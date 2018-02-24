بمناسبة ذكرى وحدة مصر وسوريا وقيام الجمهورية العربية المتحدة عام 1958 2-2

الوحدة والحضارة والتحرير والسيادة ورفض الطائفية

وكانت من الأسباب التي أدت إلى هروب القوات المسلحة بأسلحتها الثقيلة من مدينة الموصل وسيطرة عصابات داعش الإجرامية عليها في حزيران عام 2014 ومن ثم صلاح الدين والأنبار وغيرها من الأقضية والنواحي في غرب وشمال شرق العراق . وفي هذا السياق ً، فبدلاً من أن تساهم الدولة في مكافحة الفساد المالي والإداري ً، نجد أن بعض الكتل السياسية الحاكمة تستولي على الموارد المالية الناتجة عن السياحة الدينية بأسم إصلاح المراقد الدينية والعناية بها في حين إن ذلك من واجبات الحكومة الاتحادية الصرف على المرافق الدينية عند الحاجة وليس ذلك من مهمة بعض الكتل السياسية ً، وهذا يتعارض مع مبدأ المساواة بين المواطنين دون تمييز في الحقوق والواجبات التي جاءت بها المادة الأولى من الدستور العراقي والتي تنص على النظام الديمقراطي في العراق . والتي تضمن الحريات العامة والمساواة بين المواطنين دون تمييز ً، لذلك يجب أن تذهب موارد السياحة الدينية إلى البنك المركزي في الدولة وليس إلى أحزاب أو جهات معينة . خصوصاً وإن العراق يمر بضائقة مالية خانقة . إن كل ما ذكرته أعلاه من فساد إداري ومالي هو ناتج عن المحاصصة الطائفية وتدخل الدين في السياسية وهذا يتناقض تماماً مع المادة الأولى من الدستور التي تنص على إقامة نظام ديمقراطي ً، لأن الديمقراطية فلسفة قانونية سياسية ترفض بطبيعتها بتدخل الدين في السياسة وبالعكس ً، وهي كأسلوب لنظام الحكم بشكل علماني أي لا علاقة لها بالدين أو المذهب ً، حيث أن مراقبة تطبيق الدستور على الوجه الأكمل ومراقبة القرارات الإدارية التي تصدرها الحكومة أو مؤسساتها هو من واجب القضاء ً، فالقضاء يستطيع ألغاء أي قرار تصدره الحكومة الأتحادية إذا كان هذا القرار يتعارض مع الدستور كما يستطيع القضاء إلغاء القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية إذا كانت تتعارض مع الدستور ً، كما يمكن للقضاء إلغاء القرارات التي تصدرها مرافق الدولة ومؤسساتها إذا كانت هذه القرارات تتعارض مع حقوق المواطنين وحرياتهم التي يحميها الدستور . لذلك فإن القضاء ومن خلال النائب العام ممثل الشعب إحالة أي شخص إلى القضاء إذا كانت هناك شائبة لدى هذا الشخص بالإثراء غير المشروع أو الكسب غير المشروع وما أكثر هؤلاء الأشخاص في نظام المحاصصة الطائفي في العراق حيث لم يتحرك القضاء للتحقيق مع هؤلاء الفاسدين الذين أستولوا على أموال الشعب بالأحتيال أو السرقة بحكم مراكزهم الوظيفية وبحكم إساءة أستخدام السلطة التي يتمتعون بها ً، وإعادة هذه الأموال إلى الدولة وأن ينالوا عقابهم العادل . بيد أن القضاء لم يتحرك في هذا المجال ً، حيث أن واجب القضاء الأساسي هو ممارسة الرقابة القضائية على كل ما يصدره البرلمان أو السلطة التشريعية من قوانين ومراقبة كما ذكرنا قرارات الحكومة ومؤسساتها كما أن واجب الحكومة إحالة الفاسدين الذين أستولوا على المال العام وهو مال الشعب – إلى القضاء – بيد أن ذلك لم يحدث لذلك أنتشر الفساد في مرافق الدولة ومؤسساتها وأصبح حديث المواطن العادي في الشارع . فالرقابة القضائية هي أحد عناصر الدولة القانونية ً، حيث لا وجود لدولة قانونية بلا رقابة قضائية ً، بيد أن قضاءنا في العراق مسيس ً، وفاقد لحياديته وأستقلاله لذلك لم يمارس القضاء أي رقابة قضائية وجلب الفاسدين الذين سرقوا أموال الشعب المحاكم وهم معروفون لدى الشعب العراقي ً، لينالوا جزاءهم العادل ً، فالقانون الجنائي غني بوجود الأدلة والقرائن التي تكشف جرائم الأحتيال أو سرقة المال العام ً، ومن هذه القرائن ظهور الثراء لدى الشخص بلا سبب مشروع ً، دليل على أستيلاء هذا الشخص على المال العام . حيث لو كانت لدينا رقابة قضائية مستقلة لألغى القضاء كافة النتخابات البرلمانية منذ سقوط النظام السابق وحتى اليوم ً، لأن كل هذه الانتخابات ومعها أنتخاب مجالس المحافظات تمت عبر رشا الناخبين بالمال السياسي أو بالوعود ً، أو بالحشد الطائفي على أساس طائفي مذهبي أو ديني أو أستخدام التزوير للأصوات في صناديق الانتخابات أو بعد ذلك وهو أمر معروف للجميع ويردده المسؤلون في الدولة ورؤساء الكتل السياسية نفسها . ويذكرنا هذا في القضاء المصري في عهد حسني مبارك ً، حيث في أحد الانتخابات البرلمانية تأكد للقضاء بوجود شائبة التزوير في فوز بعض المرشحين ً .

