موجة برد شديدة تضرب أروبا الاسبوع الجاري

منبئ يتوقع استمرار الهطول مع تشّكل الضباب

بغداد – تمارا عبد الرزاق

ديالى – سلام عبد الشمري

توقعت الهيئة العامة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ان يستمر تساقط الامطار في مختلف مناطق العراق و الناتجة عن تأثير منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا موجودة حاليا جنوب ايطاليا بدأت بوادرها بسحب مختلفة الارتفاع في عموم المدن وستكون الامطار المتوقعة لهذه الحالة على مدن المنطقة الشمالية وتتوسع لتشمل باقي المناطق الوسطى والجنوبية , فيما تضرب أوروبا ومنها بريطانيا موجة برد قارس ويتوقع تساقط الثلوج في أرجاء اوربا هذا الأسبوع جراء عاصفة ثلجية قادمة من سيبيريا في روسيا.

واكد المنبئ الجوي التابع للهيئة صادق عطية في صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي امس ان (طقس اليوم الثلاثاء سيكون في المناطق كافة غائما مع تساقط امطار رعدية متوقعة على مدن السليمانية واربيل وكركوك ودهوك وصلاح الدين وديالى وبغداد وشمال شرق الموصل وجنوب الانبار).

ضباب كثيف

واضاف وان (مساحة الامطار تمتد ليوم غد الاربعاء لتشمل مدن غرب مدن الرمادي وكربلاء وشمال واسط وبابل وباديتي السماوة والنجف كما تشمل ايضا بعد الظهر مدن الناصرية وميسان ومركز السماوة والبصرة وتكون الامطار رعدية ويتشكل ضباب كثيف مما يحجب الرؤية الى نحو اقل من كيلو متر واحد خاصة في ساعات الصباح بسبب الغشاوة الناتجة من ارتفاع الرطوبة النسبيىة مع بقاء درجات الحرارة على معدلاتها ). وسجلت المراصد الزلزالية حدوث هزة أرضية كانت قوتها 4,3 درجة على مقياس رختر قضاء المقدادية التابع لمحافظة ديالى. وتابع البيان ان ان ( المواطنين شعروا بالهزة في معظم أقضية المحافظة والمناطق المحيطة بها شعورا واضحا بدون حصول أضرار ونهيب بالمواطنين باخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الاشاعات والاخبار الكاذبة والالتزام بالوصايا الزلزالية). واعلنت وسائل اعلام ايرانيةعن أن زلزالا بقوة 4.6 درجات ضرب جنوبي البلاد.

مركز زلزال

وقال بيان امس ان (زلزالا بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر ضرب، مساء الاحد، بلدة عسلوية بمحافظة بوشهر، جنوبي ايران), وأضاف أن (المؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران حددت مركـــــــز الزلزال في ضواحي بلدة عسلوية جنوب محافظة بوشهر على عمق 18 كيلو مترا).

واوضح البيان ان (الجهات الرسمية لم تسجل حدوث خسائر بشرية او مادية جراء وقوع الزلزال).

وكان بيان للهيئة اعلنت ان (طقس اليوم الثلاثاء سيكون بين غائم جزئي و غائما مع تساقط زخات مطر خفيفة متفرقة ، درجات الحرارة ترتفع قليلا والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة 10- 20 كيلو مترا في الساعة تتحول تدريجيا الى شمالية غربية خفيفة وفي الشمالية سيكون الطقس غائما مع تساقط زخات مطر تكون متوسطة الشدة في اقسامها الشرقية مع فرصة لحدوث عواصف رعدية احيانا يتحول تدريجيا خلال الليل ابتداء من الاقسام الغربية الى غائم جزئي ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق ، الرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة) .

وتابع البيان ان (طقس الجنوبية سيكون غائما جزئيا واحيانا غائم مصحوب بتساقط زخات مطر تكون متوسطة الشدة في اقسامها الشرقية مع حدوث عواصف رعدية احيانا و درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق الرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط الى 30-40 كيلو مترا خلال النهارتتحول تدريجيا بعد الظهر في االقسام الغربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ).

وتضرب أوروبا ومنها بريطانيا موجة برد قارس ويتوقع تساقط الثلوج في أرجاء اوربا هذا الأسبوع جراء عاصفة ثلجية قادمة من سيبيريا في روسيا.

وقال بيان امس ان (من المتوقع أن يشعر المواطنون خلال هذه الموجة الثلجية بتدني حاد في درجات الحرارة إذ أنهم سيشعرون خلال النهار بأنها 10 و 15 درجة تحت الصفر وحذرت وحدة الأحوال الجوية من هطول الثلوج في بعض المناطق اليوم الثلاثاء في جنوبي وشرقي إنكلترا، إضافة إلى إمكانية على تساقط الثلوج في الميدلاندز واسكوتلندا وويلز), موضحا انه (بحلول يوم غد الاربعاء سيصل ارتفاع الثلج المتساقط إلى 20 سنتمرا في بعض المناطق في شرقي إنجلترا وشمالي إيرلندا ومن المتوقع أيضاً هطول الثلوج في إسكتلندا ليصل إرتفاعه بين 5 إلى 10 سنتمرات ).

واوضح البيان ان (وحدة الأحوال الجوية حذرت المسافرين من أنهم قد يواجهون ظروفاً صعبة خلال هذه الأيام مهما اختلفت طريقة تنقلاتهم إن كانت بالسيارة أو بالقطار أو بالطائرة بسبب المنخفض الجوي الذي يضرب البلاد وفي لندن، نصحت هيئة النقل المسافرين بضرورة التأكد من مواعيد القطارات قبل التوجه اليها وكذلك منح أنفسهم وقتاً إضافيا للوصول إلى مراكز عملهم).