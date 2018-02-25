12 قتيلاً في هجوم انتحاري بعدن

عدن- الزمان
توفي سبعة اشخاص بينهم امرأة وأطفالها الثلاثة متأثرين بجراح اصيبوا بها في انفجار انتحاري مزدوج في عدن جنوب اليمن السبت، حسبما أفادت الاحد مصادر طبية، ما يرفع الى 12 عدد قتلى الهجوم.
وكانت حصيلة اولية للهجوم الذي تبناه تنظيم الدولة الاسلامية أفادت بمقتل خمسة أشخاص.
واستهدف الهجوم مقر قوات مكافحة الإرهاب في مدينة عدن، ووقع في اعقاب مواجهات دامية شهدتها عدن الشهر الماضي حيث سيطر انفصاليون جنوبيون على معظم مناطق المدينة الساحلية بعد معارك مع القوات الحكومية.
وعدن هي العاصمة الموقتة للحكومة المعترف بها منذ سيطرة المتمردين الحوثيين على صنعاء في ايلول/سبتمبر 2014.
ويشهد اليمن منذ 2014 نزاعا داميا بين المتمردين الحوثيين الشيعة والقوات الحكومية. وشهد النزاع تصعيدا مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري في آذار/مارس 2015 بعدما تمكن الحوثيون من السيطرة على مناطق واسعة في أفقر دول شبه الجزيرة العربية.
وينتشر المسلحون الجهاديون في اليمن منذ عقدين، واغتنموا الفوضى الناجمة عن الحرب بين الحكومة والمتمردين لتعزيز مواقعهم خلال السنوات الاخيرة خصوصا في جنوب البلاد.