مسحة حزن تعلو وجه سلاف معمار في عيد ميلاد ابنتها

بيروت -الزمان
احتفلت الفنانة السورية سلافة معمار بعيد ميلاد ابنتها الوحيدة «دهب» في أجواء عفوية بسيطة في منزلها بحضور أصدقاء ابنتها.
و حرصت سلافة على مشاركة الفانز الحفل بصور عكست أجواءه العفوية، حيث تلقت تهاني محبيها بعيد ميلاد ابنتها، متمنيين لدهب حياة سعيدة وموفقة. ولحظ المعجبون مسحة من الحزن على وجه سلافة بالرغم من فرحها بابنتها ، و كانت سلافة انجبت «دهب» من زوجها السابق الممثل والمخرج السوري سيف الدين سبيعي، والذي انفصلت عنه عام 2013.
من ناحية أخرى، عُرض لسلافة معمار مؤخراً مسلسل جديد بعنوان «وردة شامية» عبر شاشة BEIN ، وهوالعمل الذي شاركت في بطولته أمام شكران مرتجي، سلّوم حدّاد، سعد مينه، يوسف حدّاد، نادين تحسين بك، علاء قاسم، آية طيبا، محمد خير الجرّاح، معتصم النهار، نادين خوري، جلال شمّوط، روعة ياسين، مجدي مشموشي، طلال مارديني، سميرة بارودي، ضحى الدبسّ وغيرهم، والعمل من تأليف مروان قاووق، وإخراج تامر إسحاق.