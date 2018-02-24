وفد أعلامي سعودي كبير يرصد مدينة الفيحاء ومحترف نورثهامتون يطرق أبواب الأسود

الوطني يعسكر في البصرة وطائرة خاصة تقل منتخب المملكة

بغداد – قصي حسن

حدث غير مسبوق ينتظر البصرة، وهي تستقبل اول منتخب خليجي بكرة القدم يزور مدينة الفيحاء التي ستشهد يوم الاربعاء المقبل الـ28 من شهر شباط الجاري مباراة المنتخب العراقي ونظيره السعودي الشقيق الذي يستعد لنهائيات كاس العالم في روسيا 2018.

وتعد المباراة وتوقيتها خطوة موفقة لوزارة الشباب والرياضة واتحاد كرة القدم اللذين يشتركان في ملف رفع الحظر عن الكرة العراقية، وان الامتار الاخيرة تحمل اخبارا سارة ان شاء الله بعودة الامور الطبيعية واقامة المباريات الرسمية في العراق تحت انظار الجماهير الرياضية التواقة لمشاهدة نجومها على ارض الميدان تشد من آزرهم وتسهم في تحقيق الفوز بمشاركة الجميع.

معسكر تدريبي

انتظم المنتخب الوطني بكرة القدم في معسكر تدريبي اقيم في مدينة البصرة يمتد حتى موعد المباراة يتضمن وحدات تدريبية وتقسيمات ربما تمون مع فريقي الميناء ونفط الجنوب بعد توقف الدوري، وحرص الجهاز الفني بقيادة المدير الفني باسم قاسم على تجميع اللاعبين بوقت مناسب حتى يستطيع الوصول الى الجاهزية المطلوبة، ولاسيما ان توليفة المنتخب تحتاج الى الانسجام وتطبيق الجوانب التكتيكية واعطاء التعليمات لللاعبين من خلال خطة اللعب والاسلوب الذي سيتم اتباعه امام المنتخب السعودية، حتى نخرج بفائدة كبيرة تصب في مسيرة الكرة العراقية التي سجلت نجاحات مقبولة تحت قيادة الجنرال باسم قاسم الذي استلم المهمة بعد اقصاء المدرب راضي شنيشل على خليفة خروج اسود الرافدين من تصفيات كاس العالم بعد نتائج ضعيفة، اوصلت العراق الى المركز التاسع عشر بعد المئة، غير ان المسار أخذ بالتحسن لنعود الى خانة السبعينات والثمانينات، كأستحقاق طبيعي ينسجم مع الواقع الذي نعيشه.

واختار الجهاز الفني للمنتخب العراقي 22 لاعبا لمباراة الاخضر السعودي وضمت القائمة، جلال حسن ومحمد كاصد ومحمد حميد لحراسة المرمى، وعلي فائز ومصطفى ناظم وكرار محمد وحسام كاظم وبيار أبا بكر ووليد سالم ومصطفى محمد جبر وأحمد عبد الرضا وأمجد عطوان وياسر قاسم وهمام طارق ومهدي كامل وعلاء مهاوي وحسين علي وأيمن حسين ومهند علي وعماد محسن وأركان عمار وعلي حصني، قبل ان تتقلص جراء اصابة كابتن النجف أمجد عطوان وأشكال اداري صاحب استدعاء لاعب الطلبة أركان عمار.

وسبق للجهاز الفني ان وجه الدعوة لـ 14 لاعباً يلعبون خارج العراق بينهم 11 محترفاً و3 مغتربين، غير ان انديتهم رفضت مشاركتهم كون اللقاء خارج ايام الفيفا باستثناء ياسر قاسم الذي وصل الى البصرة اول امس الجمعة، وجاءت القائمة كالاتي: علي عدنان (اودينيزي الايطالي)، فرانس بطرس (هوبرو الدنماركي)، سعد ناطق (العربي القطري)، احمد ابراهيم (الاتفاق السعودي)، ريبين سولاقا (المرخية القطري)، سعد عبد الامير (الشباب السعودي)، ياسر قاسم (نورثهامتون الانكليزي)، بروا نوري (اوسترسوند السويدي)، بشار رسن (بيرسبوليس الايراني)، ريبين اسعد (هالمستاد السويدي)، احمد ياسين (ايك ستوكلهولم السويدي)، جستن ميرام (كولومبوس الاميركي)، شيركو كريم (رديف غراسهوبرز السويسري)، علي عكلة (ميرفوغلس الهولندي).

