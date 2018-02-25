فوائد مذهلة للكركم والتوت الأزرق

برلين‭ -‬الزمان‭ ‬

تتمتع‭ ‬التغذية‭ ‬الصحية‭ ‬بأهمية‭ ‬كبيرة‭ ‬للجسم؛‭ ‬فهي‭ ‬لا‭ ‬تمده‭ ‬فقط‭ ‬بالعناصر‭ ‬الغذائية‭ ‬المهمة،‭ ‬بل‭ ‬تسهم‭ ‬أيضاً‭ ‬في‭ ‬حمايته‭ ‬من‭ ‬الأمراض‭ ‬الخطيرة‭.‬

وأوضحت‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬فرويندين‮»‬‭ ‬الألمانية‭ ‬أنه‭ ‬يمكن‭ ‬الوقاية‭ ‬من‭ ‬السرطان‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تناول‭ ‬الأغذية‭ ‬التالية‭:‬

1-‭ ‬الطماطم‭: ‬تحتوي‭ ‬الطماطم‭ ‬على‭ ‬مادة‭ ‬‮«‬ليكوبين‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بطرد‭ ‬ما‭ ‬يعرف‭ ‬بالجذور‭ ‬الحرة‭ ‬‮«‬Free‭ ‬Radicals‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬تهاجم‭ ‬الخلايا،‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬تحول‭ ‬دون‭ ‬ارتباط‭ ‬خلايا‭ ‬السرطان‭ ‬بالدورة‭ ‬الدموية‭.‬

2-‭ ‬التوت‭ ‬الأزرق‭: ‬يزخر‭ ‬التوت‭ ‬الأزرق‭ ‬بمضادات‭ ‬الأكسدة‭ ‬والكيميائيات‭ ‬النباتية‭ ‬‮«‬فيتوكيميكال‮»‬،‭ ‬والتي‭ ‬تحول‭ ‬دون‭ ‬ارتباط‭ ‬الخلايا‭ ‬السرطانية‭ ‬بالحمض‭ ‬النووي‭ ‬‮«‬DNA‮»‬‭.‬

3-‭ ‬الكركم‭: ‬يتمتع‭ ‬الكركم‭ ‬بفوائد‭ ‬صحية‭ ‬جمّة؛‭ ‬فهو‭ ‬يحارب‭ ‬السرطان‭ ‬ويحد‭ ‬من‭ ‬شيخوخة‭ ‬الخلايا‭ ‬ويكافح‭ ‬الالتهابات‭ ‬والآلام،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬تقوية‭ ‬جهاز‭ ‬المناعة‭.‬