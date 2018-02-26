خصوم في الظاهر وفي الخفاء حلفاء – سامي الزبيدي

هذا هو حال قائمتي حزب الدعوة قائمة النصر ورئيسها حيدر العبادي وقائمة دولة القانون ورئيسها نوري المالكي فرغم الخلافات الكبيــــــــرة بين الرجلين خصوصاً بعد أن أصبح حيدر العبادي رئيساً للــــــــــوزراء على حساب المالكي الذي استقتل وقدم الكثير من التنازلات ليـــــــــــضفر بالولاية الثالثة لكنه فشل في ذلك.

فمع قرب الانتخابات التشريعية المقبلة التي دخل فيها العبادي والمالكي كل في قائمة مستقلة ليصور السيد العبادي أنه ماضٍ في نهجه الإصلاحي وفي محاربة الفساد وتقديم حيتان الفساد الكبيرة للقضاء وإلقائهم خلف القضبان بعيداً عن تأثيرات حزب الدعوة وكما صرح أكثر من مرة في تنويه وإشارات واضحة للمالكي وبعض أعوانه وحواشيه مؤكداً تصريحاته السابقة بهذا الصدد والتي لم ير الشعب العراقي منها أي فعل ملموس وبقيت مجرد دعوات وشعارات وضفت أخيراً لحملته الانتخابية لكن الوقائع على الأرض غير ذلك فقد أعلن عضو حزب الدعوة علي العلاق من على شاشة إحدى الفضائيات ان اتفاقا مكتوباً وموقعاً عليه من قبل العبادي والمالكي من أهم بنوده تشكيل تحالف بين قائمتيهما بعد الانتخابات لكي يشكلا الكتلة الأكبر التي تسيطر على أكبر المقاعد مجلس النواب وكل الوظائف المهمة في الدولة والحكومة وأهمها منصب رئيس الوزراء القادم وبالنتيجة السيطرة على مقاليد الحكم وعلى السلطة والنفوذ لأربع سنين أخرى لا ينافسهم فيها أحد ورغم نفي حزب الدعوة لهذا الخبر لأنه يستفز مشاعر العراقيين إلا ان الخبر مؤكد وهذا يعني ان نفس الوجوه الكالحة ستعود من بوابة القائمتين وليس قائمة واحدة للهيمنة بصورة أكبر على المشهد ألسياسيي في البلاد ويبقى الفساد مستشرياً في كل مفاصل الدولة وتبقى السرقات الكبرى لأموال الشعب وثروات الوطن من حصة الأحزاب الحاكمة وتبقى المحاصصة وتقاسم المناصب والمكاسب وتبقى سوء الإدارة وهيمنة الفاشلين والمزورين على المناصب المهمة في الحكومة والحكومات المحلية للمحافظات ويبقى إبعاد وتهميش الكفاءات والخبرات الوطنية والمهنية عن ممارسة دورها في خدمة بلدها ويبقى سوء الخدمات البلدية والصحية وانحدار التعليم بكافة مستوياته وازدياد نسب الجهل والأمية وارتفاع نسب لفقر والبطالة والجوع والأمراض وازدياد أعداد الأرامل والأيتام دون الاهتمام بهم ومساعدتهم وازدياد أعداد المعوزين والشحاذين والمهاجرين من بلدهم الى دول المهجر وازدياد الظلم والجور وتسييس القضاء وعدم احترام القانون وارتفاع نسب الجريمة وعمليات السطو المسلح واستفحال أعمال الميليشيات و النزاعات العشائرية وغياب الأمن والأمان وبقاء العراق مكبلاً بالقروض وفوائدها الكبيرة وشروطها المفروضة من البنك الدولي وتبقى أموال العراق تهرب للخارج من قبل السياسيين وعوائلهم وبنوكهم الأهلية ومكاتب وشركات الصيرفة التابعة لهم ويبقى السياسيون منعمين مترفين تزداد أرصدهم في الخارج وتزداد عمليات شرائهم للعقارات والشركات والعمارات والفلل في عواصم العالم ويبقى العراق بلا أعمار ولا بناء ولا مشاريع ستراتيجية بحجة التقشف ويبقى الخريجون وأبناء الشعب بلا تعيين ولا وظائف تنفيذا لشرط البنك الدولي والوظائف حصراً للأحزاب الحاكمة وأبناء المسؤولين وأقاربهم ويبقى الاستقطاع من رواتب الموظفين والمتقاعدين المنهكين أصلا وتبقى رواتب المسؤولين والسياسيين ومنافعهم ومخصصاتهم في الصون والحفظ ويبقى ربع ميزانية العراق تخصص للرئاسات الثلاث ومنافعها في حين يبقى الشعب العراقي يئن من شظف العيش ومــــــــــن سكن شرائح واسعة في العـــــــــــشوائيات وفي الخيام ومكبات النفايات و(شدوا الحزام ) يا عراقيين وشدوا (روسكم يا كرعان ) كما يقول المثل العراقي ويبقى الــــــــــــسياسيون يخدرون الشــــعـــــــب بالانتخابات ويكذبون عليه في أن الانتخابات ستخلص العراقيين من محنهم ومآسيهم وتأتي بوجوه جديدة وللعلم مهما فعل الشعب ومهما حاول ان يغير في اختيار ناخبيه فان الانتخابات ستزور وتجير نتائجها للأحزاب الكبــــــــــيرة المتنفذة حالياً وقوائمها ومرشحيها ومن يقول ان هنالك مراقبة دولية للانتخابات وأجهزة الكترونية لحساب النتائج فهو واهم فالمرشحون الكبار رؤساء القوائم سيحصلون على أصوات كبيرة يتصدقون بقسم منها على أعضاء من أحزابهم ومقربيهم ليكونوا أعضاء معينين ليسوا منتخبين في مجلس النواب والقوائم الكبيرة ستتحالف بعد النتائج ومن نفس الأحزاب المهيمنة حالياً على المشهد ألسياسيي في البلاد لتحصل على رئاسة الحكومة والمراكز المهمة في الدولة وان غداً لناظره قريب .