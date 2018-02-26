سأنتخب الأقربين – غسان الامارة

سأنتخب الأقربين، لأنهم أولى بالمعروف.

سأنتخبهم بلا تردد ولاخوف، تحكمني بذلك الظروف ،لأنني وجدتهم أهلا لذلك، يحملون شعار الوطنية الصادقة، عندهم رؤى حاذقة، سيرهم الذاتية ناصعة وبارقـــــــة، ولاءاتهم لامغربة ولاشارقة.

لن ينهانا الشرع أو القانون، أو حتى العملية الانتخابية نفسها في أختيار الأقربين أبدا، لكن وفقا للمعايير والموازين التي يجب إتباعها، وإذا توفـــــــــــرت هذه الضوابط أو الشروط؛ لدا أي مرشح وجب علــــــــــــيك إنتخابه؛ بغض النظر عن القريب أو البعيد.

متى تنهينا العملية الديمقراطية، أو الطرق الشرعية في عدم الميول الى الأقارب، في إختيار من يمثل الشعب؟ الجواب، في الحالات التالية.

إذا كان المرشح القريب منك؛ يفتقر إلى المعايير التي يتبعها القانون الإنتخابي؛ أو القانون الشرعي

معا، كأفتقاره إلى النزاهة والكفاءة، والمقبولية وسلامة سيرته الذاتية، وسمعته وغير ذلك.

هنا يتحتم عليك أن تتجنبه، ولاتنتخبه ولاتروج له ولاتسعى لتمكينه، بأي شكل من الأشكال، لاتقدم عواطفك فوق مصلحة الشعب وقوت الفقير، إنتخابك لأقاربك غير الصالحين.

سيدفع ضريبته المواطن الفقير في قادم الأيام لامحال، فأي خلل في العملية السياسية ضحيته الشعب، وأي فساد يكـــــــــون سببه قريبك الذي انتخبته، فأنت شريك معه حتى وإن لم تباشر بيدك، لأنك أنت الذي مكنته بصوتك.

أنتخب من تحب ولكن، لاتبعا للعواطف والمحسوبية والمنسوبية، إنتخـــــــــب من تحب أن يكـــــــــون من تنتـــــــــخبه مقبولا في المكان الذي وضعته فيه، إنتخب من سيبيض وجهك في قادم الأيـــــــــام، إنتخب من تحب أن تــــــــــراه يزيـــــــــــــــل عن بلــــــــدك الآم والوعود والأوهام، إنتخب من سيغير حال العراق في أول عام، إنتـــــــــــخب من سيكون شــــــــريفا نزيها وبطلا مقدام، إنتخب من لم تغف عيناه عن الخدمة ولم ينــــــــــم، إنتخب من وجدت فيه هذه الصفــــــــــاة، من الأخوال كان أم من الأعمام.