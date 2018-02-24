الجامعة العربية تستنكر بشدة نقل واشنطن سفارتها إلى القدس

{ القاهرة- ا ف ب: استنكر الامين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط امس السبت، بأشد العبارات إعلان وزارة الخارجية الأمريكية اعتزام الولايات المتحدة نقل سفارتها من تل أبيب إلى مدينة القدس في أيار المُقبل.

وعد ابو الغيط في بيان قرار الإدارة الأمريكية، يُمثل حلقة جديدة وخطيرة في مسلسل الاستفزاز والقرارات الخاطئة المستمر منذ كانون الاول الماضي، والذي يوشك أن يقضي على آخر أمل في سلام وتعايش بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

واضاف أن القرار الأمريكي بنقل السفارة في ذات تاريخ النكبة يكشف عن انحياز كامل للطرف الإسرائيلي وغياب أي قراءة رشيدة لطبيعة وتاريخ الصراع القائم في المنطقة منذ ما يزيد عن سبعين عاماً.

وقال ابو الغيط ان هذا القرار، يفقد الطرف الأمريكي فعلياً الأهلية المطلوبة لرعاية عملية سلمية تُفضي إلى حل عادل ودائم للنزاع .

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الامريكية هيذر ناورت الجمعة، ان مقر السفارة الامريكية في اسرائيل سينقل رسميا من تل ابيب الى القدس في ايار المقبل بالتزامن مع الذكرى السبعين لقيام دولة اسرائيل.

وقالت ناورت في بيان نحن بغاية السرور لقيامنا بهذا التقدم التاريخي، وننتظر بفارغ الصبر الافتتاح في ايار.

وأثار القرار وتزامنه مع ذكرى قيام دولة اسرائيل في الرابع عشر من ايار غضب الفلسطينيين الذين وصفوه بالاستفزاز.

ويحيي الفلسطينيون سنوياً ذكرى النكبة اي قيام دولة اسرائيل في الرابع عشر من ايار 1948 ما اجبر مئات آلاف الفلسطينيين على ترك مدنهم وقراهم والنزوح الى دول عربية مجاورة.

وعدت تركيا أن قرار السفارة مقلق للغاية متهمة واشنطن بـالقضاء على آمال السلام.

وقالت وزارة الخارجية التركية تعليقاعلى هذا القرار المقلق للغاية الذي اتخذته الولايات المتحدة، ستواصل تركيا، مع أكثرية المجموعة الدولية، الدفاع عن الحقوق المشروعة للفلسطينيين.

وأضافت الوزارة في بيان ان هذا القرار يظهر إصرار الادارة الأمريكية على القضاء على الظروف المؤاتية للسلام، من خلال الاستخفاف بالقانون الدولي وقرارات مجلس الامن الدولي المتعلقة بالقدس.

ووصفت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية الجمعة القرار الأميركي بأنه استفزازي.

وحصل الإعلان الذي تم الجمعة بعد القرار الذي اتخذه في كانون الاول الماضي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ الاعتراف رسميا بالقدس عاصمة لاسرائيل، مخالفا بذلك اسلافه ومثيرا الانتقادات في كل أنحاء العالم.

وبعد هذا الإعلان تصدر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان تحرك الدول الاسلامية احتجاجا على القرار ونظم قمة في اسطنبول أعلنت خلالها منظمة التعاون الاسلامي القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية.

واتهمت وزارة الخارجية التركية الولايات المتحدة السبت بأنها لم تسمع صوت ضمير المجموعة الدولية، أو تجاهلته، وهذا أخطر.

ويأتي هذا الانتقاد الذي وجهته انقرة فيما توترت العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا في الأشهر الأخيرة على خلفية خلافات حول سوريا خصوصا.

كذلك تقيم أنقرة علاقات حساسة مع إسرائيل التي أبرمت في 2016 اتفاقا لتطبيع العلاقات معها بعد سنوات من الفتور، لكنها لا تتوانى عن توجيه انتقادات للسياسة الاسرائيلية.