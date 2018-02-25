ماكنة ليفربول الهجومية تسحق وست هام

انتحار جيرونا يقود برشلونة لعزف السيمفونية والريال يهزم ألافيس

مدن n وكالات

قدّم برشلونة وجبة كروية دسمة، أمام ضيفه جيرونا، عازفًا على ألحان الرباعي الهجومي ليونيل ميسي ولويس سواريز وفيليب كوتينيو وعثمان ديمبلي.

واستطاع برشلونة سحق جيرونا بنتيجة (6-1)، في المباراة التي أقيمت بينهما اول امس السبت، على ملعب “كامب نو”، في الجولة الـ25 من الليجا.

فالفيردي يغير الخطة

غيّر إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة طريقته المفضلة 4-4-2، وأعاد البارسا لخطته القديمة 4-3-3، بالاعتماد على كوتينيو بجوار إيفان راكيتيتش وسيرجيو بوسكيتس، في وسط الملعب، وأمامهم الثلاثي ميسي وسواريز وديمبلي.

على الجانب الآخر انتحر مدرب جيرونا باولو ماشين كرويًا، وفضّل اللعب المفتوح أمام الفريق الكتالوني، رغم اعتماده على طريقة 5-3-2، وبالفعل نجح في تسجيل هدف مبكر، ولكنه لم يصمد أمام هجمات البلاوجرانا المستمرة.

ورفض جيرونا التراجع للخلف، وإغلاق المساحات بعد تعادل برشلونة، وواصل الضغط العالي، واللعب على مصيدة التسلل، ليتلقى هزيمة مذلة.

الرباعي الذهبي

واتسم أداء برشلونة بالهدوء في ظل انتحار جيرونا كرويًا، ولعب على أخطاء ضيفه مستغلا مهارات الرباعي الذهبي ميسي وسواريز وكوتينيو وديمبلي.

ولم يستطع جيرونا مجاراة البارسا خاصة في الشوط الثاني، إذ استغل هذا الرباعي المساحات الشاسعة في دفاعات جيرونا وقدّم مباراة رائعة.

تغييرات في توقيت مناسب

بعدما اطمأن فالفيردي للنتيجة، قرر إراحة الثلاثي بيكيه وبوسكيتس وراكيتيتش، خاصة أنه سيحتاج إليه في مباريات أقوى خلال الفترة المقبلة، مع استمرار الرباعي الهجومي، خاصة مع حاجة كوتينيو وديمبلي للثقة والمشاركة بصورة أكثر.

واسفرت طريق فالفيردي الجديدة عن غزارة تهديفية كبيرة، بغض النظر عن تواضع مستوى خصمه وطريقة لعبه التي منحت الفريق الكتالوني السهولة التي ربما لن يجدها في مباريات أكثر قوة خلال المرحلة المقبلة سواء في الليجا أو دوري أبطال أوروبا.

انتصار الريال

واصل ريال مدريد انتصاراته وحقق فوزا جديدا في الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني على حساب ديبورتيفو ألافيس، ثبت به أقدامه في المركز الثالث المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، وذلك بنتيجة أربعة أهداف نظيفة.

نحس بنزيما

تواصل نحس المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، بشكلٍ غير مسبوق، حيث قدم مهاجم الميرينجي كل شيء، وتسبب في صناعة هدفين ، لكنه لم ينجح في هز شباك الحارس باتشيكو من لعب مفتوح، بل سجل فقط عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 88، رغم تحركاته الذكية وتمركزه بشكلٍ جيد داخل منطقة الجزاء.

ففي 3 لقطات عاند بنزيما الحظ، حيث انزلق في الدقيقة 17 قبل تسديد الكرة على مرمى ألافيس بعد تمريرة ذكية من بيل من هجمة مرتدة، وفي كرة أخرى مررها له لوكاس فاسكيز كان اللاعب موجودًا في المكان المناسب داخل منطقة الست ياردات ولكن كرته اصطدت في النهاية بالقائم الأيمن، وإن كانت قد احتسبت تسللا بعد ذلك.كما سجل بنزيما هدفا في الدقيقة 50 وتم إلغاؤه بداعي التسلل.نحس بنزيما دفع زيدان للابتسام، فالمدرب يشعر بالحالة الغريبة التي تلازم لاعبه منذ مدة طويلة.

تعملق نافاس

عندما تملك حارسا جاهزا لإنقاذك في بعض اللقطات وإصلاح أخطاء زملائه على الميدان، فأنت لديك فرصة للفوز وبنتيجة كبيرة، و كان حارس الريال في أفضل حالاته، وتدخل في عدة كرات خطيرة كانت ربما ستُغير من سيناريو المباراة.

