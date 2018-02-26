فرنسا تحث العبادي على رفع الحظر عن المطارات وصرف المستحقات المالية

الحكومة تكشف لـ (الزمان) عن قرب إطلاق رواتب موظفي التربية والصحة في كردستان

بغداد – قصي منذر

فرنسا – شاكر عبد الحميد

كشفت الحكومة عن قرب اطلاق التخصيصات المالية لموظفي وزارتي التربية والصحة في اقليم كردستان بعد ان قطع الفريق المكلف من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء وبأشراف من قبل ديوان الرقابة المالية اشواطا في تدقيق القوائم , فيما اكد نائب كردي عن وجود فريق حكومي اتحادي في كردستان منذ شهرين لتدقيق تلك القوائم.

وقال المتحدث بأسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء سعد الحديثي لـ (الزمان) امس ان (فريقا متخصصا اوفدته الامانة العامة لمجلس الوزراء وبأشراف ديوان الرقابة قطع اشواطا متقدمة في تدقيق قوائم رواتب الوزارتين), متوقعا (قرب انتهاء عملية التدقيق لاطلاق التخصيصات المالية لهؤلاء الموظفين).

لجان حكومية

من جانبه قال النائب عن كتلة تـــغيير النيـــــــابية مسعود حيدر لـ (الزمان) امس ان (لجان الحكومة الاتحادية المكلفة بتدقيق قوائم الموظفين موجودة منذ شهرين في كردستان), واضاف ان (تلك اللجان التقت بوزيري الصحة والتربية في الاقليم لبحث اجراءات صرف الرواتب).

في غضون ذلك دعا نائب رئيس كتلة التغيير البرلمانية أمين بكررئيس الوزراء حيدر العبادي إلى صرف رواتب موظفي التربية في اقليم كردستان وإنقاذ الموسم الدراسي بعد ان اغلقت المدارس أبوابها منذ أشهر بسبب عدم صرف رواتب المعلمين والموظفين.وقال بكر في بيان امس إن (المدارس في كردستان أغلقت أبوابها منذ أشهر عدة بسبب عدم صرف رواتب معلمي وموظفي وزارة التربية).

مشيرا الى ان (هذا الوضع يؤدي الى ضياع مستقبل ألاجيال وتراجع بمستوى التربية والتعليم ما ينعكس سلبا على مكانة العراق التربوية والعلمية بين دول العالم), وأضاف أن (العبادي سبق وأن وعد بصرف رواتب موظفي الإقليم ولاسيما موظفي التربية والصحة لكن ما زالت تلك الوعود مجرد تصريحات دون تنفيذ في وقت أن قطاعي التربية والصحة هما قطاعان حيويان وينبغي التعامل معهما بشكل استثنائي وإبعادهما عن السجالات والمناكفات السياسية), داعيا الى (اتخاذ اجراءات واقعية وإطلاق رواتب الموظفين لأن تأخيرها يؤدي الى ضياع الموسم الدراسي وعام كامل من عمر أبنائنا الطلبة).

وتظاهر المئات من المعلمين في السليمانية وحلبجة للمطالبة بصرف رواتبهم، مؤكدين إستمرارهم بمقاطعة الدوام لحين الاستجابة للحقوق المشروعة.

وقالوا في تصريح امس ان (التظاهرة مستمرة لحين تحقيق المطالب المشروعة وصرف الرواتب للموظفين والمدرسين).

مؤكدين (مقاطعة الدوام في المدارس للضغط على الحكومة والإستجابة لمطاليبهم بعد ان فقدوا الثقة بالحكومة), داعين العبادي الى (الايفاء بوعوده بصرف رواتب المعلمين).

حافة الخطر

وحذر رئيس مجلس محافظة السليمانية ازاد حمة أمين من أن واقع التعليم في المحافظة على حافة الخطر.وتشهد المحافظة ومدن أخرى بين حين وآخر إحتجاجات وتظاهرات للمعلمين فضلا عن مقاطعتهم للدوام في المدارس للمطالبة بتحسين أوضاعهم وصرف رواتبهم كاملة. الى ذلك رأى عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني علي الفيلي ان الحكومة الاتحادية تتعامل مع الدستور بانتقائية فيما يخص مصلحة الإقليم.وقال الفيلي في تصريح امس ان (كل من يدعي بتطبيق الدستور يفسره على هواه والشيء خارج الدستور يعد اذلالا للإقليم).

ولفت الانتباه الى ان (حكومة الإقليم أبدت استعدادها لحضور الموظفين الاتحاديين لكن دون تهميش دور الإقليم), مشيرا الى ان (الحكومة تصر على نشر الشرطة الاتحادية في المناطق المتنازع عليها لتهميش وجود قوات البيشمركة). مبينا ان (العبادي يعد الإقليم في كل مؤتمر صحفي باطلاق رواتب الموظفين لكنه لا يفي بوعوده), مشيرا الى ان (حكومة الإقليم تتعامل مع تلك التصرفات بحكمة وصبر لانها تعلم انها أوراق انتخابية وكذلك شعب الإقليم يعلم انه لن يصرف له دينارا واحدا قبل الانتخابات) على حد قوله. من جهة اخرى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون طالب رئيس الوزراء العراقي برفع الحظر الدولي عن مطارات الاقليم وحل الخلافات بين الجانبين . وشدد ماكرون عقب انتهاء اجتماع رؤساء 27 دولة اوربية في بروكسل على (العبادي الإسراع في رفع الحظر عن الرحلات الدولية امام مطارات الإقليم).

وأضاف انه (ينبغي للحكومة العراقية صرف الاستحقاقات المالية لكردستان)، داعيا الى (حل المشكلات والقضايا العالقة بين أربيل وبغداد قبل موعد الانتخابات في أيار المقبل).