ما ضاع حق وراءه مطالب – يعقوب يوسف جبر

” إنك لا تخسر حقاً إلا إذا توقفت عن المحاولة ” (مايك ديتكا) في خضم ما يشهده البلد من تداعيات سياسية وخصومات وصراعات متضادة، لم يتبق لنا أمل في تغيير الواقع السياسي إلا عبر كسر القيود الموضوعة على حرية التعبير عن الرأي العام، المتمثلة بجملة من المواد القانونية الموروثة من حقبة النظام السابق ؛ التي لم ينجح البرلمان كسلطة تشريعية من إعادة النظر فيها، فمثلا يتضمن قانون العقوبات العراقي رقم 111 لعام 1969 الموروث جملة من المواد العقابية التي لا تتناسب مع حقبة ما بعد 2003، فبموجب هذه المواد تم تكييف بعض الحريات وخنقها منها حرية التعبير عن الرأي، وأبلغ حجة على ذلك قضية الناشط المدني باسم خزعل خشان المعتقل بموجب قرار قضائي مجحف، بدعوى قضائية رفعها مجلس محافظة الديوانية إلى القضاء، للأسف لم يكن الناشط المدني باسم خزعل قد هدد أمن الدولة القومي ولم يكن سيء النية بل كان قد وجه انتقادات جريئة للمعنيين، وأقام جملة من الدعاوى القضائية ، وعرض مجموعة ملفات فساد تخص المنظومة الإدارية في الديوانية، وما قام به خزعل هو حق مدني أباحه وكفله الدستور العراقي، فلماذا يعاقب بهذه الطريقة ؟ فهل هي بداية للانقضاض على حرية التعبير عن الرأي ؟ أليست الدولة ودستورها هي ملك لكل مواطن ؟ أم أنها إقطاعية تهيمن عليها أحزاب وفئات متنفذة ؟ من أين استمدت الأحزاب مشروعية الاستبداد والقمع ؟ إن التفاعل الجماهيري والإعلامي مع قضية خزعل إشارة واضحة على نضوج الوعي لدى الرأي العام، الذي يمثل الأمل المتبقي لإحداث التغيير السياسي في بنية الدولة، بعد أن خابت كل الآمال الأخرى وظهر زيف الوعود التي قطعها على أنفسهم المهيمنون على الدولة، ينبغي أن نقف صفا واحدا متراصا للدفاع عن حريتنا في التعبير عن الرأي العام، وهي توصية لكل مواطن شريف بأن يتفاعل مع قضية باسم خزعل، ويبدي قلقه ازاءها لأن اعتقال خزعل يمثل مساسا بكل مواطن شريف، فماذا ينتظر زعماء دولتنا وهم يؤسسون لمشروع القمع ؟ هل يظنون أن ذلك السلوك سيمر دون ثمن ؟ هل نسوا أن عقاب الجماهير هو سنة اجتماعية ؟ وأن التاريخ يعيد نفسه ؟ نقول لن تستطيع أية قوة مهما تجبرت أن تكسر إرادة الجماهير التي لن تستسلم، وليعلم هؤلاء الزعماء أن الدولة هي دولة الجماهير وليست ملكية مطلقة لفلان أو فلان، فهل ستسكت الجماهير عن حقها المستلب، وعلى افتراض أن الأمل في حدوث التغيير قد يمر بنكسة مؤقتة لكن تلكم النكسة ستزول، فالتغيير قادم مهما كلف ذلك من ثمن، ويبدو أن زعماء دولتنا يعيشون في غفلة من أمرهم، متناسين أنهم أخلوا بالتزاماتهم تجاه كل مواطن، وأخلوا بالعقد الاجتماعي الذي أبرموه مع المواطنين المتمثل بالدستور، لذلك من حق الجماهير أن تتراجع عن هذا العقد وتفسخه وتحله، لأن آثاره لم تسر ولم ترتب آثارها على مستوى الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمواطنين، ألا يتقاضى زعماء دولتنا منافع مالية ضخمة وامتيازات تتناقض مع مبدأ المساواة الذي انطوى عليه الدستور العراقي سواء في ديباجته ام في مواده الدستورية ؟ ألا تتناقض هذه الامتيازات مع العقد الاجتماعي المبرم بينهم وبين المواطنين أجمع ؟ هل يحق للزعماء أن يسكتوا عن الوقائع التي تتضمن تكبيل الحريات وآخرها قضية باسم خزعل ؟ إن حرية خزعل هي حرية كل مواطن فلا تعبثوا بهذه الحرية واحترموا التزاماتكم فالقول الفصل للرأي العام الوطني وليس لكم.

بغداد