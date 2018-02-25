إيران:العمليات ستستمر في الغوطة

تراجع الغارات السورية بعد الاتصالات الفرنسية والألمانية مع روسيا

طهران‭- ‬بيروت‭ – ‬الزمان‭ ‬

طالبت‭ ‬المانيا‭ ‬وفرنسا‭ ‬الاحد‭ ‬روسيا‭ ‬بممارسة‭ ‬‮«‬أقصى‭ ‬الضغوط‮»‬‭ ‬على‭ ‬سوريا‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬تطبيق‭ ‬‮«‬فوري‮»‬‭ ‬لقرار‭ ‬اممي‭ ‬بوقف‭ ‬اطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬اعلنت‭ ‬برلين‭.‬

وشددت‭ ‬المستشارة‭ ‬الالمانية‭ ‬انغيلا‭ ‬ميركل‭ ‬والرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬ايمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬في‭ ‬اتصال‭ ‬هاتفي‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬على‭ ‬‮«‬الأهمية‭ ‬الحيوية‭ ‬لتطبيق‭ ‬سريع‭ ‬وشامل‭ ‬للقرار‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬تبناه‭ ‬مجلس‭ ‬الامن‭ ‬الدولي‭ ‬بالامس،‭ ‬بحسب‭ ‬بيان‭ ‬لمكتب‭ ‬ميركل‭ ‬الذي‭ ‬اضاف‭ ‬انهما‭ ‬وجها‭ ‬‮«‬نداء‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الخلفية‭ ‬الى‭ ‬روسيا‭ ‬بممارسة‭ ‬أقصى‭ ‬الضغوط‭ ‬على‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬تعليق‭ ‬فوري‭ ‬للغارات‭ ‬الجوية‭ ‬والمعارك”‭.‬وتخوض‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭ ‬اشتباكات‭ ‬عنيفة‭ ‬الأحد‭ ‬ضد‭ ‬الفصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬في‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬المحاصرة،‭ ‬التي‭ ‬تعرضت‭ ‬لقصف‭ ‬بوتيرة‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬الأيام‭ ‬الماضية،‭ ‬غداة‭ ‬تبني‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬مساء‭ ‬السبت‭ ‬طلب‭ ‬هدنة‭ ‬‮«‬من‭ ‬دون‭ ‬تأخير‮»‬‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬لوضع‭ ‬حد‭ ‬للتصعيد‭.‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬تراجعت‭ ‬وتيرة‭ ‬الغارات‭ ‬والقصف‭ ‬على‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬الأحد‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬الأيام‭ ‬الماضية،‭ ‬اندلعت‭ ‬منذ‭ ‬الصباح‭ ‬اشتباكات‭ ‬عنيفة‭ ‬بين‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬والفصائل‭ ‬المعارضة،‭ ‬تركزت‭ ‬وفق‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬‮«‬عند‭ ‬خطوط‭ ‬التماس‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬المرج‭ ‬التي‭ ‬يتقاسمان‭ ‬السيطرة‭ ‬عليها‮»‬‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬الغوطة‭.‬

فيما‭ ‬اكدت‭ ‬ايران‭ ‬الاحد‭ ‬ان‭ ‬الهجوم‭ ‬على‭ ‬المجموعات‭ ‬‮«‬الارهابية‮»‬‭ ‬سيستمر‭ ‬في‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬المحاصرة‭ ‬غداة‭ ‬التصويت‭ ‬على‭ ‬قرار‭ ‬للامم‭ ‬المتحدة‭ ‬يطلب‭ ‬وقفا‭ ‬لاطلاق‭ ‬النار‭.‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬اركان‭ ‬الجيش‭ ‬الجنرال‭ ‬محمد‭ ‬باقري‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬نقلته‭ ‬وكالة‭ ‬الانباء‭ ‬الرسمية‭ ‬‮«‬كما‭ ‬يفيد‭ (‬القرار‭)‬،‭ ‬فان‭ ‬مناطق‭ ‬في‭ ‬ضاحية‭ ‬دمشق‭ ‬في‭ ‬ايدي‭ (‬المجموعات‭) ‬الارهابية،‭ ‬ليست‭ ‬معنية‭ ‬بوقف‭ ‬اطلاق‭ ‬النار،‭ ‬وستستمر‭ ‬الهجمات‭ ‬وعملية‭ ‬التنظيف‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬الجيش‭ ‬السوري‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬النص‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬تبنيه‭ ‬بالاجماع‭ ‬السبت‭ ‬بعد‭ ‬مفاوضات‭ ‬طويلة‭ ‬طلب‭ ‬مجلس‭ ‬الامن‭ ‬تطبيق‭ ‬وقف‭ ‬لاطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬لثلاثين‭ ‬يوما‭ ‬لتوزيع‭ ‬المساعدات‭ ‬الانسانية‭ ‬واجلاء‭ ‬الجرحى‭.‬

