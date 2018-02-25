الأنواء تتوقّع أجواءً بين غائمة وممطرة

هزتان أرضيتان تضربان مندلي والمنصورية – بغداد – تمارا عبد الرزاق – ديالى – سلام عبد الشمري

توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ان تنحسر الامطار عن مدن جنوب البلاد عدا مناطق متفرقة من محافظة ميسان وشمال شرق محافظة البصرة وشرق محافظة واسط اذ تستمر فيها الامطار المتفرقة لغاية اليوم الاثنين .واكد المنبئ الجوي في الهيئة صادق عطية في بيان تلقته (الزمان) امس ان (الامطار ستنحسر عن مدن جنوب البلاد عدا مناطق متفرقة من محافظة ميسان وشمال شرق محافظة البصرة وشرق محافظة واسط حيث تستمر فيها الامطار المتفرقة لغاية اليوم الاثنين كما تعود الامطار للهطول في محافظة السليمانية وتكون خفيفة ومتفرقة)، واضاف ان (مساحة الامطار تتوسع اليوم الاثنين لتشمل مناطق عديدة وعدة مدن من بينها السليمانية واربيل ودهوك والموصل وكركوك اضافة الى مناطق متفرقة من محافظة صلاح الدين مع غزارة احيانا في دهوك).واوضح عطية ان (باقي المناطق والمدن سيكون الطقس فيها غائما جزئيا فقط كما تعود الامطار لتشمل مناطق عديدة من محافظة الانبار اضافة الى مدن الوسط والفرات الاوسط وبادية النجف ومنها العاصمة بغداد خلال نهار اليوم الاثنين اما الجنوب فتعود الامطار للهطول فجر غد الثلاثاء). وتابع عطية ان (حركة الرياح ستكون شمالية غربية في الجنوب وجنوبية شرقية في الوسط والشمال مع تشكل ضباب كثيف وسيكون مدى الرؤية اقل من كيلو متر واحد في مدن العمارة والكوت والموصل وتكريت).

رياح شمالية

وكانت الهيئة توقعت في بيان سابق ان جو الايام الاربعة المقبلة في المنطقة الوسطى سيكون غائما جزئيا والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة 10 -20 كيلو مترا في الساعة ومدى الرؤية 8-10كيلو مترات وفي الشمالية غائماً مع تساقط زخات مطر خفيفة والرياح جنوبية شرقية الى معتدلة السرعة، وفي الجنوبية غائما جزئيا والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة . أعلن مسؤول محلي في محافظة ديالى أن هزة ارضية خفيفة ضربت ناحية حدودية مع ايران شرقي المحافظة. وقال عضو مجلس ناحية مندلي التابع للمحافظة حيدر المندلاوي في تصريح امس ان (هزة ارضية خفيفة ضربت، الناحية وخاصة المناطق القريبة من الحدود العراقية – الايرانية)، وأضاف أن (الهزة شعر بها اغلب سكان الناحية والمناطق القريبة منها دون وقوع اي خسائر).وكان رئيس مجلس ناحية المنصورية التابعة للمحافظة راغب العنبكي أعلن، بان هزة ارضية ضربت مركز الناحية وقراها دون حدوث اي خسائر بشرية. وقال العنبكي، في تصريح امس ان (هزة ارضية ضربت مركز الناحية وقراها دون اية خسائر بشرية وكانت متوسطة القوة)، واضاف ان (التقارير الاولية تؤكد بأنه ليست هناك اي خسائر بشرية).