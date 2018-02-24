نيمار الأكثر تعرضًا للمخالفات بأوروبا

مدن – وكالات

أظهرت تقارير إعلامية فرنسية أن نجم باريس سان جيرمان، نيمار داسيلفا، هو اللاعب الأكثر تعرضًا للمخالفات من قِبل الخصوم بالدوريات الخمس الكبرى هذا الموسم. اللاعب البرازيلي البالغ من العمر 26 عامًا، تصدر المشهد باقتدار وبمعدل كبير، حيث يتعرض لمخالفة كل 17 دقيقة بالدوري المحلي وبمجموع مخالفات وصل إلى (96) منذ بداية الموسم.

وسجل نيمار 20 هدفًا وصنع 13 خلال 19 مباراة بالدوري الفرنسي هذا الموسم

القائمة تضمنت أكثر عشرة لاعبين أرتكب ضدهم مخالفات بدوريات أوروبا الكبرى، واحتلتها أندية الليج الفرنسية بواقع أربعة لاعبين، فيما كان للدوريات الإسباني، الإنكليزي والألماني لاعبين إثنين، ولا ممثلين عن الدوري الإيطالي. وحل بعد نيمار، الفرانكوجزائري نبيل فقير لاعب أولمبيك ليون، والذي تعرض إلى 89 مخالفة، المركزين الثالث والرابع كانا من نصيب بورخا غارسيا والمغربي الإسباني منير الحدادي، لاعبا جيرونا وديبورتيفو ألافيس الإسبانيين على التوالي (81) مناصفة. نيمار كان وصيف القائمة العام الماضي، بعد الأوروغوياني داريو ليزكانو، لاعب أنغولشتات الألماني. الحضور العربي في القائمة المهارية لم يقتصر على فقير والحدادي فحسب، بل شمل كذلك نجم شالكه الشاب، المغربي أمين حاريث والذي تعرض إلى عدد مخالفات وصلت إلى 77، بالمركز السادس. في أنكلترا أصبح ريشارلسون لاعب واتفورد هو الأكثر تعرضًا للمخالفات، في إسبانيا بورخا غارسيا كما ذكرنا أعلاه، في ألمانيا أمين حاريث، وبإيطاليا أليخاندور غوميز لاعب أتلانتا، والذي لم يدخل ضمن القائمة النهائية.