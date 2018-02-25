عمرو موسى لـ (الزمان):الحل في دولة التعايش الاسرائيلي الفلسطيني

وفد أمني مصري الى غزة لمتابعة ملف المصالحة

القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

كشف‭ ‬مصدر‭ ‬بالخارجية‭ ‬المصرية‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬ان‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬المصرى‭ ‬اجرى‭ ‬خلال‭ ‬الساعات‭ ‬الاخيرة‭ ‬اتصالات‭ ‬مع‭ ‬ممثلى‭ ‬الدول‭ ‬الكبرى‭ ‬فى‭ ‬مجلس‭ ‬الامن‭ ‬لمواجهة‭ ‬القرار‭ ‬الامريكى‭ ‬بنقل‭ ‬السفارة‭ ‬الامريكية‭ ‬الى‭ ‬القدس‭ ‬فى‭ ‬شهر‭ ‬مايو‭ ‬المقبل‭ ‬وحذر‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬سوف‭ ‬يكون‭ ‬له‭ ‬تداعياته‭ ‬الخطيره‭ ‬على‭ ‬الامن‭ ‬والاستقرار‭ ‬فى‭ ‬المنطقة‭. ‬وقال‭ ‬المحلل‭ ‬الفلسطينى‭ ‬اسامة‭ ‬شعث‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬لمراسل‭ ‬الزمان‭ ‬ان‭ ‬القرار‭ ‬الامريكى‭ ‬ينذر‭ ‬بحرب‭ ‬دينية‭ ‬غير‭ ‬محمودة‭ ‬العواقب‭ ‬،ودعا‭ ‬شعث‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬الى‭ ‬تحرك‭ ‬اكثر‭ ‬فاعلية‭ ‬لمواجهة‭ ‬القرار‭ ‬الامريكى‭ ‬والذى‭ ‬يستهدف‭ ‬تصفية‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭. ‬فيما‭ ‬اكد‭ ‬عمرو‭ ‬موسى‭ ‬الامين‭ ‬العام‭ ‬للجامعة‭ ‬العربية‭ ‬السابق‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬للزمان‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬محاولات‭ ‬امريكية‭ ‬لتصفية‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬المحاولات‭ ‬الراقيه‭ ‬لمنع‭ ‬اقامة‭ ‬دولة‭ ‬فلسطينية‭ ‬لن‭ ‬يكتب‭ ‬لها‭ ‬النجاح‭ ‬ودعا‭ ‬موسى‭ ‬الى‭ ‬حل‭ ‬القضيه‭ ‬الفلسطينية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دولة‭ ‬واحدة‭ ‬يتعايش‭ ‬فيها‭ ‬الفلسطينيون‭ ‬والاسرائيليون‭ . ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬اخرى‭ ‬يتوجه‭ ‬وفد‭ ‬امني‭ ‬مصري‭ ‬الى‭ ‬غزة‭ ‬اليوم‭ ‬لمتابعة‭ ‬ملف‭ ‬المصالحة‭ ‬وسط‭ ‬اتهامات‭ ‬متبادلة‭ ‬بين‭ ‬حماس‭ ‬وفتح‭ ‬بعرقلة‭ ‬عمل‭ ‬حكومه‭ ‬الوفاق‭ ‬الوطنى‭ ‬فيما‭ ‬اكد‭ ‬خليل‭ ‬الحيه‭ ‬القياده‭ ‬بحركة‭ ‬حماس‭ ‬والمتواجد‭ ‬حاليا‭ ‬فى‭ ‬القاهره‭ ‬ضمن‭ ‬وفد‭ ‬الحركه‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصه‭ ‬ان‭ ‬مصر‭ ‬مصممهعلى‭ ‬انجاح‭ ‬ملف‭ ‬المصالحة‭ ‬ونحن‭ ‬فى‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬متجاوبين‭ ‬مع‭ ‬الجهود‭ ‬المصرية‭ ‬لاننا‭ ‬اتخذنا‭ ‬قرار‭ ‬لا‭ ‬رجعة‭ ‬فيه‭ ‬بانهاء‭ ‬الانقسام‭ ‬ووصف‭ ‬الحيه‭ ‬ملف‭ ‬المصالحه‭ ‬بانه‭ ‬شبه‭ ‬مجمد‭ ‬ورغم‭ ‬ذلك‭ ‬فان‭ ‬هناك‭ ‬خطوات‭ ‬اتخذت‭ ‬فى‭ ‬هذا‭ ‬الملف‭ ‬فهناك‭ ‬الان‭ ‬ادارة‭ ‬واحدة‭ ‬فى‭ ‬اضفه‭ ‬وغزة‭ ‬وعودة‭ ‬مايزيد‭ ‬عن‭ ‬2000‭ ‬موظف‭ ‬الى‭ ‬اعمالهم‭ ‬وهذا‭ ‬الملف‭ ‬يعد‭ ‬فى‭ ‬مراحله‭ ‬الاخيره‭ ‬وكشف‭ ‬الحية‭ ‬عن‭ ‬ضغوط‭ ‬امريكية‭ ‬على‭ ‬السلطة‭ ‬لعرقلة‭ ‬المصالحة‭ ‬وعن‭ ‬جهود‭ ‬مصر‭ ‬لتخفيف‭ ‬المعاناة‭ ‬عن‭ ‬اهالى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬قال‭ ‬ان‭ ‬الحركة‭ ‬تلقت‭ ‬وعدا‭ ‬مصريا‭ ‬بتوسيع‭ ‬الحركة‭ ‬التجارية‭ ‬فى‭ ‬معبر‭ ‬رفح‭ ‬ودخول‭ ‬السلع‭ ‬التى‭ ‬يحتاجها‭ ‬الاهالى‭ ‬فى‭ ‬غزه‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬ادخال‭ ‬البضائع‭ ‬يعد‭ ‬احد‭ ‬ثمار‭ ‬زيادة‭ ‬وفد‭ ‬حماس‭ ‬الى‭ ‬القاهره‭ .‬