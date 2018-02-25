منافسات الإتحاد الآسيوي تتواصل اليوم

الجوية يواجه السويق العماني والزوراء يقابل الجيش السوري – الناصرية – باسم ألركابي

دخل فريق القوة الجوية دائرة المنافسات الحقيقية للدفاع عن اللقب المحلي بعدما قلص فارق النقاط مع المتصدر الزوراء الى 8 نقاط اثر فوزه الخامس تواليا في مسابقة الدوري الممتاز بكرة القدم في الجولات الأخيرة قبل ان يستغل تعثر المتصدر ثلاث مرات والوصيف مرتين خلال الفترة المذكورة حينما تغلب على كربلاء بأربعة أهداف لواحد وعلى البحري بهدفين لواحد وعلى الديوانية بهدف وعلى زاخو بخمسة أهداف لواحد وعلى الحدود بهدفين لواحد وزاد من حاصل الأهداف الى 25 محققا تحولا واضحا منحه التقدم والتطور في النتائج والأداء ويظهر الأفضل بين مجموع الفرق في ادق واهم فترات المرحلة الحالية وفي سباق واضح في المواقع عندما اعتمد راضي شنيشل على الأسماء المعروفة وكذلك البدائل في حسابات باتت تعطي ثمارها للفريق الذي انفرد بالموقع الثالث ويمر في أفضل أيام الموسم بعد بداية انتابتها شكوك الأنصار في ان يتمكن الفريق من العودة واللحاق بالغريمين وتدارك الامور المؤكد يحرص عليها اللاعبين والمدرب عبر التواصل مع النتائج الايجابية من خلال حالة الاستقرار التي ساعدته على تحسين الأداء وتعزيز الخطوط التي تتمتع بمهارات عالية ظهرت في الأوقات المهمة ويأمل ان تستمر في العطاء بعدما زادت انسجاما من بقية الفرق من خلال فترة اللعب سوية التي حققت لقب الدوري وقبلها ألكاس قبل ان تظهر أسيويا عندما حققت اللقب مرتين تواليا إمام طموحات تحقيق اللقب الثالث عندما يخوض الفريق مباراته الثانية بمسقط اليوم عند الساعة السادسة مساءا إمام السويق العماني في مهمة يعتمد فيها الجهاز الفني على الوجوه التي حققت النتائج المحلية الجيدة والتي غيرت من مسار الامور في الدوري بفترة مناسبة

شعار الفوز

وينتظر ان تلعب مباراة اليوم بشعار لابديل عن الفوز وضرب أكثر من عصفور بحجر واحد حيث الفوز وتصدر المجموعة التي الان بعهدة المالكية البحريني اثر فوزه على السويق بثلاثة أهداف لواحد كما تظهر إمام الجوية أهمية نتيجة المباراة بعد التعادل الأول مع الجزيرة الأردني بهدف المباراة التي مرت في أوقات غريبة كاد ان يفسدها الحكم لكن على الفريق النظر للامام اليوم في مهمة تظهر صعبة والفوز يمثل الخطوة النوعية في دعم المهمة والتأهل للدور القادم

استعادة الثقة

ومهم ان يلعب الجوية مباراة اليوم بعدما عاد الى مستواه وقوته واستعاد ثقته للدفاع عن اللقب ويأمل ان يقدم نفسه المرشح القوي للقب أسيا الثالث ويظهر إحراز البطولة الأسيوية في مقدمة حسابات الجهاز الفني كما يريدها جمهوره الذي سيتابع المباراة عبر المحال العامة والبيوت وكله امل في ان يسعد بنتيجة الفوز بعد التطور الذي طرا على الهجوم والمرور من بوابة اقرأنه في الدوري المحلي من دون مشاكل ويقدم النتائج من جولة لاخرى ما يدعم جهود اللاعبين في خوض المباراة برغبة الفوز لان أي نتيجة غيرها قد تعقد الموقف في بطولة يراها الأنصار والوسط الكروي مهمة للغاية والفريق قادر على استعادة اللقب من خلال وجود الخبرة والوجوه الشابة في توليفة ربما غير موجودة في الفرق المحلية

طريقة اللعب

ومؤكدان تحقيق الفوز واللقب لايتوقف على أداء اللاعبين حسب والقدرات والإمكانات الفنية بل على طريقة اللعب وتوظيف قدرات اللاعبين المطالب بها المدرب بعد فترة من العمل يكون قد حدد مواقع الضعف والقوة ما يتاح إمامه تحديد ملامح التشكيلة المطلوبة لكي تسير الامور كما يجب للدفاع عن سمعة ولقب الجوية الذي انتقل باللقبين الى وضع اخر والاهم الحفاظ عليهما من خلال تحقيق البداية المطلوبة في تصفيات المجموعة البوابة المهمة نحو العبور للدور الاخر ومواصلة المشوار كما يجب ولو ان الفريق يفتقد اليوم الى الحارس فهد طالب لتعرضه للطرد واللاعبين علي بهجت وامجد راضي للاصابة قبل ان تمنع السلطات العمانية دخول اللاعب السوري زاهر ميداني لكن ما موجود من لاعبين قادرين على التعويض واللعب بمستوى المهمة من خلال تطور لعب الفريق بانتظام عالي في الجولات الخيرة وتطور من حيث الأداء والنتائج وحالة الاستقرار ودعم الجمهور الذي بات يتابع المباريات برغبة امام تطلعات تحقيق الفوز على السويق العماني في تحد واضح ما يفترض بالمدرب اعتماد طريقة اللعب المجدية كما يتوجب على اللاعبين حمل راية اللعب المنتج لتدارك الامور والتأخر الذي حصل في اللقاء الاول.

