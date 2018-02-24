ما هكذا تورد الأبل/ناجح صالح

ها أنا ذا استرجع مواقف نفر من الوعاظ وهم يمتدحون السلاطين ويتزلفون لهم رغم مظالمهم ، وها أنا ارى اليوم صورة أخرى مقززة مرعبة فيها تدمير لعقول البشر .. هذه الصورة هي لخطباء منابر ودعاة دين ، ولكن أي خطباء وأي دعاة !

هم يظنون أنهم ملكوا ناصية البيان وعرفوا كبد الحقيقة فهم يمتدحون على هواهم ويذمون على هواهم ، يقلبون صفحات التاريخ بشكل مغاير لما قرأناه .

تراهم في حماسة زائدة ووجوه عابسة لاثارة عواطف جمهور المستمعين ولسانهم يلهج بالوتر الطائفي الذي يعيد للأذهان بأن هذه الأمة في صراع شرس لتمزيق وحدتها وأنها انحرفت عن الأسس التي كان يجب الحفاظ عليها .

عجبا لهؤلاء الخطباء كأن شغلهم الشاغل تمزيق أواصر الانتماء للدين الحنيف بجوهره الناصع ومعدنه النقي ، بعد أن تناسى هؤلاء أن وظيفتهم تستدعي الاصلاح وزرع المحبة في قلوب الناس بدلا من الكراهية والبغضاء .

أجل يخلو حديثهم عن أخلاق المسلم الحقيقي ويخلو عن حث الناس بالالتزام بنهج العقيدة الاسلامية وما فيها من ايمان وتقوى وفضائل ، هم لا يتحدثون عن الوسائل التي يمكن بها حل المعضلات التي تواجه المجتمع الاسلامي ولا يتحدثون عن ازمات الشباب والانحراف الذي يحتويهم ولا يحاولون اعطاء جرعات من الأمل لانقاذهم والعودة بهم الى الطريق المستقيم .

وها أنا أرى أن خطر هؤلاء اكثر أذى واساءة مما تفعله بعض الاقـــــــلام في امم الـــــغرب بالحملة الظالمة على الاسلام ونبي الاسلام ..

بل ان بعض هؤلاء الدعاة يقف علنا لتشويه التاريخ العربي الاسلامي وأن بعضهم يكفر كفرا صريحا بنبوة محمد ويشكك في وجود الله رغم ان هذا البعض يرتدي رداء العلماء ويحسب نفسه من المتنورين بنور عصر العلم وأن ما سواه جهل وخرافات .

أرأيتم منطق هؤلاء يريــــــدون به خداع الجاهل والغافل ! ارأيتم كيف أنهم وعاظ جدد ليس للسلاطين ولكن لعقول خاوية خلت من علم ومعرفة .

لقد قالها العرب قديما (ما هكذا تورد الابل) ولكن أين هؤلاء من فهم هذا القول !