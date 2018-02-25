تحذير صحي شديد من حبس العطسة

التهاب الجيوب الأنفية يصحب الانتهاء من الانفلونزا
باريس – برلين -الزمان
حذر باحثون في دراسة حديثة من أن الإحجام عن العطس قد يؤدي إلى تمزق في الحلق أو في طبلة الأذن، حتى في بعض الحالات النادرة إلحاق ضرر بالأوعية الدموية الدماغية.
وأشار الباحثون في هذه الدراسة التي نشرت نتائجها مجلة «بي ام جي كايس ريبورتس» إلى أن تعطيل العطس من خلال سد الأنف أو إغلاق الفم يمثل حركة خطيرة يجب تفاديها.
ولدعم هذه التصريحات، ضرب الباحثون مثالاً عن حالة رجل في 34 من العمر أدخل إلى قسم طوارئ مستشفى في ليستر بإنجلترا مع انتفاخ في الرقبة وآلام حادة في الجسم.
وقال المريض: إنه كان يشعر بآلام في الرقبة بعدما حاول منع عطسة من خلال سد الأنف وإغلاق الفم، وفق معدي الدراسة. وأكدت صورة أشعة هذه الشبهات، إذ إن ضغط الهواء الذي نشأ عند قمع الرجل للعطسة تسبب بتمزق في أسفل الحلق. وعولج الرجل، الذي يواجه صعوبة في التكلم أو المضغ، بالمضادات الحيوية، كما تلقى الطعام باستخدام مجس. وخرج من المستشفى في غضون أسبوع. وأشار معدو الدراسة إلى أن الإحجام عن العطس قد يلحق أيضاً الأذى بطبلة الأذن ويتسبب بمشكلات رئوية، حتى في بعض الحالات النادرة تمزق في الأوعية الدموية الدماغية.
فيما أشار الطبيب الألماني يان لوهلر إلى أن استمرار انسداد الأنف بعد التعافي من نزلات البرد لا يشير إلى عدوى فيروسية في كثير من الأحيان، ولكنه يدل على الإصابة بعدوى بكتيرية جديدة، نظراً لأن الجهاز المناعي يكون ضعيفاً بصورة ملحوظة بعد الإصابة بنزلات البرد.
وأضاف طبيب الأنف والأذن والحنجرة الألماني أن الأغشية المخاطية تكون متعرضة للضرر، وبالتالي يسهل إصابتها بالبكتريا، ولذلك يتعرض الكثير من الأشخاص للإصابة بالتهابات الجيوب الأنفية بعد نزلات البرد، وإذا لم تتحسن حالة الأنف بعد أسبوع من التعافي من الأنفلونزا، فعندئذ يجب استشارة الطبيب.