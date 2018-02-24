داعش هندسة فكرية لمشاريع إستعمارية/ جاسم مراد

بات من الواضح ان تكدس الجيوش في الشرق ليس لمحاربة الارهاب ، وإنما لاعادة التموضع بغية تحقيق اهداف تلبي المشاريع المطروحة لتقسيم جغرافية الدول، فالارهاب ليس حركة انية ولاهو تعبير عن ضرورات المجتمعات ، وإنما هو في التكوين والاعداد والتنظيم والفكر ممارسة الغائية للدين وسلوك وحشي ضد الناس على اختلاف مذاهبهم وعقائدهم وانتماءاتهم واجناسهم البشرية.

هذه التنظيمات على اختلاف مسمياتها وداعش ابرزها لم تغز الشرق عموما والمنطقة العربية وشمال افريقيا وافغانستان على وجه الخصوص إلا نتيجة لهندسة فكرية معدة في اسوآ المطابخ الاستعمارية وممولة من اهم الخزائن ومعبئة بالحقد والكراهية والالغاء .

هذه التنظيمات التي اجتاحت منطقتنا، وركزت عناوين تحركاتها وغزواتها في اهم دولتين في الشرق واسيا وهما العراق وسوريا بما تمتلكان و

من بعد استراتيجي وجغرافي واقتصادي ، وهما كذلك الدولتان الوحيد تان اللتان كانتا امبراطوريتين عبر التاريخ القديم تقودان العالم ولم تنقادا وتنشران المعرفة والقانون والتطور الانساني لكل المعمورة .

هاتان الدولتان، لو تم استنهاضهما اقتصاديا ومعرفيا لتمكنا من اجراء تغيرات حقيقية ليس بمحيطهما العربي فحسب وإنما في الشرق عموما، ولاسيما هما تمتلكان من الارث التاريخي المبدع ومن الطاقات البشرية والفكرية الكامنة يمكنها ان تجري تغيرات حقيقية لتعود الى المستوى الذي يجعلهما محور المجريات في عموم خارطة المنطقة ، لذك تركزت هجمات المنظمات الارهابية ضدهما، وتنوعت مخططات تقسيم جغرافيتهما على اساس عرقي ومذهبي وقومي .

وبما إن في العراق وسوريا، كيانات وشخضيات ومنظمات مستعدة للتعاون مع الاطراف الدولية والاستعمارية لتحقيق التقسيمات مدعومة بعمليات فكرية وسياسية واعلامية ضخمة، بغية تشويه الحقائق لتسهيل عمليات التقسيم، وتقديم شخوص هذه الاطراف على اساس انهما فرسان المقاومة المطالبين بالحقوق المذهبية والقومية وا لمناطقية ..

لقد ولدت التنظيمات الارهابية من رحم منطقتنا العربية ، لكنها في الوقت ذاته تربت على الحليب الاجنبي الاستعماري العنصري، صحيح ان الحشود البشرية التي التحقت بالارهاب هي عربية بالاساس ودولية ثانيا ، لكننا يجب ان لانقفز على ماساوية الحياة العربية وقسوة الانظمة وازدياد التخلف والجوع والامية، الذي ساعد في سرعة انتشار الارهاب الذي تهيئة له العوامل الماليىة الضخمة من دول ومنظمات وشخصيات عربية واجنبية، بعضها تصرف بدافع الكراهية والطائفية والحقد، والبعض الاخر تحرك على وفق اجندة مشاريع استعمارية

فرضت عليها أو استمزجتها كونها تلتقي معها في النوايا والاهداف والمخرجات .

ليس بالامكان الشعور الزائد بان الارهاب انتهى في العراق، ويكاد ينتهي في بلاد الشام ، فالارهاب كمنظمات مسلحة محتلة للارض نعم انتهت في العراق وهي في طريقها على النهاية في سوريا ، لكن الارهاب كمشاريع وخطط ومحميات مختفية ونائمة ودول كبرى واخرى متوسطة وصغيرة وكيانات وشخصيات واحزاب ومنظمات لازالت موجودة وتتمع بالرعاية والدلال من القوى الاستعمارية والعنصرية .

فقوى الاستعمار بكل حداثته موجودا في المنطقة، وهو يناور من مكان لأخر، ولم يخجل في الكشف عن نواياه واهدافة ، لكن ميزان القوى الذي مال لجبهة المقاومة ، هو الذي جعله يراوح من مكان الى اخر ، انتظارا للحظة الحسم .

ان عملية الدفاع عن وحدة الاوطان والوحدة الوطنية وافشال مشاريع التقسيم والكيانات المذهبية والعرقية لاتتحقق بفوهات البنادق فحسب رغم اهميتها ، لكنها تتحقق بالمشاريع الوطنية وفي الاعتماد على المواطنة المتساوية لكل الوان الطيف الشعبي وبالحرية والخطط النهضوية الاقتصادية وبالتطور البنيوي والتربوي والثقافي والانفتاح الجدي الحضاري على الشعوب وتحقيق خياراتها السياسية في صياغة برامج العمل لمصلحة بناء وتطور الدولة المؤسساتية.

سوريا مهددة بالتقسيم ، والعراق مجبر على قبول القوات الامريكية والغربية ، وروسيا تحذر من مخاطر الوجود والمخططات الامريكية في شمال سوريا ، إذن لم تعد داعش هي الهدف وإنما هي الوسيلة للانتقال بها للمشروع التقسيمي .