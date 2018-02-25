12 قتيلاً في هجوم انتحاري بعدن

عدن‭- ‬الزمان‭ ‬

توفي‭ ‬سبعة‭ ‬اشخاص‭ ‬بينهم‭ ‬امرأة‭ ‬وأطفالها‭ ‬الثلاثة‭ ‬متأثرين‭ ‬بجراح‭ ‬اصيبوا‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬انفجار‭ ‬انتحاري‭ ‬مزدوج‭ ‬في‭ ‬عدن‭ ‬جنوب‭ ‬اليمن‭ ‬السبت،‭ ‬حسبما‭ ‬أفادت‭ ‬الاحد‭ ‬مصادر‭ ‬طبية،‭ ‬ما‭ ‬يرفع‭ ‬الى‭ ‬12‭ ‬عدد‭ ‬قتلى‭ ‬الهجوم‭.‬

وكانت‭ ‬حصيلة‭ ‬اولية‭ ‬للهجوم‭ ‬الذي‭ ‬تبناه‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬أفادت‭ ‬بمقتل‭ ‬خمسة‭ ‬أشخاص‭.‬

واستهدف‭ ‬الهجوم‭ ‬مقر‭ ‬قوات‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬عدن،‭ ‬ووقع‭ ‬في‭ ‬اعقاب‭ ‬مواجهات‭ ‬دامية‭ ‬شهدتها‭ ‬عدن‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬حيث‭ ‬سيطر‭ ‬انفصاليون‭ ‬جنوبيون‭ ‬على‭ ‬معظم‭ ‬مناطق‭ ‬المدينة‭ ‬الساحلية‭ ‬بعد‭ ‬معارك‭ ‬مع‭ ‬القوات‭ ‬الحكومية‭.‬

وعدن‭ ‬هي‭ ‬العاصمة‭ ‬الموقتة‭ ‬للحكومة‭ ‬المعترف‭ ‬بها‭ ‬منذ‭ ‬سيطرة‭ ‬المتمردين‭ ‬الحوثيين‭ ‬على‭ ‬صنعاء‭ ‬في‭ ‬ايلول‭/‬سبتمبر‭ ‬2014‭.‬

ويشهد‭ ‬اليمن‭ ‬منذ‭ ‬2014‭ ‬نزاعا‭ ‬داميا‭ ‬بين‭ ‬المتمردين‭ ‬الحوثيين‭ ‬الشيعة‭ ‬والقوات‭ ‬الحكومية‭. ‬وشهد‭ ‬النزاع‭ ‬تصعيدا‭ ‬مع‭ ‬تدخل‭ ‬السعودية‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬تحالف‭ ‬عسكري‭ ‬في‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬2015‭ ‬بعدما‭ ‬تمكن‭ ‬الحوثيون‭ ‬من‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬أفقر‭ ‬دول‭ ‬شبه‭ ‬الجزيرة‭ ‬العربية‭.‬

وينتشر‭ ‬المسلحون‭ ‬الجهاديون‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬منذ‭ ‬عقدين،‭ ‬واغتنموا‭ ‬الفوضى‭ ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬الحكومة‭ ‬والمتمردين‭ ‬لتعزيز‭ ‬مواقعهم‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الاخيرة‭ ‬خصوصا‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬البلاد‭.‬