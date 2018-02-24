كلام أبيض

طريق التغيير الصعب/ جليل وادي

مع ان النظام الديمقراطي طريق آمن ومضمون النتائج للتغيير في العالم ، الا انه في بلادنا ميؤوس منه في تحقيق تطلعات الناس الذين خفت حماسهم للمشاركة في الانتخابات المقبلة ، ومعدوما لدى البعض منهم ، ولولا تحسبهم من الشائعات التي تربط المشاركة بمصدر رزقهم لأحجم كثير منهم عن الذهاب الى صناديق الاقتراع ، لِمَ يذهبون وقد تملكتهم قناعة بأن شيئا جوهريا مما يفكرون به لن يحدث .

وبالرغم من التحذيرات التي تذهب الى ان عدم المشاركة يتيح الفرصة ثانية للفاسدين البقاء في مراكز صنع القرار ، الا ان هذه التحذيرات لم تهز تلك القناعة ولم تبدد اليأس الذي ترسخ في النفوس .

عندما ييأس الناس من امكانية التغيير ، فأن التشوه لا يطول السياسيين فحسب ، بل يمتد لصورة النظام الديمقراطي الذي أصبح في بلادنا طريقا سالكة لجميع الراغبين بالاستثمار في السياسة التي تثري أصحابها أكثر من الاستثمار في التجارة ، ويُلمع للأسف صورة الدكتاتورية .

ما يُحزن ان قضية الوطن المنكوب لم تعد لدى السياسيين واجبا وطنيا وفعلا تاريخيا للارتقاء بالبلاد وانتشالها من واقع مزر تعيشه منذ عقد ونصف ، بقدر ما تشكله من سبيل للثراء ومجال للنفوذ ، فليس بالضرورة ان يتحقق الثراء بسرقة أموال مباشرة من خزينة المؤسسات ، بل يمكن ان يكون ذلك باستغلال النفوذ ، ففي كل الأحوال المواطن هو الضحية.

ربما لم يخطر في بال بعض الذين تصدوا للعملية السياسية اول مرة انهم سيسرقون ثروات البلاد ، لكن سرعان ما سال لعابهم وهم يرون اموالا طائلة أمام أنظاهرهم ، لكننا لم نتلمس في المرشحين الجدد المتوقع وصولهم الى عضوية المجلس النيابي او مجالس المحافظات عزما واضحا على التصدي للفساد واحداث التغيير ، فالطروحات ذاتها ولا تذهب أبعد من كونها شعارات تفتقد الى الرؤية الواضحة والاجراءات العملية ، لا ارجم بالغيب على الاطلاق ، فجميع الذين حدث ان تعرفت اليهم زاحفون للعمل السياسي من مجالات اخرى ، وبعض من الذين ينتمون الى هذه الجهة السياسية او تلك يمكن وصفهم بالاميين الذين لا يدركون غير السطحي من المعرفة السياسية ، وفريق ثالث لا يستند الى مرجعية اخلاقية نبيلة ، الغاية عندهم تبرر الوسيلة ،وبعض من الذين ادعوا الاستقلال هم في الحقيقة خرجوا من عباءة الاحزاب والتيارات المهيمنة ، ولن يأتوا بجديد مخالف لما جاء به الرعاة ، وبذا يكون الصادقون مع الوطن أقلية ليس بوسع صوتها ان يكون مؤثرا ، وسيطغى صخب الفاسدين على أصواتهم مهما علت ، حتى يظن الناس ان ميدان السياسة يخلو من الوطنيين الحقيقيين .

لقد صار العمل السياسي مشروعا تجاريا ومهنة منتهكة يعلو صهوتها كل من يشاء ، وما جعلها هكذا ان حسابا عسيرا لم يطل الفاسدين ، ما يعني ان الفرصة مازالت سانحة للنهب والسلب ، فلم يعد الفساد عيبا يندى له الجبين ، والا بماذا نفسر هذا التقاتل لدخول المضمار السياسي ؟ لا اظن عاقلا يتوقع امكانية للتغيير التي تقتضي اولى خطواتها مواجهة ما فيات الفساد يمكن لها التحقق .

التغيير غدا حاجة ملحة ، والخراب طال المفاصل الرئيسة في الدولة ، وبدأ ينخر بفروعها ، ولكن كيف يتحقق التغيير ؟ انتهت التظاهرات والاحتجاجات بما فيها المليونية الى فشل ، والاليات الديمقراطية لن تفضي سوى الى تبديل بعض الوجوه ، والعالم ينظر الى ما يجري في بلادنا بصمت مطبق من دون ان يحرك ساكنا ، اذ يراد للعراق ان يظل مريضا وساحة لعبث الفاسدين .

ووفقا التصنيفات التي ذكرتها لا اتوقع من السياسيين تغييرا، لا راهنا ولا مستقبلا ، ولست مشيعا لروح اليأس ، ولكني متيقن ان التغيير اذا اريد له ان يكون واقعا ، يقتضي تحويل ملف العمل السياسي للأكاديميين بمختلف تخصصاتهم لضبط شروطه بموضوعية وتعديل مثالبه على وفق التجربة الماضية بدءا من الدستور وانتهاء بقانون الانتخابات ، ضبط اللعبة السياسية من الداخل يسهل مواجهة تدخلات القوى الخارجية ، قد يستحيل قبول هذا الاقتراح من الداخل او الخارج ، لكن هذا ما أراه .