الصناعة تجهّز الشركات النفطية بسمنت آبار الخام المحلي

بغداد – تمارا عبد الرزراق

كشفت الشركة العامة للسمنت العراقية، التابعة لوزارة الصناعة والمعادن عن تجهيز الشركات النفطية بسمنت آبار النفط بصنفيه بي . وجي بمواصفات عالمية واسعار مناسبة بعد ان كان يستورد من الخارج وباسعار باهظة.وقال معاون مدير عام الشركة مدير معاونية السمنت الجنوبية محمد حسن ناجي، في بيان تلقته ( الزمان)امس ان (خطة ادارة الشركة التي اعدتها بتوجيه من الوزير محمد شياع السوداني نجح في انتاج سمنت ابار النفط في معمل سمنت بابل كأنتاج غير النمطي ولاول مرة لتلبية حاجة الشركات النفطية التابعة لوزارة النفط بدلا من استيراده باسعار باهظ), وأشار الى، ان (الانتاج جاء بجهود وامكانيات ذاتية وبالاعتماد على خبرات منتسبي المعمل ، وان معاونية السمنت الجنوبية ومن خلال معمل سمنت بابل جهزت الشركات النفطية بحدود ستة الاف طن خلال عام 2017 بمواصفات عالمية واسعار مناسبة ولديها الاستعداد لانتاج الكميات المطلوبة وللصنفين خلال العام الجاري). واوضح ناجي ان (السمنت المنتج في معامل معاونية السمنت الجنوبية مطابق للمواصفة العراقية رقم 5 لسنة 1984 اضافة الى تحقيق نسبة تصل الى اكثر من 20بالمئة في الانضغاطية لقوة السمنت ضمن خطة وزارة الصناعة عن المواصفة المعتمدة لضمان عدم التلاعب والغش الصناعي والمحافظة على نوعية وجودة السمنت المحلي المشهود له بالمشاريع العمرانية). من جانب اخر وقعت الشركة العامة للسمنت العراقية ملحق عقد مع الشركة للمقاولات المستثمرة لمعمل سمنت كبيسة في محافظة الأنبار لإعادة تأهيله وتشغيله بعد تعرض المعمل للتدمير بسبب عصابات داعش الارهابية. وقال بيان للوزارة ان (السوداني وقع على محضر الاتفاق الموقع بين الشركتين والمتضمن اعادة تفعيل عقد تأهيل وتشغيل المعمل).

صيانة معمل

وقال البيان عن مدير عام الشركة حسين محسن الخفاجي ان (ملحق العقد يقضي بالبدء باعمال التأهيل والصيانة لمعمل سمنت كبيسة وصولا الى تشغيل المعمل واعادته للخدمة بعد انقطاع دام مايقارب أربع سنوات), وأشار الى ان (إبرام ملحق العقد جاء بهدف الحفاظ على حقوق الطرفين والاسراع في إدخال المعمل للخدمة واعادة العمل والإنتاج فيه ومن المؤمل المباشرة بأعمال التأهيل والصيانة في القريب العاجل), وأكد الخفاجي (سعي الشركة ووفق خططها الممنهجة وبسقوف زمنية محددة الى اعادة تأهيل معاملها في المناطق المحررة), مشدداً على ان (الشركة تبذل جهودا حثيثة وبدعم لامحدود من السوداني لاعادة تشغيل معاملها في محافظة الانبار مثلما عملت في تأهيل وتشغيل معاملها في محافظة نينوى لتكون بذلك اولى المؤسسات المبادرة في تقديم الدعم الفعلي للمحافظات المحررة سواء للمواطنين او دوائر الدولة). واشار البيان الى ان ( صناعة السمنت في العراق تعد من أولى الصناعات المحلية التي حققت الإكتفاء الذاتي للبلد من خلال توفيرها مادة السمنت و للعام الثاني على التوالي بعد تطبيق قرار منع إستيراد السمنت 409 بداية عام 2016, ومنذ تنفيذ القرار إلى الان وفرت هذه الصناعة أكثر من مليار دولار لموازنة الدولة بإعتبار أن العراق كان يستورد ما قيمته 600 مليون دولار من مادة السمنت من دول الجوار).