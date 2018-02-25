تلك الكتب

من تراث علامة راحل – رزاق ابراهيم حسن

تصلح ان تكون مناسبة صدور كتاب من تراث العلامة مصطفى جواد عن دار الشؤون الثقافية العامة مناسبة تلتقي فيها المؤسسة الثقافية مع المؤسسة الاكاديمية في احتفالية يدرس فيها العلامة مصطفى جواد من خلال احتواء الكتاب المشار اليه وهو ليس كراسا متغيرا وليس كلمة عابرة وانما يتوزع على ثلاثة اجزاء كل جزء يتوزع من (500) صفحة وكل جزء مختلف عن الاخر في محتواه اذ يهتم الجزء الاول باللغة وما عرف عن العلامة مصطفى جواد من اهتمامات لغوية وكان عنوان الجزء الثاني مباحث ودراسات في التاريخ واحتوى الجزء الثالث على ماخطه العلامة مصطفى جواد من مقالات ودراسات عن نقد الكتب والكتاب فضلا عن سعته وكثرة صفحاته يعود الى مصطفى جواد الذي يعد احد مفاخر العراق ومن عبقرياته البارزة ولم تكن محتويات الكتاب مستقله عن تراث العلامة مصطفى جواد وانما امتداد له وحلقة في رحابه الواسعة وفي الوقت نفسه له جوانب مهمة من هذا التراث واهميته في ظروف كتابته وفي الظروف الراهنة ان الدكتور مصطفى جواد قدم اسهامات مميزة في تأهيل واعلاء شأن اللغة العربية جامعا بين المتن الثقافي والاكاديمي وعمل على تنقية اللغة العربية من مفردات واستطاع ان ينزل بالوعي اللغوي الى الشارع وعموم الناس حيث كان الناس يرددون ما ينطق به في وسائل الاعلام ويستعيدون ما يطرح من مفردات وتراكيب ترجع باللغة العربية الى اصولها والى صحة مفرداتها وتراكيبها. واذا كان هناك من يشكو صعوبة التعامل مع اللغة العربية فان الدكتور مصطفى جواد قد حقق الكثير على طريق تسهيل هذا الجانب وحقق الكثير على طريق العلاقة بين المجتمع واللغة وبين اللغة والتاريخ ان اللغة العربية تعيش ظروفها الراهنة بحاجة شديدة الى اعادة قراءة وتدريس جهد العلامة مصطفى جواد وما قدم من سبل وتوجهات في القراءة والكتابة وتأهيل الخطاب اللغوي وذلك ما ينبغي دراسته وبحثه في ندوات مكرسة لدراسة جهد هذا العلامة الكبير انطلاقا من الكتاب المنوه عنه وما اضاف هذا الكتاب من جهد وتوجهات لما قدمة مصطفى جواد.ان العلامة مصطفى جواد فقد كتب وصدر عنه العديد من الدراسات والبحوث الاكاديمية وغير الاكاديمية ولكنه ما يزال بحاجة الى المزيد من الدراسات والبحوث وهذا ما كنا نأمله من الاحتفاء بصدور كتابه وان يتوقف الجميع عنده وان يكون منطلقا لدراسات وبحوث جديدة عن هذا العلامة الكبير ولان تخص هذه الكتب بهذه الميزة فاننا لا نغفل ما قدمة الى الشؤون الثقافية العربية من منجزات ثقافية متوجة بهذا الكتاب الذي يقدم اسهامات اضافية على ما اعطاه العلامة الكبير مصطفى جواد من عناية ورعاية في سبيل الحفاظ على سلامة اللغة العربية وجعلها لغة عصرية متجددة تفي بحاجه العصر وتستجيب لمستجداته الحاضرة ووضع سياستها ضمن قواعد عربية بحيث لا تخرق قاعدة ولا تخالف قياسا ولم يتم ذلك اجتهادا وتنظيرا على دواوين الادب واللغة ومعاجمها وكانت نتائجها حافلة بالتحقيقات اللغوية والتاريخية والادبية والخطط وسائر فنون المعرفة. ونؤكد على ما ينبغي عمله في استقبال كتاب (من تراث العلامة مصطفى جواد ) على الصعد الاكاديمية والثقافية فاننا ندعو الاى التفاتة خاصة لجامع الكتاب وكاتب مقدمته الراحل عبد الحميد الرشودي الذي تنادى لجمع تراث العديد من الادباء ومفكري العراق وهو لا يقل عنهم ثقافة وجهدا اذ يستحق عبد الحميد الرشودي ان يدرس ضمن ندوة مكرسة للكتاب (من تراث العلامة مصطفى جواد تشارك فيها الاوساط الاكاديمية والثقافية وان تخصص له ندوة او حلقة دراسية تتناول علاقته بالادباء والمفكرين العراقيين وبمبادراته في جمع اصداراتهم وطريقته في تصنيف وتسلسل هذه النتاجات.