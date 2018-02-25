كيف أصبح ترامب رئيساً للولايات المتحدة؟ – حسن عاتي الطائي

مازالت الشكوك تلاحق الرئيس الامريكي دونالد ترامب الذي امضى حتى الان أكثر من سنة على وجوده في البيت الابيض رئيسا للولايات المتحدة حول قدرته على الإحتفاظ بمنصبه لبقية السنوات الثلاث القادمة بفعل مايثار حوله من شبهات بشإن قضية التدخل الروسي في الإنتخابات التي جرت في الثامن من ت2 عام2016 والتي فاز بها ترامب فوزا مبينا على منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون إضافة الى القرارات التي يصدرها والتصريحات التي يدلي بها والسلوك الشخصي اللامتزن وغير الدبلوماسي الذي لايفارقه ..ان السؤال الذي مازال يدور في الأذهان والذي يتردد كثيرا على السنة المتابعين والمحللين والمراقبين هو كيف استطاع ترامب الذي اثار ويثير حوله الان عاصفة شديدة من الجدل والنقد بسبب تصريحاته وقراراته وارائه السياسية والإجتماعية الخارجة عن المألوف السياسي الامريكي وسياساته المتخبطة على الصعيد العالمي ان يفجر المفاجأة التي اذهلت الكثير من المراقبين والمحللين بفوزه غير المتوقع برغم الحملة الضارية التي شنتها ضده وسائل الإعلام الأمريكية بغية تشويهه وتسقيطه وبالتالي هزيمته وماهي الأسباب التي ادت الى فوزه على منافسته الديمقراطية برغم كل ماقالته عنه من عدم الخبرة والكفاءة والفقر السياسي واتهامه بالجنون وانه الأخطر في التأريخ الأمريكي ولايجوز ائتمانه على مفاتيح القنبلة النووية وان رجلا مثله لايستطيع ان يقود الولايات المتحدة او يكون على رأس قيادة قواتها المسلحة وانه سيجعل من أمريكا بلدا اقل امنا واستقرارا بإعتباره مؤججا لروح الكراهية وعدم التسامح وهو مايهدد وحدة المجتمع الأمريكي ويتناقض مع اسلوب وطريقة حياة وقيم الأمريكيين التي تم ترسيخها منذ أنشاء الولايات المتحدةوغير ذلك من الإتهامات التي وجهت اليه وتم الصاقها به تشويها لسمعته تمهيدا لخسارته المفترضة عند اجراء الإنتخابات .. الى جانب تفوق منافسته عليه في المناظرات الثلاث التي جرت بينهما اثناء الحملة الإنتخابية .. وللإجابة عن هذا السؤال نقول :لقد ركز ترامب في حملته الإنتخابية. على اجتذاب الإمريكيين من ذوي البشرة البيضاء(العنصر الابيض)وهم أغلبية السكان وقاد تلك الحملة تحت شعار (أمريكا اولا)داعيا اياهم للعمل معه والوقوف الى جانبه لإستعادة الحلم الامريكي الذي بشر به الآباء المؤسسون للولايات المتحدة الذي يتمثل بإقامة مجتمع الرفاهية والإزدهار والتقدم والحرية والتسامح وان تكون امريكا اقوى قوة اقتصادية وعسكرية على وجه الارض مما جعله يستولي على عواطفهم ويتحمسون لإعطائه اصواتهم بإعتباره مجسدا لذلك الحلم خاصة وانهم يشاركونه الرأي بإن امريكا مهددة بفقدان شخصيتها التإريخية المميزة وضياع ذلك الحلم على يد المهاجرين واللاجئين والأفارقة والمسلمين الذين يجيئون من كل مكان حاملين معهم ثقافاتهم وتقاليدهم ومشاكلهم مما يربك النسيج الإجتماعي الأمريكي..الى جانب ذلك فقد ركز ترامب ايضا على اجتذاب الناقمين على سياسات اوباما الداخلية والخارجية وبالأخص في مجالات الصحة والتعليم وتوفير فرص العمل ومكافحة الأرهاب..ولعل من المفارقات ان الكثير من المسلمين قد صوتوا له رغم حملته الإعلامية المعادية لهم واتهامهم بالإرهاب وشكلوا مااطلق عليه(مسلمون لدعم ترامب) وهو ماساعده على الفوز ..كذلك منحته العديد من الجاليات الإفريقية اصواتها ليحقق بكل ذلك الإنتصار المبين وبفارق كبير جدا عن منافسته الديمقراطية.. بعد كل ماتقدم هل سيواصل الرئيس الأمريكي الذي يثير الان حوله زوبعة كبيرة من الإنتقادات بسبب سياسته العدوانية ضد العرب والمسلمين وتبنيه لسياسات الكيان الصهيوني العدوانية وخلافاته المستمرة مع حلفائه من الأوربيين وغيرهم من شتى دول العالم طريقه للاحتفاظ بمنصبه ام ان شبهة التدخل الروسي في الإنتخابات التي مازالت سيفا مصلتا على رقبته ويؤرقه في كل حين برغم النفي المتواصل لذلك التدخل سيقطع عليه ذلك الطريق خاصة وان إمبراطورية الإعلام الأمريكية التي يتبادل معها الكراهية تقض مضجعه ولن تتركه يتنعم بما يدره عليه منصبه من مئات الملايين من الدولارات وهو التاجر الخبير؟