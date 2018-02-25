تراجعنا الرياضي النسوي.. لاحجة بعد التفوق الإيراني!!

فاتح عبدالسلام
في قناة بريطانية تلفزيونية مهمة كانوا يناقشون يومياً لماذا يبدو مستوى الفرق البريطانية لاسيما النسوية متراجعاً في الالعاب الشتوية الاولمبية التي اختتمت في كوريا الجنوبية الأحد ، بحصيلة بريطانية ضعيفة هي ميدالية ذهبية واحدة في حين ان النرويج وهي اصغر الدول المشاركة كانت الاولى بحصيلة اربع عشرة ميدالية ذهبية ومعها المانيا بحصيلة مماثلة . هذه وقفة للمراجعة مطلوبة حتى في الدول ذات الاهتمام العالي بالرياضة . في الايام ذاتها ،كنت أتابع فريق كرة اليد النسوي العراقي في البطولة الاقليمية لغرب آسيا في الأردن ، وكانت النتيجة حصول المنتخب العراقي على المركز الأخير من دون أي فوز في حين فازت ايران بالمركز الأول .
المرأة العراقية مثابرة وطموحة ومتفوقة في ميادين كثيرة في الفن والازياء والادب والموسيقى والعلوم والتربية والبناء والاعمار ، لكن الرياضة النسوية لم تشهد أي تطور في العراق منذ عقود طويلة. ولا يعود التراجع الى شخصية المرأة العراقية ولا بنائها الجسماني ولا أي سبب آخر ، سوى غياب العناية المنظمة والتدريبية المتقنة من وقت مبكر للقابليات الرياضية ووضعها تحت اشراف رياضي علمي والتعامل مع الموهبة الرياضية كأي موهبة علمية أو فنية أو أدبية .
في المغرب مثلاً حين نالت الرياضية نوال المتوكل الذهبية في الالعاب الاولمبية جعلوها وزيرة للرياضة بعد سنوات فكانت الاقرب للعناية بالنشاط الرياضي النسوي .
لم أسمع من البرلمانيات ، على الرغم ممّا أحدثنه من ضجيج لاطائل منه يوماً ،أي كلام في سبل نهضة الرياضة النسوية . أعرف انّ هناك من النائبات – خارج التغطية منذ سنوات- واعرف انّ أخريات يحرمن الرياضة ، وربّما منهن من غير معني بها من قريب أو بعيد. غير إن المسؤولية حكومية قبل كل شيء في استحداث الادارة العليا للرياضة النسوية ومنح مسؤولتها درجة وزير وجعلها مستقلة لاتتبع وزيرا ولا وزارة ، وتفيد من مئات الكفاءات العلمية الرياضية التي اعطتها كليات التربية الرياضية في العراق على مدى اربعين سنة ، حيث توجد كفاءات دقيقة التخصص وبإمكانها النهوض بهذا القطاع .
التذرع بالعوائق (الدينية) و(الشرعية) ليست حججاً مقنعة في توسيع النشاط الرياضي للنساء ، بدلالة ان الفريق الايراني النسوي حاز على البطولة . صحيح ان تردي انشطة المرأة العامة سمة العقد الاخير لكن من المنصف القول ان الخلل قديم في الرياضة النسوية ، ولابد من وقفة جادة تناسب اسم البلد الذي نفتقده غالباً في المحافل الرياضية العربية والدولية ،لولا يصيص الأمل المتأرجح من المتخب العراقي لكرة القدم بين سنة وأخرى .
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