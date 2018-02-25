مصادر تركية تتحدث عن احتمال تكرار سيناريو القبض على أوجلان

اعتقال القيادي الكردي مسلم في براغ بطلب من أنقرة لتنفيذ المؤبد

بيروت‭- ‬انقرة‭ – ‬الزمان

‭ ‬أوقفت‭ ‬السلطات‭ ‬التشيكية‭ ‬القيادي‭ ‬السوري‭ ‬الكردي‭ ‬البارز‭ ‬صالح‭ ‬مسلم،‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬مذكرة‭ ‬اعتقال‭ ‬صادرة‭ ‬بحقه‭ ‬من‭ ‬تركيا،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬الأحد‭ ‬حركة‭ ‬المجتمع‭ ‬الديمقراطي،‭ ‬ائتلاف‭ ‬أحزاب‭ ‬غالبيتها‭ ‬كردية‭ ‬تتولى‭ ‬ادارة‭ ‬مناطق‭ ‬سيطرة‭ ‬المقاتلين‭ ‬الأكراد‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سوريا‭.‬

وافاد‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬والناطق‭ ‬باسم‭ ‬الحكومة‭ ‬التركية‭ ‬بكر‭ ‬بوزداغ‭ ‬‮«‬نتمنى‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬تسليمه‮»‬‭ ‬لتركيا،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬الرئيس‭ ‬المشارك‭ ‬السابق‭ ‬لحزب‭ ‬الاتحاد‭ ‬الديموقراطي‭ ‬السوري‭ ‬الكردي‭ ‬صالح‭ ‬مسلم‭ ‬الذي‭ ‬اعتقل‭ ‬في‭ ‬براغ‭ ‬السبت‭.‬

وأوضح‭ ‬بوزداغ‭ ‬أن‭ ‬بلاده‭ ‬وتشيكيا‭ ‬منضويتان‭ ‬في‭ ‬الاتفاقية‭ ‬الأوروبية‭ ‬بشأن‭ ‬تسليم‭ ‬المطلوبين‭. ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬وزارات‭ ‬الخارجية‭ ‬والداخلية‭ ‬والعدل‭ ‬ستعمل‭ ‬مع‭ ‬السلطات‭ ‬التشيكية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الملف‭.‬

وأفادت‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬التركية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الجهود‭ ‬بدأت‭ ‬ليتم‭ ‬تسليم‭ (‬مسلم‭) ‬إلى‭ ‬تركيا‮»‬‭ ‬حيث‭ ‬يواجه‭ ‬عقوبة‭ ‬الاعدام‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬محاكمته‭.‬

وذكرت‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬أبقته‭ ‬محكمة‭ ‬تشيكية‭ ‬في‭ ‬السجن،‭ ‬فسيتم‭ ‬توجيه‭ ‬طلب‭ ‬رسمي‭ ‬إلى‭ ‬براغ‭ ‬لتسليمه‭ ‬بموجب‭ ‬الاتفاقية‭ ‬الأوروبية‭ ‬بشأن‭ ‬تسليم‭ ‬المطلوبين‭.‬

وانتقدت‭ ‬الحركة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬قيام‭ ‬تركيا‭ ‬بـ»اصدار‭ ‬مذكرات‭ ‬اعتقال‭ ‬بحق‭ ‬شخصيات‭ ‬وطنية‭ ‬من‭ ‬ابناء‭ ‬شعبنا‭ ‬كان‭ ‬آخرها‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬إصداره‭ ‬بحق‭ ‬السيد‭ ‬محمد‭ ‬صالح‭ ‬مسلم‭ ‬الرئيس‭ ‬المشارك‭ ‬السابق‭ ‬لحزب‭ ‬الاتحاد‭ ‬الديمقراطي‭ ‬وعضو‭ ‬لجنة‭ ‬العلاقات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬في‭ ‬حركة‭ ‬المجتمع‭ ‬الديمقراطي‭ ‬حالياً،‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬اعتقاله‭ ‬ليل‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬براغ‮»‬‭.‬في‭ ‬حال‭ ‬سلمت‭ ‬براغ‭ ‬مسلم‭ ‬الى‭ ‬تركيا،‭ ‬فمن‭ ‬شأن‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬يشكل‭ ‬الاعتقال‭ ‬الثاني‭ ‬الاكثر‭ ‬اهمية‭ ‬لمسؤول‭ ‬كردي‭ ‬في‭ ‬تركيا‭ ‬بعد‭ ‬اعتقال‭ ‬رئيس‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬عبدالله‭ ‬اوجلان‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬1999‭. ‬وتعد‭ ‬أنقرة‭ ‬حزب‭ ‬الاتحاد‭ ‬الديمقراطي‭ ‬الكردي‭ ‬وجناحه‭ ‬العسكري‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية‭ ‬‮«‬منظمة‭ ‬ارهابية‮»‬‭ ‬وتعدهما‭ ‬امتداداً‭ ‬لحزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬الذي‭ ‬يخوض‭ ‬تمرداً‭ ‬ضدها‭ ‬على‭ ‬أراضيها‭ ‬منذ‭ ‬عقود‭.‬

وأكدت‭ ‬الشرطة‭ ‬التشيكية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬انها‭ ‬تعتقل‭ ‬شخصاً‭ ‬اجنبيا‭ ‬في‭ ‬الـ67‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬بعد‭ ‬توقيفه‭ ‬السبت‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬بلاغ‭ ‬تركي‭ ‬إلى‭ ‬الشرطة‭ ‬الدولية‭ ‬انتربول‭.‬

