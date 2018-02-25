تراجعنا الرياضي النسوي.. لاحجة بعد التفوق الإيراني!!

فاتح عبدالسلام

في‭ ‬قناة‭ ‬بريطانية‭ ‬تلفزيونية‭ ‬مهمة‭ ‬كانوا‭ ‬يناقشون‭ ‬يومياً‭ ‬لماذا‭ ‬يبدو‭ ‬مستوى‭ ‬الفرق‭ ‬البريطانية‭ ‬لاسيما‭ ‬النسوية‭ ‬متراجعاً‭ ‬في‭ ‬الالعاب‭ ‬الشتوية‭ ‬الاولمبية‭ ‬التي‭ ‬اختتمت‭ ‬في‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬الأحد‭ ‬،‭ ‬بحصيلة‭ ‬بريطانية‭ ‬ضعيفة‭ ‬هي‭ ‬ميدالية‭ ‬ذهبية‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬ان‭ ‬النرويج‭ ‬وهي‭ ‬اصغر‭ ‬الدول‭ ‬المشاركة‭ ‬كانت‭ ‬الاولى‭ ‬بحصيلة‭ ‬اربع‭ ‬عشرة‭ ‬ميدالية‭ ‬ذهبية‭ ‬ومعها‭ ‬المانيا‭ ‬بحصيلة‭ ‬مماثلة‭ . ‬هذه‭ ‬وقفة‭ ‬للمراجعة‭ ‬مطلوبة‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬العالي‭ ‬بالرياضة‭ . ‬في‭ ‬الايام‭ ‬ذاتها‭ ‬،كنت‭ ‬أتابع‭ ‬فريق‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ ‬النسوي‭ ‬العراقي‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الاقليمية‭ ‬لغرب‭ ‬آسيا‭ ‬في‭ ‬الأردن‭ ‬،‭ ‬وكانت‭ ‬النتيجة‭ ‬حصول‭ ‬المنتخب‭ ‬العراقي‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬فوز‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬فازت‭ ‬ايران‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ .‬

المرأة‭ ‬العراقية‭ ‬مثابرة‭ ‬وطموحة‭ ‬ومتفوقة‭ ‬في‭ ‬ميادين‭ ‬كثيرة‭ ‬في‭ ‬الفن‭ ‬والازياء‭ ‬والادب‭ ‬والموسيقى‭ ‬والعلوم‭ ‬والتربية‭ ‬والبناء‭ ‬والاعمار‭ ‬،‭ ‬لكن‭ ‬الرياضة‭ ‬النسوية‭ ‬لم‭ ‬تشهد‭ ‬أي‭ ‬تطور‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬منذ‭ ‬عقود‭ ‬طويلة‭. ‬ولا‭ ‬يعود‭ ‬التراجع‭ ‬الى‭ ‬شخصية‭ ‬المرأة‭ ‬العراقية‭ ‬ولا‭ ‬بنائها‭ ‬الجسماني‭ ‬ولا‭ ‬أي‭ ‬سبب‭ ‬آخر‭ ‬،‭ ‬سوى‭ ‬غياب‭ ‬العناية‭ ‬المنظمة‭ ‬والتدريبية‭ ‬المتقنة‭ ‬من‭ ‬وقت‭ ‬مبكر‭ ‬للقابليات‭ ‬الرياضية‭ ‬ووضعها‭ ‬تحت‭ ‬اشراف‭ ‬رياضي‭ ‬علمي‭ ‬والتعامل‭ ‬مع‭ ‬الموهبة‭ ‬الرياضية‭ ‬كأي‭ ‬موهبة‭ ‬علمية‭ ‬أو‭ ‬فنية‭ ‬أو‭ ‬أدبية‭ .‬

