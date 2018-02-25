تعديل وزاري في الأردن يبقي على الملقي ويشمل الداخلية ومنصبين مستحدثين

عمان‭-‬الزمان‭ : ‬خلافا‭ ‬للتوقعات‭ ‬الشعبية‭ ‬والنقابية‭ ‬في‭ ‬احداث‭ ‬تغيير‭ ‬شامل‭ ‬في‭ ‬الكابينة‭ ‬الوزارية‭ ‬بالاردن‭ ‬قد‭ ‬تشمل‭ ‬رئيسها‭ ‬هاني‭ ‬الملقي‭ ‬بعد‭ ‬الزيادة‭ ‬الكبيرة‭ ‬في‭ ‬الاسعار‭ ‬للسلع‭ ‬الاساسية‭ ‬ومنها‭ ‬الخبز‭ ‬والكهرباء‭ ‬والوقود‭ ‬،‭ ‬جاء‭ ‬التعديل‭ ‬الوزاري‭ ‬ليبقي‭ ‬على‭ ‬الملقي‭ ‬ويأتي‭ ‬بوزراء‭ ‬جدد‭ ‬بينهم‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ .‬

وفي‭ ‬ما‭ ‬يلي‭ ‬لائحة‭ ‬باعضاء‭ ‬الحكومة‭ ‬الاردنية‭ ‬برئاسة‭ ‬هاني‭ ‬الملقي‭ ‬بعد‭ ‬التعديل‭ ‬الحكومي‭ ‬الذي‭ ‬شمل‭ ‬تسعة‭ ‬وزراء‭ ‬وشهد‭ ‬خصوصا‭ ‬استحداث‭ ‬منصبي‭ ‬نائبي‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭. ‬وقد‭ ‬أدى‭ ‬الوزراء‭ ‬اليمين‭ ‬الدستورية‭ ‬امام‭ ‬العاهل‭ ‬الاردني‭ ‬الملك‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬الثاني‭. – ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭: ‬هاني‭ ‬الملقي‭ (‬بدون‭ ‬تغيير‭)‬

‭- ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬وزير‭ ‬دولة‭ ‬لشؤون‭ ‬رئاسة‭ ‬الوزراء‭: ‬جمال‭ ‬الصرايرة‭ (‬منصب‭ ‬مستحدث‭)‬

‭- ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬وزير‭ ‬دولة‭ ‬للشؤون‭ ‬الاقتصادية‭: ‬جعفر‭ ‬حسان‭ (‬منصب‭ ‬مستحدث‭)‬

‭- ‬وزير‭ ‬الخارجية‭: ‬أيمن‭ ‬الصفدي‭ (‬بدون‭ ‬تغيير‭)‬

‭- ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭: ‬عمر‭ ‬احمد‭ ‬منيف‭ ‬الرزاز‭ (‬بدون‭ ‬تغيير‭)‬

‭- ‬وزير‭ ‬الداخلية‭: ‬سمير‭ ‬ابراهيم‭ ‬المبيضين‭ (‬جديد‭)‬

‭- ‬وزير‭ ‬المالية‭: ‬عمر‭ ‬ملحس‭ (‬بدون‭ ‬تغيير‭)‬

‭- ‬وزير‭ ‬التخطيط‭ ‬والتعاون‭ ‬الدولي‭: ‬عماد‭ ‬نجيب‭ ‬الفاخوري‭ (‬بدون‭ ‬تغيير‭)‬

‭- ‬وزير‭ ‬العدل‭: ‬عوض‭ ‬ابو‭ ‬جراد‭ ‬مشاقبة‭ (‬بدون‭ ‬تغيير‭)‬

‭- ‬وزير‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬والبحث‭ ‬العلمي‭: ‬عادل‭ ‬عيسى‭ ‬الطويسي‭ (‬بدون‭ ‬تغيير‭)‬

‭- ‬وزير‭ ‬المياه‭ ‬والري‭: ‬علي‭ ‬ظاهر‭ ‬حسن‭ ‬الغزاوي‭ (‬جديد‭)‬

‭- ‬وزير‭ ‬الزراعة‭: ‬خالد‭ ‬موسى‭ ‬الحنفيات‭ (‬بدون‭ ‬تغيير‭)‬

‭- ‬وزير‭ ‬دولة‭ ‬لشؤون‭ ‬الاعلام‭: ‬محمد‭ ‬المومني‭ (‬بدون‭ ‬تغيير‭)‬

‭- ‬وزير‭ ‬الصحة‭: ‬محمود‭ ‬ياسين‭ ‬الشياب‭ (‬بدون‭ ‬تغيير‭)‬

‭- ‬وزير‭ ‬البيئة‭: ‬نايف‭ ‬حميدي‭ ‬محمد‭ ‬الفايز‭ (‬جديد‭)‬

‭- ‬وزيرة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭: ‬هالة‭ ‬نعمان‭ ‬خير‭ ‬الدين‭ (‬بدون‭ ‬تغيير‭)‬

‭- ‬وزير‭ ‬الاشغال‭ ‬والاسكان‭: ‬سامي‭ ‬جريس‭ ‬هلسة‭ (‬بدون‭ ‬تغيير‭)‬

‭- ‬وزير‭ ‬الطاقة‭ ‬والثروة‭ ‬المعدنية‭: ‬صالح‭ ‬علي‭ ‬حامد‭ ‬الخرابشة‭ (‬بدون‭ ‬تغيير‭)‬

‭- ‬وزير‭ ‬العمل‭: ‬سمير‭ ‬عبد‭ ‬المعطي‭ ‬مراد‭ (‬جديد‭)‬

‭- ‬وزيرة‭ ‬السياحة‭ ‬والاثار‭: ‬لينا‭ ‬عناب‭ (‬بدون‭ ‬تغيير‭)‬

‭- ‬وزير‭ ‬النقل‭ ‬والشؤون‭ ‬البلدية‭: ‬وليد‭ ‬محي‭ ‬الدين‭ ‬المصري‭ (‬بدون‭ ‬تغيير‭)‬

‭- ‬وزير‭ ‬الاوقاف‭ ‬والشؤون‭ ‬والمقدسات‭ ‬الاسلامية‭: ‬عبد‭ ‬الناصر‭ ‬ابو‭ ‬البصل‭ (‬جديد‭)‬

‭- ‬وزير‭ ‬الشؤون‭ ‬السياسية‭ ‬والبرلمانية‭: ‬موسى‭ ‬حابس‭ ‬المعايطة‭ (‬بدون‭ ‬تغيير‭)‬

‭- ‬وزيرة‭ ‬الاتصالات‭ ‬وتكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭: ‬مجد‭ ‬شويكة‭ (‬بدون‭ ‬تغيير‭)‬

‭- ‬وزير‭ ‬الشباب‭: ‬بشر‭ ‬علي‭ ‬خلف‭ ‬الرواشدة‭ (‬جديد‭)‬

‭- ‬وزير‭ ‬دولة‭ ‬للشؤون‭ ‬القانونية‭: ‬احمد‭ ‬علي‭ ‬خليف‭ ‬العويدي‭ (‬جديد‭)‬

‭- ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬والتموين‭: ‬يعرب‭ ‬فلاح‭ ‬القضاة‭ (‬بدون‭ ‬تغيير‭)‬

‭- ‬وزير‭ ‬دولة‭ ‬لشؤون‭ ‬الاستثمار‭: ‬مهند‭ ‬شحادة‭ (‬بدون‭ ‬تغيير‭)‬