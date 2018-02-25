إيران:العمليات ستستمر في الغوطة

تراجع الغارات السورية بعد الاتصالات الفرنسية والألمانية مع روسيا
طهران- بيروت – الزمان
طالبت المانيا وفرنسا الاحد روسيا بممارسة «أقصى الضغوط» على سوريا للتوصل إلى تطبيق «فوري» لقرار اممي بوقف اطلاق النار في هذا البلد على ما اعلنت برلين.
وشددت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على «الأهمية الحيوية لتطبيق سريع وشامل للقرار» الذي تبناه مجلس الامن الدولي بالامس، بحسب بيان لمكتب ميركل الذي اضاف انهما وجها «نداء على هذه الخلفية الى روسيا بممارسة أقصى الضغوط على النظام السوري من اجل تعليق فوري للغارات الجوية والمعارك”.وتخوض قوات النظام السوري اشتباكات عنيفة الأحد ضد الفصائل المعارضة في الغوطة الشرقية المحاصرة، التي تعرضت لقصف بوتيرة أقل من الأيام الماضية، غداة تبني مجلس الأمن الدولي مساء السبت طلب هدنة «من دون تأخير» في محاولة لوضع حد للتصعيد.
وفي وقت تراجعت وتيرة الغارات والقصف على الغوطة الشرقية الأحد مقارنة مع الأيام الماضية، اندلعت منذ الصباح اشتباكات عنيفة بين قوات النظام والفصائل المعارضة، تركزت وفق المرصد السوري «عند خطوط التماس في منطقة المرج التي يتقاسمان السيطرة عليها» في جنوب الغوطة.
فيما اكدت ايران الاحد ان الهجوم على المجموعات «الارهابية» سيستمر في الغوطة الشرقية المحاصرة غداة التصويت على قرار للامم المتحدة يطلب وقفا لاطلاق النار.
وقال رئيس اركان الجيش الجنرال محمد باقري في تصريح نقلته وكالة الانباء الرسمية «كما يفيد (القرار)، فان مناطق في ضاحية دمشق في ايدي (المجموعات) الارهابية، ليست معنية بوقف اطلاق النار، وستستمر الهجمات وعملية التنظيف التي يقوم بها الجيش السوري».
وفي النص الذي تم تبنيه بالاجماع السبت بعد مفاوضات طويلة طلب مجلس الامن تطبيق وقف لاطلاق النار في سوريا لثلاثين يوما لتوزيع المساعدات الانسانية واجلاء الجرحى.
واضاف «نحترم هذا القرار لانه دولي (…) والحكومة السورية تحترمه ايضا».
وتابع «يجب تطهير الاراضي السورية من المجموعات الارهابية في الاشهر المقبلة ليتمكن الشعب السوري من العيش بهدوء».
ويصف النظام السوري كل الجهاديين من جميع التنظيمات وايضا مقاتلي المعارضة المدعومين من الغرب ب»الارهابيين».
وتدعم ايران سياسيا وماليا وعسكريا النظام السوري بارسال «مستشارين عسكريين» و»متطوعين» ايرانيين وايضا افغان وباكستانيين لمساندة الجيش السوري.
واسفرت عمليات القصف الجوي والمدفعي على الغوطة الشرقية عن مقتل 519 مدنيا بينهم حوالى مئة طفل بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.
الزمانوايران : العمليات ستستمر في الغوطة
طهران- بيروت – الزمان
طالبت المانيا وفرنسا الاحد روسيا بممارسة «أقصى الضغوط» على سوريا للتوصل إلى تطبيق «فوري» لقرار اممي بوقف اطلاق النار في هذا البلد على ما اعلنت برلين.
وشددت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على «الأهمية الحيوية لتطبيق سريع وشامل للقرار» الذي تبناه مجلس الامن الدولي بالامس، بحسب بيان لمكتب ميركل الذي اضاف انهما وجها «نداء على هذه الخلفية الى روسيا بممارسة أقصى الضغوط على النظام السوري من اجل تعليق فوري للغارات الجوية والمعارك”.وتخوض قوات النظام السوري اشتباكات عنيفة الأحد ضد الفصائل المعارضة في الغوطة الشرقية المحاصرة، التي تعرضت لقصف بوتيرة أقل من الأيام الماضية، غداة تبني مجلس الأمن الدولي مساء السبت طلب هدنة «من دون تأخير» في محاولة لوضع حد للتصعيد.
وفي وقت تراجعت وتيرة الغارات والقصف على الغوطة الشرقية الأحد مقارنة مع الأيام الماضية، اندلعت منذ الصباح اشتباكات عنيفة بين قوات النظام والفصائل المعارضة، تركزت وفق المرصد السوري «عند خطوط التماس في منطقة المرج التي يتقاسمان السيطرة عليها» في جنوب الغوطة.
فيما اكدت ايران الاحد ان الهجوم على المجموعات «الارهابية» سيستمر في الغوطة الشرقية المحاصرة غداة التصويت على قرار للامم المتحدة يطلب وقفا لاطلاق النار.
وقال رئيس اركان الجيش الجنرال محمد باقري في تصريح نقلته وكالة الانباء الرسمية «كما يفيد (القرار)، فان مناطق في ضاحية دمشق في ايدي (المجموعات) الارهابية، ليست معنية بوقف اطلاق النار، وستستمر الهجمات وعملية التنظيف التي يقوم بها الجيش السوري».
وفي النص الذي تم تبنيه بالاجماع السبت بعد مفاوضات طويلة طلب مجلس الامن تطبيق وقف لاطلاق النار في سوريا لثلاثين يوما لتوزيع المساعدات الانسانية واجلاء الجرحى.
واضاف «نحترم هذا القرار لانه دولي (…) والحكومة السورية تحترمه ايضا».
وتابع «يجب تطهير الاراضي السورية من المجموعات الارهابية في الاشهر المقبلة ليتمكن الشعب السوري من العيش بهدوء».
ويصف النظام السوري كل الجهاديين من جميع التنظيمات وايضا مقاتلي المعارضة المدعومين من الغرب ب»الارهابيين».
وتدعم ايران سياسيا وماليا وعسكريا النظام السوري بارسال «مستشارين عسكريين» و»متطوعين» ايرانيين وايضا افغان وباكستانيين لمساندة الجيش السوري.
واسفرت عمليات القصف الجوي والمدفعي على الغوطة الشرقية عن مقتل 519 مدنيا بينهم حوالى مئة طفل بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.