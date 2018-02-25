تحذير صحي شديد من حبس العطسة

التهاب الجيوب الأنفية يصحب الانتهاء من الانفلونزا

باريس‭ – ‬برلين‭ -‬الزمان‭ ‬

حذر‭ ‬باحثون‭ ‬في‭ ‬دراسة‭ ‬حديثة‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الإحجام‭ ‬عن‭ ‬العطس‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تمزق‭ ‬في‭ ‬الحلق‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬طبلة‭ ‬الأذن،‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الحالات‭ ‬النادرة‭ ‬إلحاق‭ ‬ضرر‭ ‬بالأوعية‭ ‬الدموية‭ ‬الدماغية‭.‬

وأشار‭ ‬الباحثون‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الدراسة‭ ‬التي‭ ‬نشرت‭ ‬نتائجها‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬بي‭ ‬ام‭ ‬جي‭ ‬كايس‭ ‬ريبورتس‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تعطيل‭ ‬العطس‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬سد‭ ‬الأنف‭ ‬أو‭ ‬إغلاق‭ ‬الفم‭ ‬يمثل‭ ‬حركة‭ ‬خطيرة‭ ‬يجب‭ ‬تفاديها‭.‬

ولدعم‭ ‬هذه‭ ‬التصريحات،‭ ‬ضرب‭ ‬الباحثون‭ ‬مثالاً‭ ‬عن‭ ‬حالة‭ ‬رجل‭ ‬في‭ ‬34‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬أدخل‭ ‬إلى‭ ‬قسم‭ ‬طوارئ‭ ‬مستشفى‭ ‬في‭ ‬ليستر‭ ‬بإنجلترا‭ ‬مع‭ ‬انتفاخ‭ ‬في‭ ‬الرقبة‭ ‬وآلام‭ ‬حادة‭ ‬في‭ ‬الجسم‭.‬

وقال‭ ‬المريض‭: ‬إنه‭ ‬كان‭ ‬يشعر‭ ‬بآلام‭ ‬في‭ ‬الرقبة‭ ‬بعدما‭ ‬حاول‭ ‬منع‭ ‬عطسة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬سد‭ ‬الأنف‭ ‬وإغلاق‭ ‬الفم،‭ ‬وفق‭ ‬معدي‭ ‬الدراسة‭. ‬وأكدت‭ ‬صورة‭ ‬أشعة‭ ‬هذه‭ ‬الشبهات،‭ ‬إذ‭ ‬إن‭ ‬ضغط‭ ‬الهواء‭ ‬الذي‭ ‬نشأ‭ ‬عند‭ ‬قمع‭ ‬الرجل‭ ‬للعطسة‭ ‬تسبب‭ ‬بتمزق‭ ‬في‭ ‬أسفل‭ ‬الحلق‭. ‬وعولج‭ ‬الرجل،‭ ‬الذي‭ ‬يواجه‭ ‬صعوبة‭ ‬في‭ ‬التكلم‭ ‬أو‭ ‬المضغ،‭ ‬بالمضادات‭ ‬الحيوية،‭ ‬كما‭ ‬تلقى‭ ‬الطعام‭ ‬باستخدام‭ ‬مجس‭. ‬وخرج‭ ‬من‭ ‬المستشفى‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬أسبوع‭. ‬وأشار‭ ‬معدو‭ ‬الدراسة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الإحجام‭ ‬عن‭ ‬العطس‭ ‬قد‭ ‬يلحق‭ ‬أيضاً‭ ‬الأذى‭ ‬بطبلة‭ ‬الأذن‭ ‬ويتسبب‭ ‬بمشكلات‭ ‬رئوية،‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الحالات‭ ‬النادرة‭ ‬تمزق‭ ‬في‭ ‬الأوعية‭ ‬الدموية‭ ‬الدماغية‭.‬

فيما‭ ‬أشار‭ ‬الطبيب‭ ‬الألماني‭ ‬يان‭ ‬لوهلر‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬استمرار‭ ‬انسداد‭ ‬الأنف‭ ‬بعد‭ ‬التعافي‭ ‬من‭ ‬نزلات‭ ‬البرد‭ ‬لا‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬عدوى‭ ‬فيروسية‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الأحيان،‭ ‬ولكنه‭ ‬يدل‭ ‬على‭ ‬الإصابة‭ ‬بعدوى‭ ‬بكتيرية‭ ‬جديدة،‭ ‬نظراً‭ ‬لأن‭ ‬الجهاز‭ ‬المناعي‭ ‬يكون‭ ‬ضعيفاً‭ ‬بصورة‭ ‬ملحوظة‭ ‬بعد‭ ‬الإصابة‭ ‬بنزلات‭ ‬البرد‭.‬

وأضاف‭ ‬طبيب‭ ‬الأنف‭ ‬والأذن‭ ‬والحنجرة‭ ‬الألماني‭ ‬أن‭ ‬الأغشية‭ ‬المخاطية‭ ‬تكون‭ ‬متعرضة‭ ‬للضرر،‭ ‬وبالتالي‭ ‬يسهل‭ ‬إصابتها‭ ‬بالبكتريا،‭ ‬ولذلك‭ ‬يتعرض‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬للإصابة‭ ‬بالتهابات‭ ‬الجيوب‭ ‬الأنفية‭ ‬بعد‭ ‬نزلات‭ ‬البرد،‭ ‬وإذا‭ ‬لم‭ ‬تتحسن‭ ‬حالة‭ ‬الأنف‭ ‬بعد‭ ‬أسبوع‭ ‬من‭ ‬التعافي‭ ‬من‭ ‬الأنفلونزا،‭ ‬فعندئذ‭ ‬يجب‭ ‬استشارة‭ ‬الطبيب‭.‬