توقعات بإستمرار تساقط الأمطار خلال الأيام الأربعة المقبلة

الهطولات تتسبب في إنهيار عشرة منازل وإكتشاف لقى آثارية

بغداد – تمارا عبد الرزاق

ديالى – سلام عبد الشمري

توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ان يكون طقس الايام الاربعة المقبلة في المنطقة الوسطى غائما جزئيا والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة 10 -20 كيلو مترا في الساعة ومدى الرؤية 10-8 كيلو مترات وفي الشمالية غائماً مع تساقط زخات مطر خفيفة والرياح جنوبية شرقية الى معتدلة السرعة، وفي الجنوبية غائما جزئيا والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة . واكد بيان للهيئة تلقته ( الزمان ) أمس (استمرار سقوط الامطار المتفرقة في الوسطى غدا الاثنين وفي الشمالية سيكون الطقس غائماً مع تساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة تكون غزيرة في بعض الاماكن ، اما في الجنوبية فيكون الطقس غائما جزئيا الى غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة ليلاً ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق). واضاف ان ( طقس الثلاثاء المقبل سيكون غائما جزئيا في المنطقة الوسطى مع فرصة لسقوط المطر ليلاً ، ويكون في الشمالية غائماً مع تساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة وتكون غزيرة في الاقسام الشرقية منها ، وفي الجنوبية يكون الطقس غائما جزئيا مع فرصة لسقوط الامطار)، واشار البيان الى ان (طقس الاربعاء المقبل سيكون غائما جزئياً في الوسطى، فيما يكون الطقس في الشمالية غائما جزئياً الى غائم مع فرصة لتساقط المطر صباحاً ، وفي الجنوبية يكون الطقس صحوا مع قطع من الغيوم ). فيما توقع المنبئ الجوي صادق عطية، مرور العراق بتقلبات جوية. وقال في صفحته على موقع فيسبوك، امس ان (المدة التي نعيشها هي التقلبات الجوية، بسبب اقترابنا من نهاية فصل الشتاء وارتفاع الحرارة السطحية الذي يؤدي الى زيادة في الفوارق الحرارية بين طبقات الجو كافة وهذا يؤدي لحمل حراري مفاجئ أحياناً وتشكل سحب ركامية رعدية في منطقة محددة ينتج عنها أحياناً هطول أمطار بكميات غير متوقعة أيضاً)، وأضاف، ان (الغالب على الحالات المؤثرة حالياً، هو التنوع في طريقة الهطول فمنها ما يمتاز بالديم أي أمطار مستمرة لساعات ، ومنها مايمتاز بالزخات فترات قصيرة ، بسبب تنوع السحب المتشكلة الناتج عن تنوع الحالات في مختلف المناطق واختلاف التضاريس وتقلبات الحرارة)، وأشار الى ان (الأمطار المتوقع هطولها اليوم السبت تشمل مناطق، عدة مع الاخذ بنظر الاعتبار ان الامطار ستكون في اماكن متفرقة من المدن، و ستكون في العاصمة بغداد، وفي محافظتي الانبار وديالى وتشتد فيهما أحياناً، بالاضافة الى مناطق متفرقة من جميع مدن الوسط والفرات الاوسط، ومناطق متفرقة من مدن الجنوب وقد تشمل الامطار محافظات البصرة وذي قار والمثنى)، واوضح عطية ان ( الامطار ستمشل أيضاً شمال مدينة الموصل وصلاح الدين ومناطق متفرقة من السليمانية وكركوك واربيل ودهوك وتكون خفيفة عموماً)، وتابع ان (اليوم الاحد سيكون الطقس غزيرة بالامطار في عموم مدن الشمال والغزارة متوقعة في نواحي ومدن كركوك وديالى، وعموم مدن الجنوب والوسط والفرات الاوسط وتكون أحياناً غزيرة في واسط وشمال ميسان وأطراف من العاصمة بغداد، وربما فرص الامطار في بابل وكربلاء والنجف والديوانية هي الاقل)، مشيرا الى ان (الأمطار تتوقف اليوم الاحد، عدا مناطق متفرقة من مدن الشمال تستمر فيها الامطار إضافة الى مدينتي ميسان والكوت خصوصا شرقهما حيث تستمر فيهما الامطار لغاية فجر اليوم الاحد )، متوقعاً (هطول الأمطار في منتصف الاسبوع تقريباً). وأعلنت لجنة الخدمات في مجلس محافظة ديالى أن الامطار الاخيرة تسبب في انهيار عشرة منازل جميعها لفقراء في قضاء بعقوبة وضواحيها.وقالت عضو اللجنة نجاة الطائي في تصريح امس ان (موجة لامطار الاخيرة التي ضربت اجزاء واسعة من المحافظة ومنها بعقوبة تسببت في انهيار عشرة دور سكنية متواضعة في عشوائيات متفرقة داخل بعقوبة وضواحيها)، مشيرة الى أن (الاضرار كانت مادية وليست بشرية)، وأضافت أن (بعض العشوائيات تحولت الى بحيرات مياه لانها معدومة الخدمات بالاساس، كما انها تقع في مناطق منخفضة جدا)، مشيرة الى ان (ملف العشوائيات يحتاج الى حلول جذرية لانه واجب انساني بالمقام الاول). واكد مسؤول محلي في المحافظة أن طريق واسط- ديالى سيبقى مغلقا الى اشعار آخر، فيما دعا الحكومة المركزية الى دعم عملية صيانة الطريق باعتباره ستراتيجيا .

وقال مدير ناحية قزانية التابعة للمحافظة مازن الخزاعي في تصريح امس ان (طريق ديالى- واسط سيبقى مغلقا الى اشعار اخر امام مرور المركبات بعدما تسببت السيول الجارفة القادمة من الحدود الايرانية- العراقية على مدار الايام الماضية الى اضرار كبيرة)، وأضاف أن (عملية صيانة الطريق لن تتم الا بعد توقف تدفق السيول والامر يحتاج الى جهود من قبل الحكومة المركزية في دعم عملية الصيانة باعتباره الطريق ستراتيجي ومنفذ مهم لمرور القوافل التجارية من المحافظة صوب المحافظات الجنوبية).وعلى الصعيد نفسه اعلنت قيادة شرطة محافظة بابل عن ان شرطة الاثار عثرت على 75 قطعة اثرية متنوعة جرفتها سيول الامطار من تل الزقورة .