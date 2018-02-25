المساعد الصوتي لغوغل في ثلاثين لغة

نيويورك‭- ‬الزمان‭ ‬

مع‭ ‬نهاية‭ ‬السنة‭ ‬الجارية،‭ ‬ستصبح‭ ‬خدمة‭ ‬المساعدة‭ ‬الصوتية‭ ‬‮«‬غوغل‭ ‬أسيستنت‮»‬‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬النطق‭ ‬بحوالي‭ ‬ثلاثين‭ ‬لغة،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬المجموعة‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬فصل‭ ‬من‭ ‬فصول‭ ‬المنافسة‭ ‬المحتدمة‭ ‬مع‭ ‬أمازون‭ ‬المهيمنة‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭. ‬وفي‭ ‬حين‭ ‬لا‭ ‬تعتمد‭ ‬خدمة‭ ‬‮«‬أليكسا‮»‬‭ ‬من‭ ‬أمازون‭ ‬سوى‭ ‬الإنجليزية‭ ‬لغة‭ ‬للعمل،‭ ‬فإن‭ ‬‮«‬غوغل‭ ‬أسيستنت‮»‬‭ ‬متوفرة‭ ‬راهناً‭ ‬بثماني‭ ‬لغات‭ ‬‮«‬وسيزداد‭ ‬هذا‭ ‬العدد‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاثين‭ ‬بحلول‭ ‬نهاية‭ ‬العام‮»‬،‭ ‬وفقاً‭ ‬لما‭ ‬أوضحت‭ ‬غوغل‭ ‬على‭ ‬مدونتها‭ ‬الرسمية‭.‬

ومن‭ ‬أولى‭ ‬هذه‭ ‬اللغات‭ ‬الجديدة،‭ ‬الدنماركية‭ ‬والهولندية‭ ‬والهندية‭ ‬والإندونيسيةوالنروجية‭ ‬والسويدية‭ ‬والتايلاندية،‭ ‬وستليها‭ ‬لغات‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬خلال‭ ‬السنة‭. ‬وتكشف‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬عن‭ ‬نية‭ ‬غوغل‭ ‬تعزيز‭ ‬خدمتها‭ ‬للمساعدة‭ ‬الصوتية‭ ‬وإنجازاتها‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬في‭ ‬مسعى‭ ‬خصوصا‭ ‬إلى‭ ‬التصدي‭ ‬لأمازون‭. ‬وقد‭ ‬خاضت‭ ‬عدة‭ ‬مجموعات‭ ‬تكنولوجية،‭ ‬مثل‭ ‬مايكروسوفت‭ ‬وآبل‭ ‬وسامسونغ،‭ ‬مجال‭ ‬خدمات‭ ‬المساعدة‭ ‬الصوتية‭ ‬التي‭ ‬تشكل‭ ‬واجهة‭ ‬للتقدم‭ ‬المحرز‭ ‬في‭ ‬تقنية‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭. ‬وتسمح‭ ‬هذه‭ ‬الخدمات‭ ‬المتوفرة‭ ‬في‭ ‬أجهزة‭ ‬عدة،‭ ‬من‭ ‬هواتف‭ ‬ذكية‭ ‬ومنصات‭ ‬موصولة‭ ‬وسيارات،‭ ‬بتشكيل‭ ‬‮«‬بيئة‭ ‬ذكية‮»‬‭ ‬تحيط‭ ‬بالمستخدم‭.‬

وفي‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬تقوم‭ ‬المنصات‭ ‬الموصولة‭ ‬مقام‭ ‬برج‭ ‬المراقبة‭ ‬بالبيت‭ ‬الذكي‭. ‬وكانت‭ ‬أمازون‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬مع‭ ‬إطلاق‭ ‬‮«‬أليكسا‮»‬‭ ‬ومكبر‭ ‬الصوت‭ ‬‮«‬إيكو‮»‬‭ ‬سنة‭ ‬2014‭.‬