ففي الدقيقة 12 خرج كيلور نافاس ببراعة من مرماه، بعد أن فقد زميله ناتشو الكرة في موقع خطير، وذهبت لمهاجم ألافيس سوبرينو والذي كان في طريقه للانفراد بالمرمى لكن خروج الحارس الكوستاريكي أنقذ الموقف، في لقطة ممتازة وبطولية منه.

وتصدى نافاس بعد ذلك لـ3 فرص محققة على الأقل للاعبي ألافيس، ونجح في الحفاظ على شباكه نظيفة.

لوكاس على الطريق الصحيح

عاد لوكاس فاسكيز بقوة لتقديم أداء مميز مع النادي الملكي، ليؤكد أنه لاعب مهم في تشكيلة بطل دوري أبطال أوروبا، وهذا يعني أن حظوظه كبيرة في التواجد في نهائيات كأس العالم مع المنتخب الإسباني في الصيف القادم، بل وربما يكون قادرًا على حجز مركز أساسي مع منتخب اللا روخا.

وسجل كريستيانو رونالدو هدفين جديدين، وهى إشارة على جاهزيته من جديد لتقديم أفضل أداء ممكن له في المدة الحاسمة من الموسم، وخاصة في مباريات دوري الأبطال القادمة، هو الأمر الذي فعله في الموسم الماضي حيث كان قناصا للأهداف الحاسمة والمهمة.

فوز ليفربول

على صعيد اخر حقّق ليفربول فوزا لافتا على ضيفه وست هام يونايتد 4-1 مساء اول امس السبت على ملعب “أنفيلد”، في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

وسجل أهداف ليفربول كل من إيمري كان (29) ومحمد صلاح (51) وروبرتو فيرمينو (57) وساديو ماني (77)، فيما أحرز مايكل أنطونيو هدف الخاسر الوحيد في الدقيقة 59.وغاب عن صفوف ليفربول بسبب المرض لاعبه الهولندي جورجينو فينالدوم، ولعب مكانه المخضرم جيمس ميلنر رغم وجود القائد جوردان هندرسون على مقاعد البدلاء.

في الناحية المقابلة، عاد الأرجنتيني مانويل لانزيني إلى تشكيلة وست هام بعد غياب بسبب الإصابة، فيما جلس المهاجم المكسيكي خافيير هيرنانديز (تشيتشاريتو) على مقاعد البدلاء.

وأفسد أدريان حارس وست هام على ليفربول بداية مثالية عندما أبعد الكرة من أمام صلاح الذي تلقّى تمريرة من فيرمينو في الدقيقة الثالثة.

وانتظر وست هام حتى الدقيقة 19 لتهديد مرمى ليفربول للمرّة الأولى عبر مهاجمه النمساوي ماركو أرناوتوفيتش الذي سدد كرة حاول حارس ليفربول لوريس كاريوس إبعادها بأطراف أصابعه لتصطدم ببطن العارضة.

وتقدّم ليفربول بالنتيجة في الدقيقة 29، بعدما ارتقى الألماني إيمري كان لركلة ركنية فوق العائد إلى الـ”بريميرليج” باتريس إيفرا، ليدكّ الكرة برأسه في الشباك.

وكاد صلاح يضيف برأسه الهدف الثاني بالدقيقة 33 بعد عرضيّة متقنة من أندي روبرتسون، لينتهي الشوط الأول بتقدّم أصحاب الأرض بهدف يتيم.

وأحرز صلاح هدفه الثالث والعشرين في الدوري الممتاز هذا الموسم، عندما راوغ أليكس أوكسليد تشامبرلين أكثر من لاعب قبل أن تصل الكرة إلى صلاح الذي ويضع الكرة بيسراه نحو القائم البعيد في الدقيقة 51.

وأضاف فرمينو الهدف الثالث في الدقيقة 57، بعدما استلم تمريرة من كان ومرّر الكرة من تحت أدريان قبل أن يكملها في المرمى.

وقلّص وست هام النتيجة في الدقيقة 59، بعدما خطف شيخو كوياتي الكرة في منتصف الملعب من كان، قبل أن يمرّرها إلى البديل أنطونيو الذي سدّدها بثقة على يمين الحارس كاريوس.

وانطلق أوكسليد تشامبرلين من الناحية اليمنى قبل أن يستلم كرة من صلاح ويسدّد في مكان وقوف أدريان بالدقيقة 61، وعاد الحارس الإسباني بعدها بدقيقة لينقذ محاولة من فيرمينو.

وارتدّت تسديدة قوية من لاعب ليفربول ساديو ماني من القائم في الدقيقة 72 بعد تمريرة من أوكسليد تشامبرلين، لكن الدولي السنغالي عاد في الدقيقة 77 ليسجّل هدف فريقه الرابع مستغلّا تمريرة أخرى من روبرتسون، قبل أن يخرج من الملعب ويدخل مكانه الدولي الإسباني ألبرتو مورينو.