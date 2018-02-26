قائممقام بعقوبه يتابع ميدانياً عملية سحب مياه الأمطار

صحة ديالى تتابع حالات الإسهال في ناحية بني سعد

ديالى ـــ سلام عبد الشمري

اعلنت دائرة صحة ديالى ، انها ارسلت فريقاً صحياً متكاملاً لمتابعة حالات الاسهال في منطقة حي الرسول التابعة لناحية بني سعد ضمن قضاء بعقوبة .

وقال مدير اعلام دائرة صحة ديالى فارس العزاوي لـ ( الزمان ) ان (المدير العام وجه فريق صحي من قسم الصحة العامة وعدد من الاطباء الاختصاص ومدير قطاع بعقوبة الثاني ، لمتابعة حالات الاسهال في منطقة حي الرسول التابعة لناحية خان بني سعد بعد تسجيل اصابات بحالات الاسهال هناك لغرض معالجتها والوقوف على اسبابها ).

غرض اعلاج

واضاف العزاوي ، ان (المدير العام وجه ايضا بتزويد مركز صحي الرسول بمغذيات ، قناني الفلاجيل ، والكانولات ، وسيتات اعطاء ، وحبوب الســـــــبرادور لغرض العلاج) .

واكد مدير اعلام صحة ديالى ، ان (الفريق المرسل قام بأخذ عينات من الماء لغرض ارسالها الى مختبر الفحص للوقوف على اسباب حدوث حالات الاسهال واتخاذ الاجراءات اللازمة بصدد ذلك ).

واكد قائممقام قضاء بعقوبة عبد الله الحيالي ، ان الحملات مستمرة من أجل خدمة المواطنين في جميع مناطق بعقوبة .

وقال االحـــــيالي لــ ( الزمان ) ، ان ( جميع الجهود الخدمية لعموم دوائر المحافظة استنفرت من اجل سحب مياه الامطار من الاحياء والازقه والشوارع العامة لمركز قضاء بعقوبة من اجل راحة مواطنــينا ) .

واكد الحيالي ، ان ( تضافر الجهود لجميع الدوائر الخدمية في المحافظة سهل من عملية سحب مياه الامطار من اجل مواصلة مواطنينا لأعمالهم اليومية وتسهيل انسيابية حركتهم ، اضافة الى استمرار الطلـــــــبة في دراستهم ) .

ومن جانب آخر قال عضو مجلس محافظة ديالى رعد المسعودي، إن ( قرى في ناحية بني سعد شهدت حالة غريبة وغامضة تتمثل بحالات إسهال ومغص قوي خلال اليومين الماضيين ) .

واضاف المسعودي لــ (الزمان) ، أن ( أكثر من 400 حالة اصابة سجلت والاعداد في تزايد مطرد ) ، مطالبا وزارة الصحة بـ ( فتح تحقيق عاجل لمعرفة الأسباب التي دفعت إلى بــــــروز الإسهال الغامض ، مشددا على ضرورة كشف نتائج ما يحدث للرأي العام لوجود قلق كـــــــبير في الوقت الراهن ) .

الئ ذلك انتقدت عضو مجلس محافظة ديالى نجاة الطائي استمرار معاناة الالاف من التلاميذ من تداعيات مشروع رقم واحد ، فيما دعت الجهات المعنية للتحرك لحل هذه المشكلة الكبيرة.

وقالت الطائي لــ ( الزمان ) ، ان ( مشروع رقم واحد تسبب بتهديم 128مدرسة دون اعادة بناءها ، ما ادى الى ازدياد ظاهرة الدوام الثنائي والثلاثي في المدرسة الواحدة وتزاحم الطلاب في الصفوف بشكل غير مسبوق ) .

واضافت الطائي ، ان ( ذلك ادى الى تدني المستوى العلمي لعموم تلاميذ وطلبة المدارس التي شملها المشروع ، لاسيما وان المشروع شمل اغلب مدارس المحافظة في حينها )

ودعت الطائي ( الجهات المعنية للتحرك لحل هذه المشكلة الكبيرة التي تؤرق القطاع التربوي في عموم محافظة ديالى ، لاسيما وان عموم مناطق المحافظة تعرضت للإرهاب الذي ادى الى هدم وتدمير مدارس اخرى ) .

ومن جهة اخرى قال رئيس مجلس محافظة ديالى علي الدايني ، إن ( بعقوبة، كبرى مدن ديالى، وتضم ما يزيد عن 35% من سكانها، تعاني فيها منظومة تصريف مياه الامطار من خلل كبير، وهي متقادمة جدا وهناك احياء كبيرة تخلو من وجود أي منظومة لتصريف المياه ناهيك عن ظاهرة العشوائيات السكنية المنتشرة في اغلب الاحياء ) .

وأضاف الدايني لـ (الزمان) ، ان ( غرق بعقوبة في مواسم الشتاء سيتكرر وكل الحلول الموضوعة هي مؤقتة وهي لتقليل حجم الاضرار وليس لإنهاء المشكلة بالأساس ) ، مؤكداً أن ( بعقوبة تحتاج الى ميزانية مالية تقدر بأكثر من 100 مليار دينار لتحسين منظومة مجاري تصريف مياه الامطار وانشاء اخرى على نحو تحمي الاحياء والازقة من تكرار ازمات الغرق ) .

فيما اكد مدير موارد ديالى مهند المعموري ، إن ( خزين بحيرة حمرين زاد نحو 400 مليون متر مكعب خلال اسبوع من الامطار الغزيرة التي هطلت على منـــــاطق واســـــعة من ديالى ) .

واضاف المعموري لــ (الزمان) ، أن ( خزين بحيرة حمرين بالوقت الراهن بلغ مليارا و100 مليون متر مكعب وهو بازدياد مستمر ) ، لافتا الى أن ( معدل تدفق السيول والانهر نحو البحيرة يبلغ 400 م مكعب/ ثانية حالي ) .

الى ذلك قال عضو مجلس محافظة ديالى، حقي الجبوري ، إن ( هناك اكثر من الف اسرة لا تزال نازحة في المخيمات، نتيجة تأخر منحها موافقات العودة الى منازلها في قرى شمال قضاء المقدادية ، منذ سنوات وحتى الان من قبل الجهات المعنية ) . وأضاف الجبوري لــ (الزمان) أن (بقاء تلك الاسر النازحة في المخيمات فترة اطول يؤدي الى تفاقم معاناتها بصورة أكبر في ظل الاهمال الحكومي ) ، مطالبا بـ ( ضرورة حسم ملف تأخر عودة نازحي شمال المقدادية واعطائهم الضوء الاخضر للعودة في اقرب وقت ممكن ) .