فرض إجراءات أمنية بعد إستهداف مقر تابع للحشد في كركوك

تدمير مضافة لداعش وإعتقال مطلوبين قضائياً بالأنبار – بغداد – قصي منذر

تمكنت القوات الامنية في عمليات بغداد من اعتقال ارهابيين احدهما يعمل بما يسمى ديوان الزكاة في ولاية الفلوجة بعد دخولهما الى بغداد.

وقال بيان امس ان (الفرقة الثانية شرطة اتحادية وضمن تشكيلات قيادة العمليات تمكنت خلال جهد استخباري القبض على ارهابيين اثنين بعد دخولهما منطقة ركيه وفاضل في بغداد)، واضاف ان (احدهما امر مفرزة والاخر يعمل بما يسمى ديوان الزكاة ضمن ولاية الفلوجة)، لافتا النظر الى (تسليمهما للجهات المختصة لإكمال أوراقهما التحقيقية). وبشأن اخر تابع البيان ان (قوة امنية اخرى القت القبض على احد الهاربين من سجن بادوش في احدى السيطرات الامنية). في غضون ذلك افاد مركز الاعلام الامني العثور على مضافة تابعة لداعش تضم عبوات وأحزمة ناسفة ومواد متفجرة في محافظة الانبار. واكد البيان انه (بعد ورود معلومات استخباراتية عن وجود مضافة لداعش جنوب قاعدة الاسد باتجاه كبيسة في منطقة جبلية عثرت قوة امنية من لواء المشاة 29 على 20 عبوة ناسفة و مئة حزام ناسف و الف سبحة تفجير و كذلك الف قداحة و150 عبوة قفاز و 60 لاصقة ودراجتين ناريتين و 8 براميل وقود و 10 جلكانات سي فور ومواد اخرى)، مشيرا الى ان (القوة ذاتها عثرت على كهف مغارة وجرى التنسيق مع طيران التحالف الدولي لتدميره بالكامل).

عملية أمنية

واكد مصدر في المحافظة ان القوات الأمنية نفذت حملة للبحث عن مطلوبين في قضاء الفلوجة.وقال المصدر في تصريح امس أن (قوات من الجيش والشرطة نفذت حملة امنية واسعة في احياء متفرقة من القضاء للبحث عن مطلوبين)، وتابع ان (الحملة شملت تفتيش الدور وتدقيق معلومات الأشخاص والقاء القبض على بعض المطلوبين للقضاء). وافادت خلية الاعلام الحربي عن تنفيذ عملية امنية لتعقب خلايا داعش في جزرة الملالي بمحافظة صلاح الدين. واشارت الخلية في بيان امس الى ان (العملية اسفرت عن مقتل عنصرين من داعش حاولا التعرض للقطعات الامنية وكذلك ضبط حزامين ناسفين معدين للتفجير وخلايا طاقة شمسية وبطاريات تستخدم للهجمات الإرهابية ضد المدنيين والقوات الامنية). في غضون ذلك قالت حركة عصائب أهل الحق احدى فصائل الحشد الشعبي انه لا يحق للولايات المتحدة الأمريكية التدخل في الأسلحة التي اشترتها الحكومة . وتابع عضو المكتب السياسي للحركة محمود الربيعي إنه (لا يحق لواشنطن التدخل بأي شكل من الاشكال في الأسلحة التي اشترتها الحكومة العراقية ?ن الحشد مؤسسة عسكرية رسمية تتبع اوامر القائد العام للقوات المسلحة)، محذرا من (محاولات أمريكية للنيل من الانتصارات ولاسيما ان الجميع بات يضغط على المؤسسات العراقية مع قرب موعد الانتخابات النيابية). وكانت صحيفة سعودية قد كشفت عن عزم الحكومة العراقية سحب اسلحة امريكية الصنع من الحشد منعاً لتفاقم الأزمة مع واشنطن. وفي محافظة كركوك فرضت القوات الامنية اجراءات مشددة بعد استهداف احدى مقرات الحشد الشعبي بتفجير انتحاري. وكشفت مصادر في شرطة المحافظة امس عن ان (انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا فجر نفسه قرب احد مقرات الحشد في شارع المحافظة ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون معرفة حجم الخسائر البشرية،فيما طوقت قوة امنية مكان الحادث وفرضت اجراءات مشددة تحسبا لاي طارئ). من جهة اخرى القت قوة امنية مشتركة من مديرية مكافحة اجرام محافظة ذي قار وسرية سوات القبض على متهم بسرقة منزل اهل زوجته بعد جلسة مصالحة. وقال بيان لمكتب قائد شرطة المحافظة امس ان (المتهم اعترف قضائيا بسرقة مبلغ من المال وجهاز موبايل من حقيبة والدة زوجته اثناء جلسة مصالحة لاعادة زوجته بعد تناول وجبة الطعام)، وتابع انه (تمت مصادقة اقوال المتهم وإجراء كشف الدلالة وإصدار قرار قضائي بتوقيفه وفق احكام المادة 446 من قانون العقوبات). على صعيد اخر اصدرت محكمة جنايات محافظة بابل حكما بالإعدام على تاجر مخدرات ضبطت بحوزته كميات من المواد المخدرة. وقال المتحدث بأسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار بيرقدار في بيان امس ان (الهيئة الأولى في محكمة جنايات المحافظة اصدرت حكما بالإعدام على تاجر مخدرات).

عمليات متاجرة

مشيرا إلى أن (المتهم اعترف في دور التحقيق بالقيام بعمليات متاجرة بالمخدرات بين المحافظات تصل قيمتها إلى ملايين الدنانير)، واوضح بيرقدار إن (القوات الأمنية ضبطت بحوزته كميات كبيرة من المخدرات منها الف و500 حبة وكمية من مادة الكريستال وأنابيب بلاستيكية ومعدنية وأنواع مختلفة من المواد المخدرة)، مؤكدا أن (الحكم جاء استناداً إلى أحكام المادة 27 أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017)، لافتا الانتباه الى ان (الهيئة الثانية في جنايات المحافظة أصدرت أحكاما بالسجن لمدة سبع سنوات وغرامة قدرها عشرة ملايين دينار على أربعة من المتاجرين بالحبوب المخدرة)، وتابع ان (الأحكام جاءت استنادا لأحكام المادة 28 أولا من القانون ذاته). الى ذلك أعلنت هيئة المنافذ الحدودية عن القاء القبض على مسافر اجنبي في منفذ الشيب الحدودي وذلك لحيازته مواد مخدرة. وقال المتحدث الرسمي بأسم الهيئة محمد الشويلي في بيان امس ان (ملاكات الهيئة في المنفذ تمكنت من القاء القبض على مسافر يحمل الجنسية الايرانية كان بحوزته كيلو غراماً من مادة الترياك المخدرة). واضاف انه (تمت احالة المتهم الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه). وفي البصرة القت الاجهزة الامنية القبض على ثلاثة اشخاص بتهمة سرقة قطع من قابلو كهرباء. وقال مصدر انه (ضبط بحوزة المتهمين 8 قطع من ذلك القابلو طول كل منها نحو 20 مترا، وانه تم احالتهم الى الجهات المختصة لاكمال الاجراءات القانونية).