تعديل وزاري في الأردن يبقي على الملقي ويشمل الداخلية ومنصبين مستحدثين

عمان-الزمان : خلافا للتوقعات الشعبية والنقابية في احداث تغيير شامل في الكابينة الوزارية بالاردن قد تشمل رئيسها هاني الملقي بعد الزيادة الكبيرة في الاسعار للسلع الاساسية ومنها الخبز والكهرباء والوقود ، جاء التعديل الوزاري ليبقي على الملقي ويأتي بوزراء جدد بينهم وزير الداخلية .
وفي ما يلي لائحة باعضاء الحكومة الاردنية برئاسة هاني الملقي بعد التعديل الحكومي الذي شمل تسعة وزراء وشهد خصوصا استحداث منصبي نائبي رئيس الوزراء. وقد أدى الوزراء اليمين الدستورية امام العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني. – رئيس الوزراء وزير الدفاع: هاني الملقي (بدون تغيير)
- نائب رئيس الوزراء وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء: جمال الصرايرة (منصب مستحدث)
- نائب رئيس الوزراء وزير دولة للشؤون الاقتصادية: جعفر حسان (منصب مستحدث)
- وزير الخارجية: أيمن الصفدي (بدون تغيير)
- وزير التربية والتعليم: عمر احمد منيف الرزاز (بدون تغيير)
- وزير الداخلية: سمير ابراهيم المبيضين (جديد)
- وزير المالية: عمر ملحس (بدون تغيير)
- وزير التخطيط والتعاون الدولي: عماد نجيب الفاخوري (بدون تغيير)
- وزير العدل: عوض ابو جراد مشاقبة (بدون تغيير)
- وزير التعليم العالي والبحث العلمي: عادل عيسى الطويسي (بدون تغيير)
- وزير المياه والري: علي ظاهر حسن الغزاوي (جديد)
- وزير الزراعة: خالد موسى الحنفيات (بدون تغيير)
- وزير دولة لشؤون الاعلام: محمد المومني (بدون تغيير)
- وزير الصحة: محمود ياسين الشياب (بدون تغيير)
- وزير البيئة: نايف حميدي محمد الفايز (جديد)
- وزيرة التنمية الاجتماعية: هالة نعمان خير الدين (بدون تغيير)
- وزير الاشغال والاسكان: سامي جريس هلسة (بدون تغيير)
- وزير الطاقة والثروة المعدنية: صالح علي حامد الخرابشة (بدون تغيير)
- وزير العمل: سمير عبد المعطي مراد (جديد)
- وزيرة السياحة والاثار: لينا عناب (بدون تغيير)
- وزير النقل والشؤون البلدية: وليد محي الدين المصري (بدون تغيير)
- وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية: عبد الناصر ابو البصل (جديد)
- وزير الشؤون السياسية والبرلمانية: موسى حابس المعايطة (بدون تغيير)
- وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: مجد شويكة (بدون تغيير)
- وزير الشباب: بشر علي خلف الرواشدة (جديد)
- وزير دولة للشؤون القانونية: احمد علي خليف العويدي (جديد)
- وزير الصناعة والتجارة والتموين: يعرب فلاح القضاة (بدون تغيير)
- وزير دولة لشؤون الاستثمار: مهند شحادة (بدون تغيير)