وافاد‭ ‬البيان‭ ‬ان‭ ‬‮«‬عناصر‭ ‬انتربول‭ ‬في‭ ‬انقرة‭ ‬أبلغوا‭ ‬بالتوقيف‭. ‬وستتخذ‭ ‬الشرطة‭ ‬الاجراءات‭ ‬المرعية‭ ‬وفق‭ ‬القانون‮»‬‭. ‬وأوردت‭ ‬وكالة‭ ‬الأناضول‭ ‬التركية‭ ‬الأحد‭ ‬أن‭ ‬توقيفه‭ ‬تم‭ ‬بعد‭ ‬منتصف‭ ‬ليل‭ ‬السبت‭ ‬الأحد‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬‮«‬طلب‭ ‬السلطات‭ ‬التركية‭ ‬من‭ ‬نظيرتها‭ ‬التشيكية‮»‬‭. ‬وذكرت‭ ‬الوكالة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬مسؤولين‭ ‬في‭ ‬المديرية‭ ‬العامة‭ ‬للأمن‭ ‬التركي‭ ‬تواصلوا‭ ‬مباشرة‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬العدل‭ ‬التركية‭ ‬لإعداد‭ ‬الوثائق‭ ‬والأوراق‭ ‬اللازمة‭ ‬لتسليم‭ ‬مسلم‭ ‬إلى‭ ‬السلطات‭ ‬التركية،‭ ‬وإرسال‭ ‬هذه‭ ‬الوثائق‭ ‬بسرعة‭ ‬إلى‭ ‬تشيكيا‮»‬‭.‬

واضافت‭ ‬ان‭ ‬مسلم‭ ‬سيمثل‭ ‬أمام‭ ‬محكمة‭ ‬تشيكية‭ ‬مؤكدة‭ ‬ان‭ ‬السلطات‭ ‬التركية‭ ‬ستمارس‭ ‬ضغوطا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تسليمه‭ ‬اليها‭.‬

وسبق‭ ‬للنيابة‭ ‬التركية‭ ‬أن‭ ‬طلبت‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬2016،‭ ‬انزال‭ ‬30‭ ‬حكما‭ ‬بالسجن‭ ‬المؤبد‭ ‬بحق‭ ‬مسلم‭ ‬و67‭ ‬شخصا‭ ‬اخرين‭ ‬اتهمتهم‭ ‬بالتورط‭ ‬في‭ ‬اعتداء‭ ‬في‭ ‬أنقرة‭. ‬لكنه‭ ‬نفى‭ ‬أي‭ ‬علاقة‭ ‬له‭ ‬بالاعتداء‭.‬

ويرد‭ ‬اسم‭ ‬مسلم‭ ‬على‭ ‬قائمة‭ ‬اشخاص‭ ‬مطلوبين‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬التركية‭ ‬التي‭ ‬عرضت‭ ‬مكافآة‭ ‬بقيمة‭ ‬860‭ ‬الف‭ ‬يورو‭ ‬مقابل‭ ‬توقيفه‭.‬

وقال‭ ‬قيادي‭ ‬كردي‭ ‬في‭ ‬براغ‭ ‬لوكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭ ‬الأحد‭ ‬إن‭ ‬‮«‬توقيف‭ ‬مسلم‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬التصعيد‭ ‬التركي‭ ‬العام‭ ‬ضد‭ ‬الأكراد‭ ‬وليس‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬عفرين‮»‬‭ ‬حيث‭ ‬تشن‭ ‬أنقرة‭ ‬مع‭ ‬فصائل‭ ‬سورية‭ ‬موالية‭ ‬لها‭ ‬هجوما‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬يستهدف‭ ‬المقاتلين‭ ‬الأكراد‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬مسلم‭ ‬كان‭ ‬موجوداً‭ ‬في‭ ‬براغ‭ ‬‮«‬حيث‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬دولي‭ ‬يتم‭ ‬برعاية‭ ‬دول‭ ‬كبرى‭ ‬بينها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‮»‬‭ ‬يعقد‭ ‬وفق‭ ‬قواعد‭ ‬‮«‬تشاتام‭ ‬هاوس‮»‬‭ ‬للمناظرات‭ ‬السياسية‭ ‬التي‭ ‬تنص‭ ‬على‭ ‬وجوب‭ ‬عدم‭ ‬كشف‭ ‬هوية‭ ‬او‭ ‬انتماء‭ ‬المشاركين‭.‬

واوضح‭ ‬أنه‭ ‬خلافا‭ ‬لقواعد‭ ‬المؤتمر،‭ ‬‮«‬التقط‭ ‬مشارك‭ ‬تركي‭ ‬صورة‭ ‬لمسلم‭ (..) ‬وسربها‭ ‬الى‭ ‬الاعلام‭ ‬التركي‭ ‬الذي‭ ‬نشرها‮»‬‭.‬

وتنقل‭ ‬مسلم‭ ‬في‭ ‬اوروبا‭ ‬بحرية‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الاخيرة،‭ ‬ما‭ ‬اثار‭ ‬تساؤلات‭ ‬بشأن‭ ‬قرار‭ ‬السلطات‭ ‬التشيكية‭ ‬التحرك‭ ‬الآن‭ ‬لتنفيذ‭ ‬مذكرة‭ ‬التوقيف‭ ‬التركية‭.‬