في المرمى

المشهد الاخير – عمار طاهر

تقاطعات.. وتجاذبات.. واتهامات متبادلة.. وشتائم والفاظ نابية في السر والعلن.. هذا هو المشهد الاخير او كل ما تبقى من اللجنة الاولمبية بعد اربع سنوات ضائعة من عمر الرياضة العراقية، اهدرت بها الاموال، وتراجع فيها الانجاز، وتحولت معظم الاتحادات الى كيانات افتراضية، توزع تخصيصاتها كرواتب لاداريين ولاعبين فضائيين، بعد ان غابت المسابقات المحلية، وحل محلها ملفات تتعلق بشبهات فساد، وقضايا محاكم.

لقد بدأت اللجنة الاولمبية دورتها الحالية باكذوبة تشكيل اللجان المختلفة، وانتهت فاقدة الشرعية، حيث عجزت خلال شهورها واعوامها عن تحقيق شيء مهم يذكر، بما في ذلك اقرار قانونها.. الغائب بسبب التقصير والاهمال او المغيب عن سابق اصرار وترصد، مقابل سفرات سياحية، وامتيازات شخصية.

لا نبالغ او نتطرف بالرأي عندما نؤكد ان الدورة الحالية للمكتب التنفيذي تعد الاسوأ على الاطلاق، فلم تتمخض العملية الديمقراطية الا عن شخصيات غير مؤهلة لقيادة رياضة العراق في هذا المنحنى التاريخي الصعب، وسط غياب المساءلة وعدم قدرة الحكومة على ايقاف المهزلة .

ايام وينتهي السند القانوني لبقاء الاولمبية والاتحادات الرياضية، ويصبح الجميع خارج اطار الشرعية، او التغطية المالية، الا ان ذلك لا يعني عدم الملاحقة القضائية، فالذمم ستبقى معلقة باثام الاعوام العجاف، واللجنة المؤقتة المزمع تشكيلها، من مهماتها مراجعة جميع الخروقات المالية والادارية، فضلا عن اقرار القانون، وتسيير النشاط الرياضي، والاعداد للانتخابات المقبلة.

ولانعرف سر تشبث المكتب التنفيذي الحالي في البقاء على سدة المسؤولية، رغم كل هذا الرفض، وعدم المقبولية على المستوى الرسمي ؟ واذا كان الحل يكمن في اللقاء بين حمودي وعبطان وجعفر، فلماذا الذهاب الى لوزان لايجاد مخرج من المأزق؟ ان ارتداء الاقنعة، والتحدث باكثر من لسان، لم يعد ينطلي على احد، فليس بالامكان خداع الناس في كل زمان ومكان.

رحلة سويسرا ستضع نهاية لحقبة اولمبية مظلمة، وتفتح افاقا رحبة لعودة الرياضة الى اهلها الحقيقيين، والمطلوب من بعض الشخصيات الرياضية المحترمة ان تاخذ زمام المبادرة منذ الان، وتؤسس الى انطلاقة جديدة، تمهد الطريق امام الكفاءات العلمية، بعد ان تفشى الجهل، وسادت الامية طوال المدة الماضية.

لقد حذرنا بملء الفم والقلم.. وقلنا ان التكتلات لا تصنع مجدا، وان الفوز بالانتخـــــابات ليس نهاية المطاف، بل بداية العمل نحو الانجاز، لكن لا حياة لمن تنادي، فكلما دعوناهم كان مثلهم كـــــــقوله تعالى (جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آَذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا).