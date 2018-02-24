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مانشستر سيتي وأرسنال يبحثان اليوم عن لقب رابطة المحترفين

مدن – وكالات

يتطلع فريقا مانشستر سيتي وأرسنال للخروج من صدمة الهزيمة واستعادة ذاكرة الانتصارات، عندما يلتقيان اليوم الأحد في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم، الذي يضيفه ملعب ويمبلدون.

وكان مانشستر سيتي خسر أمام فريق ويجان صفر / 1 في دور الستة عشر بكأس الاتحاد الإنجليزي، فيما خسر فريق أرسنال أمام اوسترسوند السويدي 1 / 2 في إياب دور الـ32 بالدوري الأوروبي.

وبينما تأهل أرسنال لدور الستة عشر بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 4 / 2 ، إلا أن الأداء المتواضع الذي ظهر به الفريق أضعف الثقة في الفريق. وقال جاك ويلشير لاعب خط وسط أرسنال :”لم نقترب من الأداء الجيد بالشكل الكاف. لقد عبرنا للدور التالي وهذا هو الأهم. لدينا مباراة كبيرة يوم الأحد لذلك يجب أن نعيد تركيزنا على تلك المباراة”.

ويبحث مانشستر سيتي عن لقبه الثالث في هذه البطولة في آخر خمس مواسم، عقب الفوز في 2014 و2016، والخامس له في تاريخه. وبعد أن تحطمت آمال الفريق في الفوز برباعية هذا الموسم عقب الخسارة من ويجان، يعتزم مانشستر سيتي، متصدر الدوري، ان يتفادى الخروج للمرة الثانية من بطولة هذا الموسم. وقال كيلي والكر، الذي انضم من فريق توتنهام في الصيف الماضي، إنه لا يوجد أفضل من الفوز على منافسه. وقال المدافع لشبكة قنوات “سكاي” :” فريق توتنهام في قلبي. سيكون شعورا رائعا تحقيق الفوز على منافسه الرئيسي (أرسنال) ومنافسي لوقت طويل. ولكنها مباراة في كرة القدم ويمكن لأي شيء أن يحدث في 90 دقيقة”.

وأضاف :” لقد أبرم أرسنال صفقات جيدة في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة ويحب ان نكون حذرين من تلك الصفقات، ويجب علينا فقط أن نقول: فليفز الفريق الأفضل”.

ويسعى مدربا الفريقين لكتابة التاريخ، حيث يبحث الإسباني جوسيب جوارديولا عن أول ألقابه مع مانشستر سيتي، فيما يتطلع الفرنسي أرسين فينجر للفوز للمرة الأولى بلقب كأس الرابطة.

وفاز فينجر بسبعة ألقاب لكأس الاتحاد الإنجليزي لكنه فشل في الفوز بلقب كأس الرابطة من قبل- حيث خسر في نهائي 2007 امام تشيلسي وفي نهائي 2011 أمام بيرمينجهام سيتي.

وقال فينجر في المؤتمر الصحفي الذي عقد اول امس الجمعة :” إنها فرصة بالنسبة لنا. عندما تصعد لنهائي كأس وتذهب لويمبلي فإنك ترغب في الفوز به وتريد أن تعود جماهير فريقك لمنازلها سعيدة”. وتغلب أرسنال على مانشستر سيتي في الدور قبل النهائي بكأس الاتحاد الإنجليزي في الموسم الماضي قبل أن يتغلب على تشيلسي في المباراة النهائية. والآن بعد إقصاء تشيلسي من البطولة الماضية، سيتطلع الفريق لإكمال الانتصار المعكوس أمام مانشستر سيتي. وقال فينجر :”ما يهمني هو أن نذهب للمباراة النهائية برغبة مطلقة في الفوز وتقديم أدا جيد. الجميع يتوقع مباراة مثيرة وأشعر أنها ستكون كذلك. إنها فرصة جيدة لنا لنظهر أننا في نفس مستواهم”.

من جانب اخر حاول كل من مدربي مانشستر يونايتد جوزيه مورينيو ونظيره في تشيلسي انطونيو كونتي تهدئة الأمور بينهما قبل الموقعة المرتقبة بين فريقهما في الدوري الانكليزي اليوم الأحد. وتواجه كونتي ومورينيو كلاميا أكثر من مرة منذ أن تولى الإيطالي تدريب البلوز مطلع الموسم الماضي. وازدادت الأمور سوءا بين الرجلين عندما اعتبر مورينيو أنه ليس في حاجة إلى “التصرف كبهلوان” على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين، في كلام اعتبره كثيرون موجها ضد كونتي الذي اتهم مورينيو بأنه يعاني من مرض عقلي. وعندما ذكر مورينيو الجميع بأن كونتي اتهم سابقا بالتلاعب بنتائج المباريات، وصف الأخير نظيره البرتغالي بأنه “مزيف” و “رجل صغير”. ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني بفارق 3 نقاط عن تشيلسي الرابع الذي يستطيع احتلال مركز الوصافة في حال فوزه على منافسه بثلاثة أهداف وعدم فوز ليفربول على وست هام.

