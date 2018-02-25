الجوال في عالم الأطفال – ريم البازي

سابقا لم نحظ باستخدام التكنولوجيا المتطورة عبر ماض كان مفيدا اكثر ، لم نعرف عن تصميم الجوالات وكيفية استخدامها ..

للماضي وذكرياته اريج كان وما زال يملأ حياتنا بعطره الذي ما انفك يعود بنا الى سالف الايام التي بتنا نفتقدها اليوم تلك الايام التي اتسمت بالبساطة والألفة والحياء تلك الوشائج التي تربط الاسر ببعضها البعض الوشائج التي نسجتها علاقات بنيت على الثقة في التعامل والاحترام المتبادل ، ما زلنا نحنّ اليها بعد ان وجدنا انفسنا في دوامة التطور السريع هذا التطور الذي حول حياتنا الى دوامة ما ان ننتهي من حالة معينة حتى نجد اننا قد سقطنا في دوامة اخرى ، كان للهدوء والتفكير بشكل متأنٍ يبعدنا عن السقوط بالخطأ رغم بساطة الواقع وضئآلة القدرات المتوفرة ولكن كان اجمل وارقى مما نحن عليه اليوم .

وما نعانيه اليوم من صعوبة الحياة ودخول التقنيات الالكترونية جل مجالات حياتنا اليومية بما فيها الجوال والآي باد وغيرها من اجهزة اخرى حديثة كان لها التأثير الكبير على تنشئة اطفالنا كما وللبيئة تأثيرها ايضا على نمو الاطفال فالإنسان ابن بيئته فالتراكمات والضغوط الحياتية هذه الامور اصبحت من العوائق المهمة حيال تربية ابناؤنا .

ولذا نجد من ان هكذا واقع اصبح خطرا كبيرا على تربية وتعليم الاطفال بسبب ما يفرضه التطور وعلينا مجبرين على تقبله وها هو الجوال ونحن نراه ينتشر بشكل كبير بين ايدي اطفالنا والتغيير الحاصل بصناعته وتطورها بسرعة لا توصف تتجلى بالمتغيرات الحاصلة والتي تحصل على الكترونيات الجوال مما يؤدي بالتالي على الركض والهرولة من قبل شبابنا واطفالنا لشراء ما هو احدث

فالجوال اليوم له سلبياته كما هي له ايجابياته كلنا نعرف الجانب الايجابي له فهو وسيلة اتصال سريعة بين الاهل والاصدقاء في داخل وخارج الوطن ونقل الاخبار بوقت اقصر وجهد اقل لأجل زيادة التواصل بينهم.

ولكن بالمقابل هناك سلبياته وتداخل استخدامه ووضعه في متناول ايدي الاطفال سيؤدي الى تغيير سلوكياتهم البريئة الى سلوكيات اكثر هشاشة وتدهور نحو الأسوأ ربما نستطيع القول ان لعدم متابعة الاهل واهمال دورهم الاسري في حياتهم الاجتماعية بحجة التطور والتعلم ومواكبة العصر من اجل صقل مهاراتهم وذكاءهم وتوسيع مداركهم .

اي ذكاءً هذا؟!

ما نراه ونلمسه هو كارثة بل انه وباء ومصيبة كبيرة لما لا ؟ونحن نشتري لأطفالنا المرض بأموالنا..

مرض العصر لنفقدهم طفولتهم من خلال ربط الجوال بشبكة الانتر نت لنسمح لهم بالاطلاع على ما هو لا اخلاقي مثل مشاهدة صور الاباحية والافلام ومقاطع الفيديو الهابطة و يساعدهم على ذلك اخوانهم المراهقين عبر مشاهدات تجارب غرامية وهمية مزيفة ..

لذا ينصب الامر اولا على التربية الصحيحة وتحديد واجباتهم وتعليمات تربوية لتوثيق العلاقة المتينة بين الاهل واطفالهم..

هذا الاصلاح مهم ومفيد بغية تأسيس جيل متفاعل مع مجتمع متكافىء يخفف من الاعباء عن ذويهم.

حيث اخذت اراء الخبراء والمهتمين والاطباء النفسيين حول قضية استخدام الجوال من قبل الطفل جدلا واسعا في هدر وقت الطفل والتغاضي عن أضراره على العين والحالة النفسية.

ومع التوازن باستخدام تلك الأجهزة ينصح بمشاهدة ندوات تعرض عبر التلفاز او الراديو او الذهاب الى مؤتمرات تعقد ايضا لعامة الشعب ليس فقط للمختصين

من اجل توعية المقابل وتزويده بتحذيرات ونصائح تفيدهم في تخطي مخاطر اجهزة التطور واثارها السلبية

في مراحل عمرية حرجة جدا وحساسة قد تحول سلوك الطفل الى سلوك عدواني حين يفتش عن العاب رومانسية او حربية او اجرامية تفقده براءته و سيكون الحال من سيء الى اسوء.

ليتنا نجد حلا لأصحاب الشأن وترك حالة العشق اللا منتهية التي جمعت الطفل بالجوال عبر دراسة مكثفة للحد منها لان بناء الطفل مهم والامهات خير رقيب فبناءه في الصغر كالنقش على الحجر واتباع اسلوب مهذب لكسبه وإجراء التغيير اللازم له والتقويم السليم في حل هذه المشكلة ولان الاطفال هم نواة المجتمع وبثقافتهم يساهمون في بناء مستقبل امن تحت لواء الثقافة في خدمة جيل بعد جيل.