في‭ ‬المغرب‭ ‬مثلاً‭ ‬حين‭ ‬نالت‭ ‬الرياضية‭ ‬نوال‭ ‬المتوكل‭ ‬الذهبية‭ ‬في‭ ‬الالعاب‭ ‬الاولمبية‭ ‬جعلوها‭ ‬وزيرة‭ ‬للرياضة‭ ‬بعد‭ ‬سنوات‭ ‬فكانت‭ ‬الاقرب‭ ‬للعناية‭ ‬بالنشاط‭ ‬الرياضي‭ ‬النسوي‭ .‬

لم‭ ‬أسمع‭ ‬من‭ ‬البرلمانيات‭ ‬،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬ممّا‭ ‬أحدثنه‭ ‬من‭ ‬ضجيج‭ ‬لاطائل‭ ‬منه‭ ‬يوماً‭ ‬،أي‭ ‬كلام‭ ‬في‭ ‬سبل‭ ‬نهضة‭ ‬الرياضة‭ ‬النسوية‭ . ‬أعرف‭ ‬انّ‭ ‬هناك‭ ‬من‭ ‬النائبات‭ – ‬خارج‭ ‬التغطية‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭- ‬واعرف‭ ‬انّ‭ ‬أخريات‭ ‬يحرمن‭ ‬الرياضة‭ ‬،‭ ‬وربّما‭ ‬منهن‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬معني‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬قريب‭ ‬أو‭ ‬بعيد‭. ‬غير‭ ‬إن‭ ‬المسؤولية‭ ‬حكومية‭ ‬قبل‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬في‭ ‬استحداث‭ ‬الادارة‭ ‬العليا‭ ‬للرياضة‭ ‬النسوية‭ ‬ومنح‭ ‬مسؤولتها‭ ‬درجة‭ ‬وزير‭ ‬وجعلها‭ ‬مستقلة‭ ‬لاتتبع‭ ‬وزيرا‭ ‬ولا‭ ‬وزارة‭ ‬،‭ ‬وتفيد‭ ‬من‭ ‬مئات‭ ‬الكفاءات‭ ‬العلمية‭ ‬الرياضية‭ ‬التي‭ ‬اعطتها‭ ‬كليات‭ ‬التربية‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬اربعين‭ ‬سنة‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬توجد‭ ‬كفاءات‭ ‬دقيقة‭ ‬التخصص‭ ‬وبإمكانها‭ ‬النهوض‭ ‬بهذا‭ ‬القطاع‭ .‬

التذرع‭ ‬بالعوائق‭ (‬الدينية‭) ‬و‭(‬الشرعية‭) ‬ليست‭ ‬حججاً‭ ‬مقنعة‭ ‬في‭ ‬توسيع‭ ‬النشاط‭ ‬الرياضي‭ ‬للنساء‭ ‬،‭ ‬بدلالة‭ ‬ان‭ ‬الفريق‭ ‬الايراني‭ ‬النسوي‭ ‬حاز‭ ‬على‭ ‬البطولة‭ . ‬صحيح‭ ‬ان‭ ‬تردي‭ ‬انشطة‭ ‬المرأة‭ ‬العامة‭ ‬سمة‭ ‬العقد‭ ‬الاخير‭ ‬لكن‭ ‬من‭ ‬المنصف‭ ‬القول‭ ‬ان‭ ‬الخلل‭ ‬قديم‭ ‬في‭ ‬الرياضة‭ ‬النسوية‭ ‬،‭ ‬ولابد‭ ‬من‭ ‬وقفة‭ ‬جادة‭ ‬تناسب‭ ‬اسم‭ ‬البلد‭ ‬الذي‭ ‬نفتقده‭ ‬غالباً‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الرياضية‭ ‬العربية‭ ‬والدولية‭ ‬،لولا‭ ‬يصيص‭ ‬الأمل‭ ‬المتأرجح‭ ‬من‭ ‬المتخب‭ ‬العراقي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بين‭ ‬سنة‭ ‬وأخرى‭ .‬

رئيس التحرير – الطبعة الدولية