سعادة كبيرة

أبدى المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، سعادته الكبيرة بدعم الجماهير له في الموسم الجاري. وقال صلاح في حوار مع شبكة “سكاي سبورتس” عن أغنية “الملك المصري” التي تغنيها جماهير ليفربول تحية له: “أنا سعيد لسماع ذلك كل مباراة، والشعور بالحب والتقدير من جانب المشجعين، هذا لطيف، وأنا أحب ذلك جدا” وأضاف: “الأجواء هنا لا تصدق، سواء في المباريات، أو حتى في الإحماء، عندما كنت هنا قبل 4 سنوات ولعبت ضد ليفربول، قلت لنفسي يوما ما يجب أن ألعب هنا، المشجعون رائعون، من اليوم الأول شعرت بالدعم، أشعر أنهم يحبوني، لذلك لابد أن أقدم أفضل ما عندي لأجعلهم سعداء”. وتابع: “لقد ساعدني المدرب كلوب على تحسين نفسي، وأن أفعل ما أفعله الآن، وأنا سعيد بذلك، لدي الحرية في القيام بما أريد، ولكن لدينا 11 لاعبا، لذلك يجب أن أتحمل المسؤولية معهم، يجب أن أشارك أيضا في الدفاع “. وعن هدف ليفربول في البريمييرليج هذا الموسم، ختم: ” يجب أن ننهي الموسم ضمن الأربعة الكبار، هذا ليس اختيار، يجب أن نعمل بجد، ونقاتل من أجل ذلك، لدينا مدرب ولاعبين وجماهير رائعة، نحن نستحق ذلك”.

اجراء تدريبي

أعلن الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم اول امس الجمعة فتح إجراء تأديبي بحق الإسباني جوسيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، لارتدائه رمز إقليم كاتالونيا. ومنذ نهاية العام الماضي، يرتدي غوارديولا شريطا أصفر اللون في كل مباراة ومؤتمر صحافي دعما لأربعة مسؤولين كاتالونيين مسجونين في إسبانيا. وذكر الاتحاد الإنكليزي في بيان أن ارتداء هذا الشريط ذات الطابع السياسي يخالف أنظمته “لديه حتى 5 آذار لشرح موقفه”. وأمضى غوارديولا، المولود في سانتبيدور في كاتالونيا، معظم مسيرته لاعبا ومدربا في برشلونة، عاصمة الإقليم الانفصالي.

لاكورونيا يكتفي بالتعادل مع اسبانيول

فوّت فريق ديبورتفيو لاكورونيا فرصة الفوز على ضيفه إسبانيول واكتفى بالتعادل معه سلبياً اول امس الجمعة ضمن المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأضاع لوكاس مارتينيز ركلة جزاء تحصل عليها ديبورتيفو لاكورونيا في الدقيقة 65، ليحصل الفريقين على نقطة واحدة فرفع ديبورتيفو لاكورونيا رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثامن عشر بينما يحتل المركز الخامس عشر برصيد 28 نقطة.

وتعادل ماينتس مع ضيفه فولفسبورغ بهدف لمثله في المباراة التي جمعت الطرفين مساء اول امس الجمعة في افتتاح المرحلة 24 من الدوري الألماني لكرة القدم. وتقدم الضيوف بهدف للكرواتي جوسيب بريكالو في الدقيقة السادسة وعادل أصحاب الأرض النتيجة في الدقيقة 44 عن طريق المهاجم الياباني يوشينوري موتو. ورفع فولفسبورغ رصيده إلى 25 نقطة في المركز الرابع عشر، كما رفع ماينتس رصيده إلى 24 نقطة في المركز الخامس عشر على جدول ترتيب الدوري الذي يتصدره بايرن ميونيخ برصيد 59 نقطة.

ةاكتفى ستراسبورغ بالتعادل السلبي مع ضيفه مونبيلييه في افتتاح المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم. وهو التعادل السابع لستراسبورغ صاحب المركز الرابع عشر مؤقتاً برصيد 31 نقطة،اما مونبيلييه فيحتل المركز الخامس مؤقتاً برصيد 39 نقطة.