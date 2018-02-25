التوازن بين كريمات البشرة في النهار والليل

برلين‭ – ‬الزمان‭ ‬

‭ ‬كريمات‭ ‬العناية‭ ‬بالبشرة‭ ‬انواع‭ ‬مختلفة‭ ‬اشهرها‭ ‬بين‭ ‬كريمات‭ ‬نهارية‭ ‬وأخرى‭ ‬ليلية‭. ‬فهل‭ ‬تحتاج‭ ‬البشرة‭ ‬إلى‭ ‬كلا‭ ‬النوعين‭ ‬في‭ ‬الاستعمال‭ ‬في‭ ‬ان‭ ‬واحد؟

وللإجابة‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬السؤال،‭ ‬قالت‭ ‬خبيرة‭ ‬التجميل‭ ‬الألمانية‭ ‬سوزان‭ ‬ديتليفس‭ ‬إن‭ ‬البشرة‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬كلا‭ ‬النوعين‭ ‬من‭ ‬كريمات‭ ‬العناية‭ ‬نظراً‭ ‬لاختلاف‭ ‬مهام‭ ‬ووظائف‭ ‬النوعين،‭ ‬والتي‭ ‬ترتبط‭ ‬بالإيقاع‭ ‬البيولوجي‭ ‬للبشرة‭.‬

وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬كريمات‭ ‬العناية‭ ‬النهارية‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬دهون‭ ‬لتقوية‭ ‬حاجز‭ ‬البشرة،‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬مضادات‭ ‬أكسدة‭ ‬لحماية‭ ‬البشرة‭ ‬مما‭ ‬يعرف‭ ‬بالجذور‭ ‬الحرة‭ ‬‮«‬Free‭ ‬Radicals»، التي‭ ‬تهاجم‭ ‬الخلايا‭ ‬وتعجّل‭ ‬بالشيخوخة‭. ‬كما‭ ‬تحمي‭ ‬الكريمات‭ ‬النهارية‭ ‬البشرة‭ ‬من‭ ‬المؤثرات‭ ‬البيئية،‭ ‬خاصة‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬معامل‭ ‬للحماية‭ ‬من‭ ‬الأشعة‭ ‬فوق‭ ‬البنفسجية،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬أنها‭ ‬تمثل‭ ‬أساساً‭ ‬جيداً‭ ‬للمكياج‭.‬

وأثناء‭ ‬النوم،‭ ‬تتجدّد‭ ‬البشرة‭ ‬وتعمل‭ ‬على‭ ‬إصلاح‭ ‬الأضرار‭ ‬التي‭ ‬لحقت‭ ‬بها‭ ‬نهاراً‭. ‬وهنا‭ ‬تظهر‭ ‬أهمية‭ ‬الكريمات‭ ‬الليلية،‭ ‬التي‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬مواد‭ ‬فعالة‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬تدعيم‭ ‬عملية‭ ‬تجديد‭ ‬الخلايا،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬أنها‭ ‬تساعد‭ ‬البشرة‭ ‬على‭ ‬إنتاج‭ ‬الكولاجين‭ ‬المسؤول‭ ‬عن‭ ‬مرونة‭ ‬البشرة‭ ‬ونعومة‭ ‬ملمسها‭.‬

وإذا‭ ‬رغبت‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬التوفير‭ ‬والاكتفاء‭ ‬بنوع‭ ‬واحد‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬الكريمات،‭ ‬فتنصحها‭ ‬ديتليفس‭ ‬باستخدام‭ ‬الكريمات‭ ‬الليلية‭ ‬نظراً‭ ‬لأنها‭ ‬عادة‭ ‬ما‭ ‬تكون‭ ‬غنية‭ ‬بالمواد‭ ‬الفعالة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬الكريمات‭ ‬النهارية،‭ ‬مع‭ ‬مراعاة‭ ‬استخدام‭ ‬مستحضرات‭ ‬مكياج‭ ‬ذات‭ ‬مُعامل‭ ‬حماية‭ ‬من‭ ‬أشعة‭ ‬الشمس‭ (‬SPF‭).‬