وزارة الشباب والرياضة شرعت بالخطوات العملية لانجاح مباراة العراق والسعودية منذ وقت مبكر، اذ شكل الوزير عبد الحسين عبطان لجنة عليا برئاسة مستشار الوزارة لشؤون الرياضة الدكتور حسن الحسناوي بغية تهيئة الارضية المناسبة لاخراج الحدث بشكل مميز يعكس قدرة العراق على تنظيم المباريات الدولية والبطولات الرسمية، وسيتم خلال المباراة الاحتفاء بتاهل الاشقاء الى نهائيات كاس العالم في روسيا 2018، اذ سيقص المنتخب السعودي شريط المونديال العالمي بلقاء المنتخب الروسي في مباراة الافتتاح يوم الـ14 من شهر حزيران المقبل، وكانت القرعة اوقعت السعودية في المجموعة الاولى الى جانب منتخبات روسيا ومصر والاورغواي.

واعدت الوزارة منهاجا احتفاليا يتزامن مع تشغيل اللوحات الالكترونية في محيط الملعب لاول مرة ويتضمن البرنامج فقرات متنوعة، ابرزها التركيز على الفلكلور البصري الذي سيكون مرصودا من قبل الاعلام السعودي الذي سيوفد اكثر 50 اعلامي وصحفي مع وفد المنتخب السعودي الذي سيصل بطائرة خاصة، كما سيحضر اللقاء رؤساء اتحادات كرة القدم في مصر والسعودية والبحرين الى جانب شخصيات اخرى.

صافرة اماراتية

وافق الاتحاد الاماراتي لكرة القدم على طلب اتحاد الكرة بتعيين طاقم تحكيم اماراتي لقيادة مباراة منتخبنا الوطني التي ستجمعه بنظيره السعودي.

وقال رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة طارق احمد ان الاتحاد الاماراتي وافق على طلبنا بتعيين طاقم اماراتي لقيادة المباراة المذكورة وان الطاقم التحكيمي يتالف من الحكام الدوليين عمار علي الجنيني وزايد داود سلمان وجاسم عبد الله يوسف، مشيرا الى ان اللجنة ستعين حكم رابع محلي للطاقم الاماراتي من حكام النخبة.

اول هدف دولي

ويعد هدف المهاجم علاء عبد الزهرة في مرمى الاردن في المباراة التي جرت على ملعب البصرة الدولي 65 الف متفرج في الاول من حزيران الماضي، اول هدف دولي يسجل في هذا الملعب تحت قيادة الجنرال باسم قاسم في اول تجربة له مع المنتخب الوطني حيث تم تعينه لقيادة المباراة والمباريات الثلاث المتبقية في تصفيات بطولة كاس العالم امام اليابان والامارات وتايلاند.

السعودية تقابل مولدوفا قبل مواجهة الاسود

واختارت إدارة المنتخب السعودي بكرة القدم، قائمة اللاعبين المشاركين في المعسكر، المقام في مدينة جدة، ويستمر حتى يوم غد الاثنين، ضمن برنامج إعـــــــــداد الأخضر، لخوض نهائيات كأس العالم.

وتضم القائمة، ياسر المسيليم ووليد عبد الله وعبد الله المعيوف ومحمد العويس وفواز القرني وأسامة هوساوي وعمر هوساوي ومعتز هوساوي وأحمد عسيري وحسن معاذ ومنصور الحربي وياسر الشهراني ومحمد البريك وإبراهيم غالب وعبد الملك الخيبري وعبد العزيز الجبرين وعبد الله عطيف وعبد الله الخيبري ومحمد كنو وتيسير الجاسم وحسين المقهوي وســــــــلمان المؤشر وعبد الوهاب جعفر وهتان باهبري ومحمد الكويكبي ومحــــــــــمد الســــــــهلاوي ومهند عسيري ومجاهد المنيع.

ويقود المنتخب السعودي المدرب خوان انطونيو بيتزي ارجنتيني الجنسية، ومن المقرر أن يخـــــــــــوض المنتخب السعودي خلال المعسكر، مباراة ودية أمام مولدوفا، في السادس والعشرين من الشهر الجاري، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.