذج من الازياء العمانية وهي الوانها زاهية بفعل الاقتراب والاحتكاك مع الهند وشرق افريقيا!

هذا كان في الدور الاول فضلا عن وجود صالة لتقديم الضيافة للزائرين (القهوة والتمر) صالة سينما لعرض فيلم وثائقـــــــــي عن تاريخ سلطنة عمان عبر التــــــــــــــاريخ باللغة العربية والانكليزية وكان من الافلام الرائعة.

يتبع