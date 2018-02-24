المنافذ الحدودية تضبط مسافرين بحوزتهم مواد مخدرة

تحرير إمرأة في بغداد وإعتقال متهمين بالإتجار البشري

بغداد – محمد الصالحي

اعتقلت قيادة عمليات بغداد اربعة متهمين بـجريمة الاتجار بالبشر كما تمكنت من تحرير امرأة مختطفة في منطقة الكاظمية.وقالت القيادة في بيان امس إن (القوات الامنية في قيادة العمليات تمكنت من القاء القبض على متهم صادر ضده امر قضائي وفق قانون مكافحة الاتجار بالبشر في منطقة الاعظمية)، مشيرا الى ان (قوة اخرى من فوج طوارئ بغداد الثامن تمكنت من القاء القبض ايضا على عصابة مؤلفة من ثلاثة مجرمين متهمين بالاتجار بالبشر في منطقة الكاظمية)، واوضح البيان انه (تم تحرير امرأة كانت مختطفة لديهم و احالة هؤلاء الى الجهات التحقيقة المختصة).

القاء القبض

وبشأن اخر اعلن البيان عن (القاء القبض على متهم انتحل صفة ضابط برتبة عقيد في الجيش ويحمل هويات مزورة ضمن منطقة المنصور حيث تم احالته الى الجهات التحقيقية المختصة مع مبرزاته الجرمية). الى ذلك القت هيئة المنافذ الحدودية القبض على مسافرأجنبي في منفذ الشيب كان يروم الدخول للعراق وبحوزته مواد مخدرة . وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (ملاكات الهيئة في المنفذ تمكنت من القبض على مسافر اجنبي كان بحوزته مواد مخدرة نوع ترياك وكرستال وحشيشة بالاضافة الى علبة صغيرة تحتوي على سائل مخدر)، لافتا الى (احالة المتهم للقضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه)، واضاف انه (تم ضبط ثلاثة مسافرين ايرانين في منفذ زرباطية بحوزة كل واحد منهم مواد مخدرة نوع ترياك تقدر الكمية 20 غراما بالتعاون مع شعبة مخدرات المنفذ).

اتخاذ اجراءات

وفي محافظة بابل أعلنت قيادة شرطة المحافظة القبض على أب قيد إبنه بالسلاسل واجبره على التسول في مدينة الحلة.وذكرت القيادة في بيان امس (القبض على رجل قام بتعذيب ابنه بعد ان قيده بالسلاسل واجبره على التسول في الحلة مركز المحافظة)، واضاف انه (تم احالة الاب الى القضاء للتحقيق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه). الى ذلك ضبطت مديرية الاستخبارات العسكرية كدسا من الاسلحة والاعتدة بعملية غربي محافظة الانبار. واكد بيان امس ان (المديرية نفذت عملية نوعية وفق معلومات استخبارية دقيقة تمكن خلالها استخبارات الفرقة الثامنة وبالتنسيق مع استخبارات اللواء32 من ضبط كدس للاسلحة والاعتدة في منطقة الكرابلة بمدينة القائم)، مشيرا الى ان (الكدس يحتوى على 167 قنبرة هاون عيار 120 ملم و 7 أحزمة ناسفة، ومنصتين لاطلاق الصواريخ وكذلك صاروخين كاتيوشا بالاضافة الى صاروخ وهاون عيار 60 ملم). فيما كشفت خلية الاعلام الحربي عن رفع العبوات الناسفة من منطقة بيجي في محافظة صلاح الدين تمهيدا لعودة النازحين. وافاد بيان امس ان (مديرية هندسة الميدان باشرت برفع العبوات الناسفة التي زرعها داعش من منطقتي قرية الشيخ علي والقره التابعتين الى القضاء بيجي)، ?فتة الى ان (عناصر الهندسة فككوا الحقول في قرية شيخ ، فيما العمل جار لتطهير الأراضي التي تم تحريرها تمهيدا لعودة الاهالي الى مناطقهم). من جهة اخرى اعلن مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية عن منع هدر أكثر من 126 مليار دينار خلال العام المنصرم.

وقال بيان امس ان (الجهود التي بذلها المكتب في تحقيق جملة من النشاطات والمنجزات خلال العام الماضي كان أهمها هو مجموع الهيئات التدقيقية المنفذة التي بلغت 68 هيئة تدقيقية وفق برنامج مسبق أسفرت عن إعادة مبالغ كبيرة لخزينة الدولة ومنع هدر مبلغ 126 مليار دينار)، منوها الى انه (عدد العقود والمناقصات المدققة بلغت 206 مسودات عقد كما بلغ مجموع الأنشطة التفتيشية في بغداد و المحافظات الاخرى 4781 نشاطاً في حين بلغت عدد المؤشرات الخاصة بالفساد الإداري والمالي 5032 إداريا و 384 ماليا في بغداد والمحافظات).

واضاف ان (لجنة تقصي الحقائق تمكنت من ضبط عددا من الفاسدين بالجرم المشهود ، فقد بلغت عمليات الضبط 89 عملية في ة بغداد و 47 عملية في المحافظات).