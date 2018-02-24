قيادي كردي يرى إستمرار المشكلات دون حلول يفّجر أزمة جديدة والحديثي لـ (الزمان) :

لجان فنية تحرز تقدماً في المفاوضات مع الإقليم

بغداد – قصي منذر

كشف المتحدث بأسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء سعد الحديثي عن استمرار المفاوضات مع اقليم كردستان لايجاد حلول دائمة للمشكلات العالقة بين الجانبين ، مشيرا الى ان لجانا فنية احرزت تقدما بشأن ذلك الملف ، فيما حذر قيادي كردي من ازمة جديدة في المنطقة بسبب استمرار الحكومة بالابقاء على ما وصفه بالمشكلات مع الاقليم برغم من طي صفحة الاستفتاء. وقال الحديثي لـ (الزمان) امس ان (الحكومة الاتحادية لم تقطع الحوار مع كردستان وكان هناك لقاءات سياسية عدة جرت خلال المدة الماضية مع وفد ضم رئيس حكومة الاقليم نيجرفان البارزاني بالاضافة الى وجود لقاءات مستمرة على مستوى الفرق الفنية واللجان المتخصصة التي تعمل بشكل مستمر وعقدت اجتماعات في بغداد واربيل لحل المشكلات العالقة بين الجانبين)، مشيرا الى ان (تلك اللجان احرزت تقدما كبيرا بهذا الملف والسعي الى ايجاد بيئة ملائمة لجميع الاشكاليات ضمن حلول دائمة وليست سطحية او مؤقتة كما حدث سابقا)، وتابع ان (ايجاد حلول وفق الدستور كونه السقف القانوني لجميع المشكلات ما يضمن ذلك تفعيل الاليات على ارض الواقع لتكون الحلول متفق عليها ودائمة). وانتقد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني ملا بختيار رفض الحكومة المفاوضات مع إلاقليم واستمرار الإبقاء على المشكلات والخلافات العالقة من دون حل بالرغم من طي صفحة الاستفتاء .وقال ملا بختيار خلال لقائه امس في السليمانية القنصل الألماني ان (بغداد لا تقدر مدى أهمية وحدة الأراضي على أساس دستور اتحادي ديمقراطي لدى الاكراد ولكن تبنت وحدة للعراق على أساس طائفي)، وأضاف ( كان يجب النظر الى الاستفتاء على انه نهاية لحل جميع المشكلات وليس بداية لها)، منتقدا (العقلية التي ترفض حل الخلافات والقضايا العالقة مع اربيل رغم مضي نحو خمسة شهور على اجراء الاستفتاء وإعلان كردستان استعدادها لحل تلك الخلافات وفق الدستور)، محذرا من (انفجار المشكلات من جديد وولادة ازمة اخرى في الشرق الأوسط والمنطقة). الى ذلك دعا نائب رئيس حكومة كردستان قباد الطالباني الولايات المتحدة الى مزيد من التنظيم لقوات البيشمركة في اطار الوزارة المعنية بشؤونها. وقال بيان امس ان (الطالباني التقى مساعد وزير الدفاع الأمريكي روبيرت كارم وبحثا المفاوضات بين أربيل وبغداد بالاضافة الى الدعم الأمريكي لحوار جدي على أساس الدستور ولاسيما بشأن إعادة فتح مطارات إلاقليم امام الرحلات الجوية الدولية فضلا عن توفير الرواتب للموظفين والعاملين في الإقليم. ودعا الطالباني أمريكا الى (مزيد من الدعم لتنظيم قوات البيشمركة في اطار الوزارة المعنية بشؤونها وبشكل حديث بالاضافة الى تقديم الدعم لاستمرارية الحوار بين أربيل وبغداد من اجل إيجاد حل سريع للمشكلات كافة). وابدى الوفد (دعمه لاستمرار الحوارات الجارية بين الجانبين)، مشيرا الى ان ( دعم إلاقليم فيما يخص الجانب العسكري وتنظيم التدريبات لقوات البيشمركة والرفع من مستوى مهنية تلك القوات سيعزز العلاقات الودية بين أربيل وواشنطن. في غضون ذلك نفت اللجنة المالية النيابية التصريحات التي ادلى بها النائب مسعود حيدر بشأن موافقة الحكومة على تشكيل لجنة للبحث في خلافات بغداد واربيل فيما يخص حصة كردستان من الموازنة. وقال عضو اللجنة احمد حمه رشيد في تصريح امس (لم نسمع عن تشكيل لجنة تخص متابعة مطالب حكومة الاقليم في الموازنة ولا صحة لتشكيله، لافتا الى ان (مطالب الاكراد لم تدرج في الموازنة ولهذا السبب قاطعنا الجلسات التي تدرج فيها مناقشة القانون). وفي محافظة كركوك كشفت النائبة عن المحافظة آلا الطالباني عن ان المحافظ المقال نجم الدين كريم سحب مبلغ 62 مليون دولار من مستحقات البترودولار.وقالت الطالباني في تصريح امس ان (62 مليون دولار من أموال مستحقات بترودولار المحافظة تسلمها كريم من مبيعات النفط لستة أشهر من الحقول التي كانت تحت سيطرة حكومة الاقليم و شركة كار) على حد تعبيرها. لافتة الى ان (الاستلام تم وفق وصولات ووثائق الا ان إدارة المحافظة لم تستلم دولارا وأحدا منها). واتهم النائب عن المكون التركماني نيازى معمار أوغلو محافظ صلاح الدين أحمد عبد الله الجبورى بـالتواطؤ مع الانفصاليين.وقال أوغلو فى تصريح امس ان (الجبوري تواطأ مع الانفصاليين و تجاوز على المجلس البلدي وهددهم بأنه لن يكون هناك قائممقام جديد لمدينة الطوز)، مؤكدا ان (المكون قرر إمهال الجبوري مدة أسبوع للمصادقة على تعيين قائممقام جديد)، وتابع انه (فى حال امتناع الجبورى عن إصدار الأمر سوف تعلن التظاهرات المفتوحة فى الطوز).