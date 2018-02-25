حسابات الخزينة خارج الموازنة – رافد عبيد النواس

هي حسابات ليس لها علاقة مباشرة بإيرادات ونفقات الموازنة، وتشرف عليها الخزينة العامة للدولة، فقد تتلقى الحكومة بعض المبالغ لا تلبث أن تعيدها بعد مدة لأصحابها كتأمين المناقصات التي ترد لأصحابها بعد انقضاء سببها، وبذلك لا يمكن عدها إيرادات للموازنة العامة، فهذه الأموال التي تدخل وتخرج منها لا تذكر عادة في موازنة الدولة، بل ترد في حسابات خارج الموازنة، ولذلك اعتبرت استثناءات من مبدأ وحدة الموازنة. والتي تعني أن ترد نفقات الدولة وإيرادتها ضمن صك واحد أو وثيقة واحدة تعرض على السلطة التشريعية لإقرارها، فى تنظم الدولة سوى موازنة واحدة تتضمن مختلف أوجه النفقات والايرادات مهما اختلفت مصادرها ومهما تعددت المؤسسات والجهات العامة التي يقتضيها تنظيم الدولة الإداري.

وتقسم حسابات خارج الموازنة عادة إلى ثلاث أنواع هي:-

1- حسابات الأمانات :

حيث تقبل الجهات المشمولة بأحكام النظام المحاسبي للجهات العامة ذات الطابع الإداري الأمانات والودائع المختلفة، ولا ترد هذه الأمانات والودائع إلا بعد تحقيق الغاية التي وضعت من اجلها وبناء على موافقة المراجع المختصة.

2- حسابات السلف:

وهي حسابات تسجل فيها السلف الدائمة أو المؤقتة الممنوحة من أموال الخزينة الجاهزة ويتم منحها بقرار من وزير المالية لغايات معينة بشروط خاصة :

أن تكون السلفة معدة لتأدية نفقات لا تسمح طبيعتها بتأديتها مباشرة.

أن تكون هناك اعتمادات بالموازنة العامة تسمح بتسديدها.

3- حسابات حركة النقود :

هي سائر العمليات المتعلقة بالمبالغ المرسلة أو المأخوذة من الإدارة المركزية إلى المحافظات أو من محافظة إلى أخرى أو من منطقة إلى مركز المحافظة التي تتبع لها.

بغداد