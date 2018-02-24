الزمان تستطلع سلطنة عمان (7)

سياحة الإعتبار دار الأوبرا نموذجاً

حمدي العطار

لا يمكن الاعتماد فقط على حضارة الماضي وعبق التاريخ وما يجري عليها من اعمال حماية للتراث واسلوب عرضه بشكل يخلق المنتج السياحي لجذب السياح من الداخل والخارج وتجد في السلطنة تفاعل واضح بين عناصر التاريخ والتطورات الحضارية الحديثة ، بل مع عظمة التاريخ السياح بحاجة لمشاهدة شيئا ومعالم معاصرة تخلق الدهشة والانبهار وتوجد ما يصطلح عليه (بسياحة الاعتبار) وتعني أخذ العبر والدروس كيف استطاع هذا الشعب ومؤسساته وحكومته وقيادته بناء صرح حضاري اصيل ومعاصر يحمل كل هذه الدلائل ويقدم معلما وصرحا معماريا جميلا ويعبر عن ذائقة جمالية ورعاية واهتمام كبير بغذاء الروح للشعب العماني (الموسيقى)، هذا المعلم السياحي هو (دار الاوبرا السلطانية).

اول دار اوبرا في الخليج

وجهتنا اليوم كانت الى دار الاوبرا السلطانية وهي شاخصة تناديك من بعيد لجمال وبراعة التصميم المعماري والهندسي الرائع،تقع في مكان بارز من شارع السلطان قابوس ،وكأنها جزء من مجمع الوزارات! ومسقط عليها فعلا ان تفتخر لوجود اول دار أوبرا في منطقة الخليج العربي والجزيرة العربية ،

أصدر الامر السلطاني ببناء دار الاوبرا سنة 2001، وتم البدء بالتنفيذ عام 2007 واستغرق البناء 4 سنوات من قبل شركة (كاردين) البريطانية – العمانية، وتجد في هذا المعمار تنوع بين الترات الاسلامي متمثل بالزخرفة العربية الاسلامية،بالتناغم مع الاعمدة التي ترمز الى الحضارة الرومانية وبأنسجام مع الرخام الايطالي والاخشاب الصاج الهندية.

ذوق واتكيت في الاستقبال والتفتيش (المحترم)

يستقبلونك بالابتسامة والترحيب وتجد الكثير من السياح الاجانب جاءوا لمشاهدة عظمة هذا الصرح الثقافي الفني ، تذكرة المشاهدة فقط 3 ريالات عمانية (7 $) تستلم كراس أنيق يحتوي على برنامج الدار لسنة 2017 و 2018 مع شرح مختصر لكل فعالية ستقام في هذه الدار،ئرين يتعاملون بمنتهى اللطف والترحاب وحينما علموا بإننا عراقيون اعتذروا لنا وهم يفتشوننا مرحبين بنا اشد الترحيب الشباب والشابات العمانيين وحتى رجال الجيش الذي يفتش الزاور الاجانب والعرب بكل رقة ! بعد التقاط العديد من الصور للمكان ومحتوياته من صالة الانتظار الى المدخل الذي يودي الى قاعة العرض والمسرح، وقد اوضح لنا المرشد السياحي العماني الذي يرافق مجموعة السياح لشرح مكونات الدار ونشاطاته وبعض المعلومات الخاصة برعاية السلطان قابوس لهذه الدار وحضوره المستمر للعروض وسوف تشاهد المكان في وسط القاعة بالطابق الاوسط وفيه اضاءة شديدة للاشارة الى مكان جلوس السلطان قابوس في هذه الكابينة للتمتع بفعاليات التي تقدم من فرقة الاوكسترا السيفونية العمانية ومن الفرق العالمية واشهر المطربين العرب والاجانب.

استخدامات الاوبرا

دار الاوبرا السلطانية متعددة الاستخدامات فهي تستضيف فعاليات ونشاطات متنوعة منها (الاوبرا- الحفلات الموسيقية- المسرحيات- المؤتمرات- الملتقيات الثقافية والفنية” يقول المرشد السياحي “ليس هناك نمط محدد من الموسيقى يقدم في هذه الدار بل هناك كل انواع الموسيقى التي ترضي كل الاذواق لذلك رواد الاوبرا ليس فقط من النخبة بل من عامة الشعب وكذلك العرب والسياح “وسعر التذاكر يترواح من 3 ريال لغاية 70 ريااًل) 7$- الى 200$، هناك حفلات دينية واوبرا وبالية وحفلات أغاني لمطربين عرب واجانب مشهورين من امثال “كاظم الساهر،ماجدة الرمي،شيرين عبد الوهاب،وائل جسار،صابر الرباعي،الاخوان الرحباني،حسين الجسمي،محمد عبده،آمال ماهر،أنغام، عبد الله روشيد وأخرون” كما قدم لنا شرحاً على معرض الدار من الالات الموسيقية وهي الات قديمة ترجع الى القرن السادس حتى بداية القرن التاسع عشر،وقسم منها من مقتنيات السلطان قابوس وهو محب للموسيقى.

مضمون الموسيقى

ولاحظنا بمساعدة المرشد بإن هناك شاشات تفاعلية في المقاعد ، تترجم الى اللغة العربية ولغات اخرى من اجل التفاعل مع مضمون النشاط الموسيقي الذي يقدم ومعرفة قصة الحركات المسرحية في الاوبرا او البالية!كم تم استخدام احدث تقنيات الصوت والاضاءة في المسرح، الطاقة الاستيعابية للدار (1100) شخص،ويتضمن المبنى بعد التـــــــــجول فيه من الداخل وما يحيط به بالاضــــــــافة الى مسرح الحفل.

هناك قاعة وحدائق جميلة غناء ” لا تقاوم نفسك من التقاط العديد من الصور التذكارية وانت بين الورد ولزهور الملونة “، والسوق الثقافية، والمطاعم، ومركز الفن للانتاج الموسيقي، وقد شيدت الدار من 8 طوابق تقع 3 منها تحت الارض (تنسحب الى الاسفل المقاعد الامامية لتفسح مجالا للفرقة الموسيقية) و5 طوابق فوقها،تبلغ مساحة الدار 80 الف م مربع، والــــــــــبناء 25 الف متر مربع،المعلم الثقافي الفني الحــــــــــضاري يعد تحفة فنية متناسق ومتناغم بــــــــــــين التراث المعماري العربي والاسلامي لعهود مختلفة ممــــــــزوج بالمعاصرة التقنية.

لا اعلم لماذا استرجعت خطة وزارة الثقافة والسياحة في بناء دار اوبرا في بغداد وضعت تصاميمه الراحلة (زها حديد) ولم ير النور لحد الان!

يتبع