واضاف‭ ‬‮«‬نحترم‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬لانه‭ ‬دولي‭ (…) ‬والحكومة‭ ‬السورية‭ ‬تحترمه‭ ‬ايضا‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬تطهير‭ ‬الاراضي‭ ‬السورية‭ ‬من‭ ‬المجموعات‭ ‬الارهابية‭ ‬في‭ ‬الاشهر‭ ‬المقبلة‭ ‬ليتمكن‭ ‬الشعب‭ ‬السوري‭ ‬من‭ ‬العيش‭ ‬بهدوء‮»‬‭.‬

ويصف‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭ ‬كل‭ ‬الجهاديين‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬التنظيمات‭ ‬وايضا‭ ‬مقاتلي‭ ‬المعارضة‭ ‬المدعومين‭ ‬من‭ ‬الغرب‭ ‬ب»الارهابيين‮»‬‭.‬

وتدعم‭ ‬ايران‭ ‬سياسيا‭ ‬وماليا‭ ‬وعسكريا‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭ ‬بارسال‭ ‬‮«‬مستشارين‭ ‬عسكريين‮»‬‭ ‬و»متطوعين‮»‬‭ ‬ايرانيين‭ ‬وايضا‭ ‬افغان‭ ‬وباكستانيين‭ ‬لمساندة‭ ‬الجيش‭ ‬السوري‭.‬

واسفرت‭ ‬عمليات‭ ‬القصف‭ ‬الجوي‭ ‬والمدفعي‭ ‬على‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬519‭ ‬مدنيا‭ ‬بينهم‭ ‬حوالى‭ ‬مئة‭ ‬طفل‭ ‬بحسب‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭.‬

الزمانوايران‭ : ‬العمليات‭ ‬ستستمر‭ ‬في‭ ‬الغوطة‭ ‬

طهران‭- ‬بيروت‭ – ‬الزمان‭ ‬

طالبت‭ ‬المانيا‭ ‬وفرنسا‭ ‬الاحد‭ ‬روسيا‭ ‬بممارسة‭ ‬‮«‬أقصى‭ ‬الضغوط‮»‬‭ ‬على‭ ‬سوريا‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬تطبيق‭ ‬‮«‬فوري‮»‬‭ ‬لقرار‭ ‬اممي‭ ‬بوقف‭ ‬اطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬اعلنت‭ ‬برلين‭.‬

وشددت‭ ‬المستشارة‭ ‬الالمانية‭ ‬انغيلا‭ ‬ميركل‭ ‬والرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬ايمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬في‭ ‬اتصال‭ ‬هاتفي‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬على‭ ‬‮«‬الأهمية‭ ‬الحيوية‭ ‬لتطبيق‭ ‬سريع‭ ‬وشامل‭ ‬للقرار‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬تبناه‭ ‬مجلس‭ ‬الامن‭ ‬الدولي‭ ‬بالامس،‭ ‬بحسب‭ ‬بيان‭ ‬لمكتب‭ ‬ميركل‭ ‬الذي‭ ‬اضاف‭ ‬انهما‭ ‬وجها‭ ‬‮«‬نداء‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الخلفية‭ ‬الى‭ ‬روسيا‭ ‬بممارسة‭ ‬أقصى‭ ‬الضغوط‭ ‬على‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬تعليق‭ ‬فوري‭ ‬للغارات‭ ‬الجوية‭ ‬والمعارك”‭.‬وتخوض‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭ ‬اشتباكات‭ ‬عنيفة‭ ‬الأحد‭ ‬ضد‭ ‬الفصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬في‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬المحاصرة،‭ ‬التي‭ ‬تعرضت‭ ‬لقصف‭ ‬بوتيرة‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬الأيام‭ ‬الماضية،‭ ‬غداة‭ ‬تبني‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬مساء‭ ‬السبت‭ ‬طلب‭ ‬هدنة‭ ‬‮«‬من‭ ‬دون‭ ‬تأخير‮»‬‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬لوضع‭ ‬حد‭ ‬للتصعيد‭.‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬تراجعت‭ ‬وتيرة‭ ‬الغارات‭ ‬والقصف‭ ‬على‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬الأحد‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬الأيام‭ ‬الماضية،‭ ‬اندلعت‭ ‬منذ‭ ‬الصباح‭ ‬اشتباكات‭ ‬عنيفة‭ ‬بين‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬والفصائل‭ ‬المعارضة،‭ ‬تركزت‭ ‬وفق‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬‮«‬عند‭ ‬خطوط‭ ‬التماس‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬المرج‭ ‬التي‭ ‬يتقاسمان‭ ‬السيطرة‭ ‬عليها‮»‬‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬الغوطة‭.‬

