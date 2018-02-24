في المرمى

أفق يتسع/سامر الياس سعيد

تتيح مباراتنا المرتقبة ضد المنتخب السعودي على الملاعب العراقية امكانية التفكير بما ستتيحه تلك المباراة من معطيات خصوصا للمدرب باسم قاسم بعيدا عن خلفيات رغبة الجماهير الرياضية بمزيد من تلك المباريات التي تقام على ملاعبنا من اجل ترسيخ رغبة هذا الجمهور بالرفع الجاد والفوري لحظر جاثم لاكثر من عقد حرمت من خلاله جماهير رياضية من امكانية التواصل مع جماهيرها ومنتخباتها التي حققت انجازاتها وبطولاتها بعيدا عن مواقعها الاساسية ..

نعود للافق الاوسع الذي يمكن ان نوظفه في مباراتنا امام احد المنتخبات التي تسنى لها فرصةالمشاركة بالمونديال الروسي الذي سيجري هذا العام ومبدئيا ستحمل مواجهة منتخبنا بمنتخب يسعى لان يكون اكثر جدية وابرازا لمستوى لاعبيه في البطولة العالمية الاكثر حظوة بالاخذ بنظر الاعتبار رغبة المدرب الخاص بالمنتخب السعودي في البحث عن تشكيلة من اللاعبين ممن يقرا الواحد الاخر ويدرك رسالته الخفية في فهم تمريراته واتجاهاتها فهيا الكلمة الاكثر تاثيرا بخلطة تحقيق انجاز يمكن ان يكون اكثر نوعية من الانجاز الذي تحقق للمنتخب الخليجي في احدى نسخ المونديال بتجاوزه دور المجموعات ..

ونامل من كل تلك الاجواء التي ستسبغها مباراتنا ضد المنتخب السعودي ان لاتكون بطابع بروتوكولي فحسب بل نسعى لان تكون مباراة مثيرة حافلة بالندية وان يقوم المدرب قاسم بتجريب اوراقه والوقوف على قدرة كل لاعب فيها على امكانيته فمنتخبنا لم يكن بهذا السوء حينما مني بخسارته التي فتحت له بوابات الابتعاد تدريجيا عن تحقيق حلمه بالتاهل عن مجموعته في الدور الحاسم لكن عامل الخبرة الذي افتقره كان له الاثر الواضح في ترجيح كفة منتخب السعودية وتفضيلها علينا مع المقارنة بان اية تغييرات يمكن ان تكون قد برزت في صفوف المنتخب الحالي بخلاف ما كانت عليه بعض الاسماء التي كان يستعين بها مدرب المنتخب السابق الهولندي فان مارفيك والذي استطاعت حنكته وخبرته من حسم المباراة الاولى ومن ثم التالية رغم ان الاولى كان فيها منتخبنا الاقرب الى الفوز حينما حقق التقدم من خلال كرة المهاجم مهند عبد الرحيم لكن الدقائق العشرة الاخيرة منحت المباراة منعطفا اخر ليقصي المنتخب العراقي ويقتل احلامه رويدا رويدا في تحقيق انجاز مماثل عما جرى في تصفيات المونديال المكسيكي الذي جرى عام 1986 ..

والندية والاثارة المبتغاة من مباراتنا المرتقبة يمكن ان يحققها لاعبونا دون ان يتاثروا بالفترة الطويلة التي شهدت انقطاعهم عن التجمع بعد استحقاق بطولة الخليج التي شهدت مباراة دور نصف النهائي منها ابعادهم بعد الخسارة بركلات الترجيح امام المنتخب الاماراتي فلنرتقب اذن ونرى ما يمكن ان يحققه تلامذة المدرب باسم في المباراة التي تفتح الافق اوسع لمنتخب شاب يمكن ان يكون افق احلامنا وطموحـــــــــاتنا للبطولات والمحافل المرتقبة خلال الفترة القادمة .