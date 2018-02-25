عمرو موسى لـ (الزمان):الحل في دولة التعايش الاسرائيلي الفلسطيني

وفد أمني مصري الى غزة لمتابعة ملف المصالحة
القاهرة -مصطفى عمارة
كشف مصدر بالخارجية المصرية فى تصريحات خاصة للزمان ان وزير الخارجية المصرى اجرى خلال الساعات الاخيرة اتصالات مع ممثلى الدول الكبرى فى مجلس الامن لمواجهة القرار الامريكى بنقل السفارة الامريكية الى القدس فى شهر مايو المقبل وحذر وزير الخارجية ان هذا القرار سوف يكون له تداعياته الخطيره على الامن والاستقرار فى المنطقة. وقال المحلل الفلسطينى اسامة شعث فى تصريحات لمراسل الزمان ان القرار الامريكى ينذر بحرب دينية غير محمودة العواقب ،ودعا شعث الدول العربية الى تحرك اكثر فاعلية لمواجهة القرار الامريكى والذى يستهدف تصفية القضية الفلسطينية. فيما اكد عمرو موسى الامين العام للجامعة العربية السابق فى تصريحات للزمان ان هناك محاولات امريكية لتصفية القضية الفلسطينية الا ان المحاولات الراقيه لمنع اقامة دولة فلسطينية لن يكتب لها النجاح ودعا موسى الى حل القضيه الفلسطينية من خلال دولة واحدة يتعايش فيها الفلسطينيون والاسرائيليون . من ناحية اخرى يتوجه وفد امني مصري الى غزة اليوم لمتابعة ملف المصالحة وسط اتهامات متبادلة بين حماس وفتح بعرقلة عمل حكومه الوفاق الوطنى فيما اكد خليل الحيه القياده بحركة حماس والمتواجد حاليا فى القاهره ضمن وفد الحركه فى تصريحات خاصه ان مصر مصممهعلى انجاح ملف المصالحة ونحن فى حركة حماس متجاوبين مع الجهود المصرية لاننا اتخذنا قرار لا رجعة فيه بانهاء الانقسام ووصف الحيه ملف المصالحه بانه شبه مجمد ورغم ذلك فان هناك خطوات اتخذت فى هذا الملف فهناك الان ادارة واحدة فى اضفه وغزة وعودة مايزيد عن 2000 موظف الى اعمالهم وهذا الملف يعد فى مراحله الاخيره وكشف الحية عن ضغوط امريكية على السلطة لعرقلة المصالحة وعن جهود مصر لتخفيف المعاناة عن اهالى قطاع غزة قال ان الحركة تلقت وعدا مصريا بتوسيع الحركة التجارية فى معبر رفح ودخول السلع التى يحتاجها الاهالى فى غزه مشيرا الى ان ادخال البضائع يعد احد ثمار زيادة وفد حماس الى القاهره .