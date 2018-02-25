ظواهر غريبة – العناق والنفاق – حاكم محسن محمد الربيعي

المجتمعات مكوناتها الناس الذ بن يكونون هذا المجتمع ويقيمون في ارض معينة وتدير امر هذا المجتمع هيئة فوقية تسمى الحكومة وكل هذه المكونات تشكل الدولة ، اذن الدولة هي مكون يشمل الشعب والارض (الاقليم ) والحكومة ، وبقدر ما تكون الحكومة تعبر في سياساتها وبرامجها وخططها السياسية والاقتصادية والثقافية والتعليمية عن راي الشعب او المجتمع وما يريده هذا المجتمع من حكوماته هو الرفاهية والعيش با مان ، واذا ما احسنت الحكومة سياساتها تجاه شعبها من حيث تحقيق ما ذكر من متطلبات المجتمع اضافة الى الخدمات الاخرى التي تقدمها الحكومات في كل دولة تكون تلك الحكومة مقبولة وتحظى برضا الشعب ، الا ان بعض الحالات التي لا تكون الحكومات قادرة على تحقيق متطلبات شعوبها ، بل ليس ذلك فقط وانما اغراق شعوبها بمشاكل سياسية واقتصادية واجتماعية ، مما يترتب على هذه المشاكل خراب مجتمعي ، ويسهم احيانا قوى خارجية في هذا الخراب وهو ناتج عن التخبط السياسي والاقتصادي للحكومات مع عدم وجود رادع للقوى الخارجية رغم وجود ميثاق دولي كميثاق هيئة الامم المتحدة الذي اكد في ديباجة الميثاق على اشاعة السلام والامن الدوليين i لكن بعض الاعضاء الدائمين لا يستطيعون التخلص من التركيبة الشريرة لنظمهم السياسية والاقتصادية وفي هذه الحالة تكون الشعوب تحت ضغط التصرفات الحكومية في بلادها وضغط وافعال القوى الخارجية التي تتعامل بهمجية مع الدول الاخرى ، وخير مثال على ذلك ما اقدمت عليه الولايات المتحدة الامريكية مع العراق ، اذ تعاملت هذه ا الدولة المارقة بهمجية كبيرة مع العراق فهي شنت حرب دولية عام 1991 اضافة الى القصف الجوي و الصاروخي المستمر ، وقد ذكر احد اوباش البنتاغون عام 1991 – اذ يقول ربحنا في حربنا مع العراق – قيل له ما ربحكم قال – خراب المجتمع ، وقد اعقب الحزب القذرة على العراق حصار شامل ركز على إيذاء العراق وشعبه بكل التفاصيل واستمر الحصار لغاية احتلال العراق عام 2003 على ايدي القتلة والمجرمين من كل الدول ، امريكان وبريطانيين وذيولهم ، كل ذلك يكفي لتخريب اي مجتمع وحرف توجهاته وتعاملاته اليومية ، ومن بين الظواهر وهي ليست كبيرة ولو ان ما حضل للعراق حصل للأمريكان او غيرهم كالبريطانيين لكانت تداعياته في مجتمعاتهم كبير وكبير جدا، فعندما انقطعت الكهرباء في العاصمة الامريكية ابان حكم المجرم بوش الابن ، اختفى هذا المجرم بنفق بعمق 300 متر وحدثت حالات نهب وسلب وهي دولة قائمة بحكومتها وجيشها وامنها في حين عاش العراقيون سنتين دون حكومة بعد الاحتلال الا ان الخلل بدء مع بدء حكم الطائفيين من كل الجهات ، اذن هذه امور تحصل ولكن في بلداننا ليس كما في بلدانهم والفرق واضح لماذا ، لان المجتمعات العربية والإسلامية لديها ضوابط يدين بها الغالبية والخروج عليها ليس كبير كما في مجتمعاتهم .

ومن بين هذه الظواهر الشاذة والتي هي نتاج ومخلفات المشاكل المجتمعية الضاغطة على الناس بشكل يغير من طباع البعض ولذلك لا يتصرف بشكل سليم او صادق ، فتراه يتصرف امامك عكس ما يتصرف في غيابك . على شاكلة العناق والكلام الجميل ويشعرك انك انسان محبوب لديه ويسرك ما تراه منه، الا انك عندما تودعه وتغادره سرعان ما يبدئأ بكلام مخالف لما ابداه من كلام معك ، هكذا يتصرف البعض بدوافع منها الغيرة او محاولة اطهار الاخر بانه غير سوي من الناحية الادارية او العلمية ويحصل ذلك كثيرا امام المسؤولين لا شعار المسؤول بان هذا الشخص غير كفوء او غير قادر على ادارة مسؤولية ربما ينوي الرئيس الاعلى اسنادها اليه .

من المؤسف هكذا يتصرف البعض ، عند اللقاء به يحتضنك ويعانقك ولكنه عندما تبتعد عنه قليلا يبدئ ينافق يبدأ ويظهرك على خلاف ما انت عليه وقد نجح البعض في ذلك وتولوا مسئوليات أزاحوا زملاء لهم من مواقعهم وجلسوا في المناصب التي خططوا لا ازاحة زملائهم منها وبمذكرات موثوقة تسمى تقارير مكتظة بالكذب والافتراء والنفاق ، وفي حالات من هذا النوع جدير بالرئيس الاعلى من التحقق والتأكد قبل اتخاذ القرار ، والمعروف ان مناصب الدولة او اية مناصب حتى في القطاع الخاص ، هي ادوار وكما يقال لو دامت لغيرك ما وصلت اليك ، وهذا البعض الذي يتولى المنصب بنفاقه تراه بعد حين قريب خارج هذا المنصب لا نه غير كفوء ولم ينجح في الادارة ، حري بنا ان ننبذ هذه المظاهر ونعمل باتجاه وحدة الكلمة كمواطنين شركاء في هذا الوطن وكل منا باستطاعته اداء الخدمة لهذا الوطن وليس بتولي المسئوليات فقط ، الى جانب ذلك جدير بالحكومة ان تعمل على اشاعة العدالة الاجتماعية في توزيع فرص العمل والثروة من خلال تأهيل القطاعات الاقتصادية جميعا من اجل توفير فرص العمل للناس ، ان توزيع الثروة العادل لا يقصد به توزيع نقد على الناس بل توفير فرص العمل من خلال التشغيل الكامل للموارد الاقتصادية ، الزراعية ، والصناعية ، والسياحة وايلاء الخدمات العامة اهتمام كبير و لا يمكن ان يتحقق ذلك الا بالتخلص من المحاصصة بكل اشكالها .