الغاء العملية

فأصدر القضاء حكمه بألغاء العملية الانتخابية ونتائجها وإعادة الانتخابات من جديد . هذا القضاء المصري المعروف بأستقلاله وحياديته ً، وفي عهد حكم محمد مرسي ( الأخوان ) أصدر قرارات بصفته رئيساً للدولة وقال إن هذه القرارات تتمتع بالحصانة ً، فأصدرت المحكمة الدستورية العليا فوراً قراراً قالت فيه ( لا حصانة أمام القانون ) وألغت هذه القرارات ً، لذلك نحن في العراق في حاجة إلى مثل هذا القضاء الغير موجود حتى الآن ولا وجود في العراق مسقبلاً لأي قضاء يتمتع بالأستقلال والحيادية والمهنية في ظل نظام المحاصصة الطائفية التي ساهمت في فساد الدولة والمجتمع ً، لأن القضاء المستقل والمحايد لايكون إلاّ في ظل نظام ديمقراطي حقيقي يضمن فصل السلطات بين مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية ً، وعدم تدخل أياً منها في شؤون السلطة الأخرى ً، وهذا غير قائم في نظام المحاصصة الطائفية في بلادنا ً، ولن يحدث مستقبلاً في المحاصصة الطائفية في بلادنا ً، ولن يحدث مستقبلاً في ظل نظام أي حكومة تقوم ومؤسساتها على أساس المحاصصة . لذلك فإن أي إصلاح ( وهو غير موجود ) بقاء نظام المحاصصة الطائفية الفاسد فأنه لا يجدي نفعاًً، بل إن نظام المحاصصة الطائفية لم يؤدي فقط إلى التمييز بين المواطن وإلى الفساد المتعدد الأشكال من مالي وإداري وسياسي وغيره بل أدى أيضاً إلى إنشاء مؤسسات لا وجود لها في أي نظام ديمقراطي مثل هيئة المساءلة والعدالة ً، وهيئة النزاهة فوجود هذه المؤسسات يمثل تغولاً على أختصاص القانون الجنائي وإلغاء دوره في العقاب على كافة الجرائم بما فيها جرائم الأحتيال والسرقة والرشوة ً، والتزوير التي أصبحت من أختصاص هذه الهيئات الجديدة ً، لذلك فإن قيام نظام ديمقراطي حقيقي في العراق سوف يؤدي إلى إلغاء هذه المؤسسات ً، وإلى الفصل بين السلطات ويؤدي كذلك إلى إلغاء المحاصصة الطائفية التي هي أساس الفساد في الدولة والمجتمع العراقي ً، كما يؤدي قيام نظام ديمقراطي إلى عدم تدخل الدين في السياسة وبالعكس لذلك فإن الإصلاح الحقيقي هو حظر وبقانون ممارســـــــــة الأحزاب الدينية أو ذات مرجعية دينية في العمل الســـــــياسي كما هو شأن الدستور المصري الجديد .

تنافس الاحزاب

ويكون التنافس بين الأحزاب في الانتخابات على أساس المبادئ والأهداف والبرامج وغيرها التي يقدمها كل طرف ً، وبغير هذه الإصلاحات وغيرها التي ذكرناها آنفاً في هذا البحث فإن الفساد في مختلف المجالات سوف ينتشر ويزداد مترافقاً ذلك مع أزدياد نسبة الفقراء الذي يصل إلى 50 بالمئة من أفراد الشعب العراقي والأمية التي تتجاوز 20 بالمئة من أبناء الشعب ً، كما أدى نظام المحاصصة الطائفية الفاسد إلى فقدان العراق إلى سيادته وأستقلاله إلى حد بعيد ً، وخصوصاً بعد دخول داعش الإرهابي للـــــــــــعراق عام 2014 وأحتلاله بعض المحافظات العراقية قبل أن يطرد منها نهائياً ً، فهناك قواعد أمريكية ووجود عسكري تركي وقصف جوي وصاروخي تركي لقواعد حزب العمال الكردي التركي في مناطق عديدة في أقليم كردستان العراق ومناطق أخرى ً، دون أخذ رأي الحكومة الأتحادية . كما أن هناك تصريحات لمسؤولين إيرانيين منها تصريح ولايتي مستشار السيد علي خامنئي مرشد الجمهورية الإيرانية الإسلامية ومعه آخرون ً، ذكر فيها بأن إيران تهيمن على ثلاث عواصم عربية هي بغداد ودمشق وبيروت ً .

وفي يوم 3/2/2018 ذكرت بعض محطات التلفزة العربية تصريحاً لمسؤول في الحرس الثوري جاء فيها إن القوات العسكرية في العراق وسوريا تمثل عمقاً أستراتيجياً لإيران ً، ولن نجد أي مسؤول عراقي يرد على هذه التصريحات المستفزة . ويبدو في هذا الموقف إن ( السكوت في معرض الحاجة بيان . إن تحقيق مبدأ الفصل بين السلطات ً، وعدم تدخل أي سلطة في شؤون السلطات الأخرى ً، هو ضمان لحياد القضاء و أستقلاله ً، وتحقيق العدالة في الأحكام القضائية ً، أستناداً إلى النص الدستوري في النظام الديمقراطي في الغرب ( وهو إن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ) . فالمحاصصة الطائفية لم تسبب الفساد المالي والإداري فقط ً، وإنما أفسدت القيم الأساسية في المجتمع .