‭ ‬فيما‭ ‬اكدت‭ ‬ايران‭ ‬الاحد‭ ‬ان‭ ‬الهجوم‭ ‬على‭ ‬المجموعات‭ ‬‮«‬الارهابية‮»‬‭ ‬سيستمر‭ ‬في‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬المحاصرة‭ ‬غداة‭ ‬التصويت‭ ‬على‭ ‬قرار‭ ‬للامم‭ ‬المتحدة‭ ‬يطلب‭ ‬وقفا‭ ‬لاطلاق‭ ‬النار‭.‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬اركان‭ ‬الجيش‭ ‬الجنرال‭ ‬محمد‭ ‬باقري‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬نقلته‭ ‬وكالة‭ ‬الانباء‭ ‬الرسمية‭ ‬‮«‬كما‭ ‬يفيد‭ (‬القرار‭)‬،‭ ‬فان‭ ‬مناطق‭ ‬في‭ ‬ضاحية‭ ‬دمشق‭ ‬في‭ ‬ايدي‭ (‬المجموعات‭) ‬الارهابية،‭ ‬ليست‭ ‬معنية‭ ‬بوقف‭ ‬اطلاق‭ ‬النار،‭ ‬وستستمر‭ ‬الهجمات‭ ‬وعملية‭ ‬التنظيف‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬الجيش‭ ‬السوري‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬النص‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬تبنيه‭ ‬بالاجماع‭ ‬السبت‭ ‬بعد‭ ‬مفاوضات‭ ‬طويلة‭ ‬طلب‭ ‬مجلس‭ ‬الامن‭ ‬تطبيق‭ ‬وقف‭ ‬لاطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬لثلاثين‭ ‬يوما‭ ‬لتوزيع‭ ‬المساعدات‭ ‬الانسانية‭ ‬واجلاء‭ ‬الجرحى‭.‬

واضاف‭ ‬‮«‬نحترم‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬لانه‭ ‬دولي‭ (…) ‬والحكومة‭ ‬السورية‭ ‬تحترمه‭ ‬ايضا‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬تطهير‭ ‬الاراضي‭ ‬السورية‭ ‬من‭ ‬المجموعات‭ ‬الارهابية‭ ‬في‭ ‬الاشهر‭ ‬المقبلة‭ ‬ليتمكن‭ ‬الشعب‭ ‬السوري‭ ‬من‭ ‬العيش‭ ‬بهدوء‮»‬‭.‬

ويصف‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭ ‬كل‭ ‬الجهاديين‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬التنظيمات‭ ‬وايضا‭ ‬مقاتلي‭ ‬المعارضة‭ ‬المدعومين‭ ‬من‭ ‬الغرب‭ ‬ب»الارهابيين‮»‬‭.‬

وتدعم‭ ‬ايران‭ ‬سياسيا‭ ‬وماليا‭ ‬وعسكريا‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭ ‬بارسال‭ ‬‮«‬مستشارين‭ ‬عسكريين‮»‬‭ ‬و»متطوعين‮»‬‭ ‬ايرانيين‭ ‬وايضا‭ ‬افغان‭ ‬وباكستانيين‭ ‬لمساندة‭ ‬الجيش‭ ‬السوري‭.‬

واسفرت‭ ‬عمليات‭ ‬القصف‭ ‬الجوي‭ ‬والمدفعي‭ ‬على‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬519‭ ‬مدنيا‭ ‬بينهم‭ ‬حوالى‭ ‬مئة‭ ‬طفل‭ ‬بحسب‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭.‬