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عن الصداقة وأصدقاء هذا الزمن/زيد الحلي

دعوني اعترف ، اننا نعيش في زمن ضاعت فيه ، أساسيات الوفاء ، وبات بعض الناس يشتقون الظاهر من الجوهري، فنراهم يتنقلون في الدنيا مثل (دولاب الهوا) يحاولون مرة ومرات النفاذ من أفعال البشر إلي عقولهم.. ومن الشظايا إلى الغبار!

ولاحظت ان رقعة هذه الظاهرة اتسعت مؤخرا ، فأنت عزيز ، ومهم ، ومحط رعاية ، حين تكون في موقع تبسط يديك من خلاله ، وتقدم خدماتك عن طيبة خاطر ، لكن ، عندما تدلهم ظروفك ، بفعل خارج عن ذاتك او تواجهك طوارئ ، فأنت منس ، لا احد يتذكرك ، ومن كان يهاتفك في اليوم مرات ، يشعرك بأنه الغى رقم هاتفك من جهازه النقال ، وما عاد يتذكرك ، وهو السابح السابق باسمك ، والساعي لكسب ودك ، طامحاً بابتسامة منك!

والحق ان الصداقة ، النبيلة منجم صغير الحجم ، فيه الكثير من المعادن المنقاة ، التي لا تنتظر إلاّ من يتأملها … ودائما ما استرحت الى اصدقاء ، نتبادل الهمّ والفرح ، فالصداقة عندي ، هي ظل ظليل ، وهواء بليل وراحة من عناء العمل وضجة المسؤوليات ..

وكثيرا ما أحدث نفسي قائلاً ان الماء إذا ما سكن ، اصبحت صفحته كالمرآة يرتسم فيها كل شيء ، وكذلك الصداقة العميقة ، لا تصفو ولا ترتسم الاشياء في صفحتها ، واضحة إلاّ اذا هدأت النفوس وسكنت .. الصداقة مرآة الوجدان الرقيق ..

واذا حظي المرء بصديق ، صدوق ، فأن الحياة تكون امامه جميلة حتى لو أعتراه خطب او ألم او معاناة ، فالصديق النبيل لا يجعل نفسك تهرب الى الظلام لتحاكيها خلسة ، بل ستجده معك تحاوره ويحاورك ، وتلك اهم ميزات الحياة الجميلة ، وسترى كيف ان ابتسامتك ستخرج من الاعماق طاردة اليأس والظلامية . ان الصديق المخلص هو الذي تكون معه , كما تكون وحدك ، فما أتعس الأنسان حين يحيا مثل صمت القبور .. بلا صديق صدوق ، غير ان اصدقاء السوء هم كالنار يحـرق بعـضـهم بـعـضاً ، وهؤلاء ان فعلت الخير لهم، فأنك مثل الذي يلقى ماء الورد في البحر، لأنهم من ناكري الجميل ..

لقد وصف الصداقة علماء نفس كثيرون ، لكن لم يمنح مفهوم (الصداقة) كحياة ، إلاّ قليلون ، أما الذين منحوها (حياة ) نحبها وتحبنا ، ونعطف عليها وتعطف علينا ، ونناجيها وتناجينا ، فأقل من القليل، واصبح جرح الذين ابتلوا بعديمي الوفاء، باتساع البحر… فلا يلمهم أحد… إن عاتبوا في الليل الحزين… دنياهم !