فريق السويق

وكان السويق قد تأهل على حساب الهلال الفلسطيني لدوري المجموعات قبل ان يخسر مباراته الاولى في التصفيات امام الملكية البحريني في الثاني عشر من الشهر الجاري ويضم مجموعة لاعبين محترفين ويتصدر الان الدوري العماني ومستعد للمباراة التي يقدر جهازه الفني قيمتها في تحقيق النتيجة المطلوبة تحت أنظار جمهوره في مواجهة البطل كما يدرك ان الفوز يمثل نقطة البداية الحقيقية ومحو اثار خسارة مباراته الاولى في البحرين والتحول في تصفيات المجموعة والبحث عن اللقب ولايمكن التقليل من شان الفريق العماني والرغبة في تحقيق الفوز الذي سيمنحه القوة والدعم في مواصلة المشوار ما يتطلب من لاعبي الجوية خوض المباراة بحذر شديد بعيدا عن الخسارة التي تعرض لها أصحاب الأرض وأهمية ان يقنع الجوية في النتيجة والأداء لتدارك الصعوبات التي تظهر من المضيف الذي يريد استغلال الفرص عبر ظروف اللعب حيث عاملي الأرض والجمهور ولان التغلب على البطل يختلف عن جميع بقية النتائج.

مهمة الزوراء

على الطرف الأخر يكون وفد الزوراء الذي يضم اللاعبين علاء كاطع وجلال حسن وحسين علي وحسين الجويد ونديم صباغ وحيدر عبد الأمير ومحمد عبد الكريم وعباس قاسم وأمجد كلف وحيدر أحمد وإبراهيم بايش وأمير صباح وحيدر صباح وفستون عبد الرزاق ولؤي صلاح ومصطفى جودة ومهند عبد الرحيم وسلام شاكر وصفاء هادي وأحمد فاضل وعلي رحيم وعلي رحيمة ومصطفى محمد قد وصل الدوحة لمواجهة الجيش السوري اليوم عند الساعة الخامسة والنصف في مباراة لاتظهر سهلة إمام متصدر الدوري العراقي الذي تراجع في أخر خمس جولات عندما فقدسته نقاط من ثلاث تعادلات مع الوسط والطلاب والسماوة ما قلص الفارق مع الشرطة الى نقطتين ويسعى إلى إنهاء المرحلة الأولى في الموقع الأول وهو قادر على احتواء أزمة نتائجه الأخيرة بوجود مجموعة لاعبين مهاريين تلعب بأسلوب واضح ومميز وينتظر ان تقدم المستوى الجيد في اللقاء الأسيوي المذكور امام الجيش الذي يضم عدد من لاعبي المنتخب الشقيق ويمتلك مقومات اللعب

درس المشاركة

الزوراء يكون قد تعلم من درس المشاركة الأخيرة والخروج من البطولة بضربة الإخوة الأعداء الجوية وهو اليوم في وضع مختلف تماما من خلال الحصول على كاس السوبر المحلي قبل ان يحقق خطوات نوعية في الدوري وممسك في الموقع الأول من فترة طويلة ويأمل ان يعكس تفوقه المحلي على المشاركة الأسيوية والتفكير بالفوز في بطولة مغايرة عن الدوري وعليه ان يثبت جدارته و في خلق الفرص واللعب من اجل التحليق العالي عبر أداء اللاعبين ومواصلة تقديم المباريات المهمة والارتقاء بالفريق التي يأمل ان تشكل الدعم لجهود اللاعبين في خوض لقاء اليوم بأعلى درجات اللعب والأفضلية وتحقيق الفوز الأول بعد التفريط بنتيجة العهد اللبناني التي كان مهما ان يعود بكامل علامتها لكن الأهم ان يكون المدرب اوديشيو قد حدد أماكن الخلل وتداركها لان مهمة اليوم أصعب من الأولى ولان مواصلة المشوار تتطلب تحقيق الفوز للبقاء في دائرة المنافسة والسيطرة على أجواء المجموعة امام الفريق المتكامل الصفوف بما في ذلك وجود البدلاء في عكس قدراتهم كما حصل في مباريات الدوري عندما نجحوا في حسم العديد من المباريات في الأوقات القاتلة وقلب التأخر في الشوط الثاني

ويدرك المدرب واللاعبين أهمية نتيجة المباراة التي يجب خوضها بأعلى درجات الفاعلية والإثارة والندية لان بغير العودة بكامل النقاط سيجد الفريق نفسه في موقف متأخر في وقت انه مطالب في الدفاع عن سمعته والكرة العراقية

يظهر الزوراء في وضع فني مهم من خلال فترة اللعب في الدوري المحلي وانعكاس النتائج على حالة استقرار الفريق لكن تبقى الأنظار مشدودة في الحصول على أول لقب أسيوي ويضم الفريق مجموعة لاعبين تجمع بين الخبرة والواعدة.

كما شاهدناها في مباريات الدوري وتقــــــــــديم مستويات طيبة لكن الأهم تحقيق الفوز المقـــــــــــــنع وتقديمه للجمهور الذي ينتــــــــــــــظر النتيجة المطلوبة.