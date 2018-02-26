الشيخو قراطية وغنائمقراطية وحالمون – صباح الخالدي

بعد ان تم تحديد موعد انتخابات مجلس النوّاب في 12 آيار المقبل بدات ملامح القوائم المتبارية في سباق الانتخابات تتوضح جليا مع موجة من المشهد التشاؤمي للناخبين رغم ما يقال في لعبة الدنبلة (جرخلة الكتل ) ممّا تبلور من تحالفات وقوائم ووجوهٍ تصدّرتِ المشهد الانتخابيّ وبدأتْ تقدّم نفسها من جديدٍ وكأنّ الدورات السابقة عبارة عن ( مقبلات انتخابية ) كان يخوضها النائب وهي غير الخاضعة لمعايير التقويم من قبل الناخبين ومع الموجة راجت اسواق وبضائع البرامج التلفازية بشكل لافت في التسابق لاجل التعريف بالكتل المشاركة والتسويق لها كل حسب توجه تلك القنوات والى اية بوصلة ترنو !!

ومع ان كل مضامين تلك البرامج والندوات واحدة الا ان معدي ومقدمي تلك البرامج وحتى في القناة الواحدة تنوعت الاسماء والحشوة فيها من (لحم مثروم وبهارات وبصل وكشمش وحمص انتخابي !!) والجميع يسعون في الماراثون نحو من يتسلم موقعا حكوميا سياديا ووزارات (الخبزة ) كما كان يصفها بعض النواب وهي التي تدر ارباحا وصفقات وكعكا وحليبا او سكرا على الكتلة التي تكون من نصيبها تلك الوزارات خاصة وان الكتل السياسية مطمئنة من ان قانون الانتخابات (سانت ليغو) فصل على مقاساتها بالتمام والكمال بحيث مهما سعى الناخبون او طالبوا او..أو تظاهروا ولكن في المحصلة النهائية عودة الوجوه والكيانات الكبيرة نفسها وربما بعض الرتوش مما يدفع شرائح واسعة الى خيار المقاطعة وأصبح مطروحا بقوّةٍ في مُخيّلة الكثيرين من الّذين ينوون عدم الذهاب لممارسة حقّهم الانتخابيّ مع ان الدعوة إلى المقاطعة عملٌ غير صحيح في أفضل الأحوال وهو ينمّ عن جهلٍ بآليّات التغيير في النُظم الديمقراطيّة وقد حدد محلل سياسي عراقي القوائم المشاركة في الانتخابات المقبلة انها مقسمة الى ثلاثة اتجاهات وهي (الشيخو قراطية) اي شيوخ ورؤساء كتل متنفذين اما الثانية هي (غنائمقراطية) هم الذين يسعون الى غنائم سياسية ومالية والفئة الثالثة ( حالمون )!! وهم قلة من مجاميع واشخاص تتمنى ان تحقق شيئا ازاء الحيتان ولكن لابد من التصدي للفاسدين مهما كانت الفرص ضئيلة خاصة والعراق تعرّض لحروب وحصار وويلات وكوارث متلاحقة على مدى سنين طويلة. اهتزّتْ أركانه وبنيته المجتمعيّة، وفقد الكثير من مقوّمات الدولة الحقيقيّة. ومن غير الممكن أنه بين ليلةٍ وضحاها يتحقق نظام حكمٍ متكاملٍ أو نظام يحمل في طيّاته العدالة، والشفافيّة، والنزاهة، والتنمية..

بعد كلّ هذا الخراب والدمار الهائل الّذي أصاب النفوس والعقول قبل الحجر فالطريق طويل وشاقّ والتغيير يحتاج لجهد كبيرٍ، وصبر أكبر، وعيون تنظر نحو صناديق الاقتراع وقائمة المرشّحين الّتي -حتما- لن تخلو من أصحاب القلوب النقيّة، والنوايا الصادقة…

وليكن الشعار دائما (العراق أولا وأخيرا) لتكون تلك من خطوات البناء الصحيحة دون اية اعتبارات طائفية أو مناطقية أو قومية وهي كذلك لان بوادرها لاحت في الافق في تصاعد التظاهرات والاعتصامات التي وصلت الى عدد من اعضاء مجلس النواب ومع ملاحظات على بعض منهم لانهم من كتل هي التي كانت تغذي المحاصصة والطائفية ولكن اصطفافهم في خندق الشعب يكفي ان ننسى مواقفهم السابقة ولكن بشرط ان يكونوا وان شاء الله هكذا صادقين مع انفسهم وضمائرهم من اجل العراق الواحد الموحد من شماله الى شط العرب مع التمنيات ان يرتفع اعداد نواب الشعب للدفاع عن مكتسبات الشعب للقادم من الايام عندها حتما يجد الجميع من ابناء العراق بكل طوائفه وقومياته واثنياته ان بصيص الضوء يكبر مساحته في نهاية النفق المظلم منذ 2003 لتكون الخطوة الاولى الراسخة هو تعديل الدستور او كتابة اخرى بايد عراقية وطنية وليست (بريمرية) لانه اي الدستور وفي جميع دول العالم المتقدم شرقا وغربا ديمقرطيا كان أوامبرياليا هو الاساس لكل السلطات وبناء مؤسسات دولة راسخة تخدم الوطن والمواطن وترسخ لاقتصاد وطني وتحافظ على سيادة العراق من اي تدخل خارجي من اي جهـــــــــة كانت ان المطلوب بل مسؤولية الجميع إجتثاث ثقافة ومناهج الكراهية والحقد التي غذاتها اجندات خارجية ويحميها ويروج لها ذيول الدواعش من سياسيي الصدفة ولابد ان نعيد ونحيي مجددا النسيج العراقي الى جماله وانسانيته.او (دك ..عيني ..دك)..