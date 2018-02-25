عودة المصرف العقاري الى الموصل لإعمار21 الف و 500 منزل

الموصل‭- ‬الزمان‭: ‬‭ ‬أعاد‭ ‬المصرف‭ ‬العقاري‭ ‬الاحد‭ ‬افتتاح‭ ‬فرعه‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الموصل‭ ‬بهدف‭ ‬دعم‭ ‬أعادة‭ ‬أعمار‭ ‬المدينة‭ ‬التي‭ ‬يسكنها‭ ‬قرابة‭ ‬مليوني‭ ‬نسمة،‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬دمرتها‭ ‬المعارك‭ ‬ضد‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ . ‬وأغلق‭ ‬المصرف‭ ‬العقاري‭ ‬فرعه‭ ‬لدى‭ ‬سيطرة‭ ‬التنظيم‭ ‬المتطرف‭ ‬في‭ ‬حزيران‭/‬يونيو2014‭ ‬على‭ ‬المدينة‭ ‬التي‭ ‬تحولت‭ ‬معظم‭ ‬مبانيها‭ ‬الى‭ ‬حطام‭ ‬جراء‭ ‬معارك‭ ‬استعادة‭ ‬السيطرة‭ ‬عليها‭. ‬ونقلت‭ ‬وكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭ ‬عن‭ ‬مدير‭ ‬المصرف‭ ‬سيف‭ ‬الدين‭ ‬محمد‭ ‬قاسم‭ ‬الأغا‭ ‬قوله‭ ‬‮«‬أفتتحت‭ ‬اليوم‭ ‬بناية‭ ‬المصرف‭ (…) ‬وسيتم‭ ‬الأقراض‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬تقديم‭ ‬طلبات‭ ‬مباشرة‭ ‬او‭ ‬التقديم‭ ‬الالكتروني‮»‬‭ ‬عبر‭ ‬الانترنت‭. ‬واضاف‭ ‬‮«‬سيتم‭ ‬منح‭ ‬القروض‭ ‬لبناء‭ ‬أو‭ ‬شراء‭ ‬او‭ ‬أعادة‭ ‬تأهيل‭ ‬الوحدات‭ ‬السكنية‮»‬‭. ‬وتعرض‭ ‬نحو‭ ‬21‭ ‬الف‭ ‬و‭ ‬500‭ ‬منزل‭ ‬لدمار‭ ‬كامل‭ ‬أو‭ ‬اضرار‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المدينة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬عاصمة‭ ‬دولة‭ ‬‮«‬الخلافة‮»‬،‭ ‬خلال‭ ‬المعارك‭ ‬التي‭ ‬قادتها‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬وأنتهت‭ ‬بطرد‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬الماضي‭. ‬ووفقا‭ ‬لبرنامج‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬للاسكان،‭ ‬فان‭ ‬الاضرار‭ ‬التي‭ ‬لحقت‭ ‬بقطاع‭ ‬الاسكان‭ ‬تمثل‭ ‬قرابة‭ ‬خمس‭ ‬الدمار‭ ‬الناجم‭ ‬عن‭ ‬العنف‭ ‬الدامي‭ ‬الذي‭ ‬استمر‭ ‬سنوات‭ ‬في‭ ‬العراق‭ .‬

وبين‭ ‬الحضور،‭ ‬هيثم‭ ‬أحمد‭ ‬وهو‭ ‬موظف‭ ‬حكومي‭ (‬35‭ ‬عاما‭) ‬وصل‭ ‬لتسجيل‭ ‬أسمه‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬قرض‭ ‬عقاري،‭ ‬لكنه‭ ‬ندد‭ ‬بفرض‭ ‬المصرف‭ ‬فوائد‭ ‬على‭ ‬القروض‭ ‬لان‭ ‬مدينته‭ ‬عاشت‭ ‬ظروفا‭ ‬قاسية‭ ‬استمرت‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوت‭ ‬من‭ ‬الاضطهاد‭ ‬والأحتلال‭ ‬أعقبتها‭ ‬تسعة‭ ‬اشهر‭ ‬من‭ ‬المعارك‭ ‬الضارية‭.‬

وقال‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬‮«‬معدل‭ ‬الفائدة‭ ‬3‭ ‬بالمئة،‭ ‬كما‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬السابق،‭ ‬والدولة‭ ‬لم‭ ‬تدفع‭ ‬تعويضا‭ ‬لاحد‭ ‬رغم‭ ‬أننا‭ ‬نعيش‭ ‬حالة‭ ‬أستثنائية،‭ ‬يفترض‭ ‬على‭ ‬الاقل‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬الفائدة‭ ‬صفر‭ ‬بالمئة‮»‬‭.‬

ودفع‭ ‬الانتظار‭ ‬بعدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬الموصل‭ ‬الى‭ ‬البدء‭ ‬بعمليات‭ ‬أعادة‭ ‬أعمار‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬أتعبهم‭ ‬انتظار‭ ‬المساعدات‭ ‬الحكومية‭.‬