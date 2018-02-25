مسحة حزن تعلو وجه سلاف معمار في عيد ميلاد ابنتها

‭ ‬بيروت‭ -‬الزمان

احتفلت‭ ‬الفنانة‭ ‬السورية‭ ‬سلافة‭ ‬معمار‭ ‬بعيد‭ ‬ميلاد‭ ‬ابنتها‭ ‬الوحيدة‭ ‬‮«‬دهب‮»‬‭ ‬في‭ ‬أجواء‭ ‬عفوية‭ ‬بسيطة‭ ‬في‭ ‬منزلها‭ ‬بحضور‭ ‬أصدقاء‭ ‬ابنتها‭.‬

و‭ ‬حرصت‭ ‬سلافة‭ ‬على‭ ‬مشاركة‭ ‬الفانز‭ ‬الحفل‭ ‬بصور‭ ‬عكست‭ ‬أجواءه‭ ‬العفوية،‭ ‬حيث‭ ‬تلقت‭ ‬تهاني‭ ‬محبيها‭ ‬بعيد‭ ‬ميلاد‭ ‬ابنتها،‭ ‬متمنيين‭ ‬لدهب‭ ‬حياة‭ ‬سعيدة‭ ‬وموفقة‭. ‬ولحظ‭ ‬المعجبون‭ ‬مسحة‭ ‬من‭ ‬الحزن‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬سلافة‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬فرحها‭ ‬بابنتها‭ ‬،‭ ‬و‭ ‬كانت‭ ‬سلافة‭ ‬انجبت‭ ‬‮«‬دهب‮»‬‭ ‬من‭ ‬زوجها‭ ‬السابق‭ ‬الممثل‭ ‬والمخرج‭ ‬السوري‭ ‬سيف‭ ‬الدين‭ ‬سبيعي،‭ ‬والذي‭ ‬انفصلت‭ ‬عنه‭ ‬عام‭ ‬2013‭.‬

من‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى،‭ ‬عُرض‭ ‬لسلافة‭ ‬معمار‭ ‬مؤخراً‭ ‬مسلسل‭ ‬جديد‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬وردة‭ ‬شامية‮»‬‭ ‬عبر‭ ‬شاشة‭ ‬BEIN‭ ‬،‭ ‬وهوالعمل‭ ‬الذي‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬بطولته‭ ‬أمام‭ ‬شكران‭ ‬مرتجي،‭ ‬سلّوم‭ ‬حدّاد،‭ ‬سعد‭ ‬مينه،‭ ‬يوسف‭ ‬حدّاد،‭ ‬نادين‭ ‬تحسين‭ ‬بك،‭ ‬علاء‭ ‬قاسم،‭ ‬آية‭ ‬طيبا،‭ ‬محمد‭ ‬خير‭ ‬الجرّاح،‭ ‬معتصم‭ ‬النهار،‭ ‬نادين‭ ‬خوري،‭ ‬جلال‭ ‬شمّوط،‭ ‬روعة‭ ‬ياسين،‭ ‬مجدي‭ ‬مشموشي،‭ ‬طلال‭ ‬مارديني،‭ ‬سميرة‭ ‬بارودي،‭ ‬ضحى‭ ‬الدبسّ‭ ‬وغيرهم،‭ ‬والعمل‭ ‬من‭ ‬تأليف‭ ‬مروان‭ ‬قاووق،‭ ‬وإخراج‭ ‬تامر‭ ‬إسحاق‭.‬